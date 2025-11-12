Γκος: «Ο Ολυμπιακός με άφησε να φύγω» – Τι είπε για την επιστροφή του στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει το βράδυ της Τετάρτης (12/11, 21:15), τη Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της regular season της Euroleague, με στόχο το 7-3 και τη διατήρησή του σε τροχιά κορυφής.

Από τα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης αυτής είναι ότι επιστρέφουν στο ΣΕΦ, ως αντίπαλοι, κάποιοι παλιοί γνώριμοι των Πειραιωτών. Όπως ο Μόουζες Ράιτ, που θα αγωνιστεί κανονικά. Αλλά και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί λόγω μίας θλάσης που τον ταλαιπωρεί εδώ και μερικές εβδομάδες.

Ο Γκος μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για όσα περιμένει να ζήσει στο ΣΕΦ, για τα όσα του λείπουν από την Ελλάδα, για τη Euroleague που δεν κατέκτησε με τον Ολυμπιακό και κυρίως για την επιθυμία του παραμείνει στην ομάδα του Πειραιά, η οποία δεν έγινε πραγματικότητα καθώς δεν του έγινε καμία πρόταση ανανέωσης.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος:

Πώς είναι να επιστρέφεις στην Ελλάδα και στον καιρό της;

«Είναι ωραία, νιώθω καλά. Μακάρι να μπορούσα να παίξω αύριο, αλλά ακόμα αντιμετωπίζω έναν τραυματισμό. Παρ’ όλα αυτά, είναι ωραίο να επιστρέφω, είμαι ενθουσιασμένος».

Έφερες και τον γιο σου μαζί;

«Ναι, είναι εδώ και θα είναι σίγουρα στο γήπεδο αύριο».

Με ποια φανέλα;

«Με της Ζάλγκιρις, φυσικά».

Το καλοκαίρι υπήρξε πολύ συζήτηση στην Ελλάδα για τη δική σου περίπτωση. Θα μείνει; Γιατί δεν μένει; Πες μας πώς έγινε όλη η διαδικασία.

«Ήταν μια μακρά διαδικασία, με πολλές συζητήσεις. Από τη δική μου πλευρά, ουσιαστικά η ομάδα ήταν διατεθειμένη να με αφήσει να φύγω. Είχα πει πολλές φορές μέσα στη χρονιά ότι ήθελα να ανανεώσω, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Έτσι απλώς εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Πολλοί ανησύχησαν με την απόφασή σου να φύγεις από τον Ολυμπιακό για τη Ζάλγκιρις. Βλέποντας την πορεία της ομάδας φέτος, σε επηρεάζει αυτό;

«Καταρχάς, δεν είχα πρόταση για να μείνω. Δεν ήταν θέμα επιλογής μεταξύ του να μείνω ή να φύγω. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς πάει η σεζόν μας. Ξεκινήσαμε καλά, έχουμε μακρύ δρόμο, αλλά δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη αρχή».

Πόσο σημαντικό είναι να έχεις δύο πρώην συμπαίκτες σου, τον Μόουζες και τον Ίγκι, στη Ζάλγκιρις;

«Είναι πολύ σημαντικό, κάνει τη μετάβαση πολύ πιο εύκολη. Όταν πηγαίνεις σε νέα πόλη, νέα ομάδα, χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστείς. Όταν όμως έχεις φίλους και πρώην συμπαίκτες, γίνεται πιο ομαλά».

Αφού δεν μπορείς να παίξεις, είναι αυτή η επιστροφή και μια ευκαιρία να δεις παλιούς φίλους;

«Ναι, σίγουρα. Ήθελα πολύ να δω τους πρώην συμπαίκτες μου. Περάσαμε δύο χρόνια μαζί, με τα πάνω και τα κάτω, και δημιουργήθηκαν δυνατοί δεσμοί. Ανυπομονώ να τους ξαναδώ».

Μιλάτε ακόμα μεταξύ σας;

«Ναι, σχεδόν με όλους. Μιλάμε όλο το καλοκαίρι και μέσα στη σεζόν».

Το γκρουπ στο chat είναι ακόμα ενεργό;

«Όχι, έφυγα από το γκρουπ (γέλια). Αλλά συνεχίζουμε να μιλάμε συχνά. Αυτά τα δύο χρόνια μας έδεσαν πολύ».

Έχεις κερδίσει μια EuroLeague με τη Ρεάλ, έχεις παίξει σε δύο Final Four με τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι ο στόχος σου φέτος;

«Πάντα ο ίδιος: να επιστρέψουμε στο Final Four. Ξέρω πόσο απαιτητική είναι η σεζόν στην EuroLeague, οπότε κοιτάμε βήμα-βήμα. Πρώτα να μπούμε στα playoffs, μετά να διεκδικήσουμε το πλεονέκτημα έδρας. Μου αρέσει η ομάδα μας και πιστεύω ότι έχουμε μεγάλο ταβάνι».

Ο γιος σου ήταν από τις πιο αγαπημένες φιγούρες στο ΣΕΦ. Έχεις μήνυμα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού;

«Θα είναι στο γήπεδο αύριο, οπότε μην του φερθείτε σκληρά (γέλια), θα φοράει φανέλα Ζάλγκιρις! Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να τον φέρω μαζί, γιατί λάτρεψε την εμπειρία του εδώ. Ήθελα να το ζήσει ξανά».

Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα από τη θητεία σου στον Ολυμπιακό –εκτός από το ότι έφυγες– ποιο θα ήταν;

«Θα ήθελα να είχαμε κερδίσει την EuroLeague. Πέρσι κάναμε εξαιρετική χρονιά, τελειώσαμε πρώτοι στη regular season και πιστεύω πως είχαμε την ομάδα για να το κατακτήσουμε. Αλλά το Final Four είναι πάντα δύσκολο, ένα ματς μπορεί να τα κρίνει όλα».

Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση και θα είναι στην αποστολή αύριο. Ένα μήνυμα γι’ αυτόν;

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για εκείνον. Πέρασε πολλά, δούλεψε σκληρά κάθε μέρα για να επιστρέψει. Μιλήσαμε πριν και μετά την επιστροφή του. Το αξίζει και του εύχομαι υγεία και επιτυχία».

(γέλια) Περίμενα να πεις «είναι τυχερός που δεν παίζω».

«Όχι, χαίρομαι πραγματικά που τον βλέπω ξανά στο παρκέ. Μετά από τέτοια δοκιμασία, το μόνο που εύχεσαι είναι να συνεχίσει υγιής και δυνατός».