sports betsson
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 16:44
Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκος: «Ο Ολυμπιακός με άφησε να φύγω» – Τι είπε για την επιστροφή του στο ΣΕΦ
Euroleague 12 Νοεμβρίου 2025 | 14:22

Γκος: «Ο Ολυμπιακός με άφησε να φύγω» – Τι είπε για την επιστροφή του στο ΣΕΦ

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος επιστρέφει ως αντίπαλος του Ολυμπιακού και ενόψει του αγώνα του ΣΕΦ, ο Αμερικανός μίλησε για την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Spotlight

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει το βράδυ της Τετάρτης (12/11, 21:15), τη Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της regular season της Euroleague, με στόχο το 7-3 και τη διατήρησή του σε τροχιά κορυφής.

Από τα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης αυτής είναι ότι επιστρέφουν στο ΣΕΦ, ως αντίπαλοι, κάποιοι παλιοί γνώριμοι των Πειραιωτών. Όπως ο Μόουζες Ράιτ, που θα αγωνιστεί κανονικά. Αλλά και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί λόγω μίας θλάσης που τον ταλαιπωρεί εδώ και μερικές εβδομάδες.

Ο Γκος μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για όσα περιμένει να ζήσει στο ΣΕΦ, για τα όσα του λείπουν από την Ελλάδα, για τη Euroleague που δεν κατέκτησε με τον Ολυμπιακό και κυρίως για την επιθυμία του παραμείνει στην ομάδα του Πειραιά, η οποία δεν έγινε πραγματικότητα καθώς δεν του έγινε καμία πρόταση ανανέωσης.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος:

Πώς είναι να επιστρέφεις στην Ελλάδα και στον καιρό της;
«Είναι ωραία, νιώθω καλά. Μακάρι να μπορούσα να παίξω αύριο, αλλά ακόμα αντιμετωπίζω έναν τραυματισμό. Παρ’ όλα αυτά, είναι ωραίο να επιστρέφω, είμαι ενθουσιασμένος».

Έφερες και τον γιο σου μαζί;
«Ναι, είναι εδώ και θα είναι σίγουρα στο γήπεδο αύριο».

Με ποια φανέλα;
«Με της Ζάλγκιρις, φυσικά».

Το καλοκαίρι υπήρξε πολύ συζήτηση στην Ελλάδα για τη δική σου περίπτωση. Θα μείνει; Γιατί δεν μένει; Πες μας πώς έγινε όλη η διαδικασία.
«Ήταν μια μακρά διαδικασία, με πολλές συζητήσεις. Από τη δική μου πλευρά, ουσιαστικά η ομάδα ήταν διατεθειμένη να με αφήσει να φύγω. Είχα πει πολλές φορές μέσα στη χρονιά ότι ήθελα να ανανεώσω, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Έτσι απλώς εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Πολλοί ανησύχησαν με την απόφασή σου να φύγεις από τον Ολυμπιακό για τη Ζάλγκιρις. Βλέποντας την πορεία της ομάδας φέτος, σε επηρεάζει αυτό;
«Καταρχάς, δεν είχα πρόταση για να μείνω. Δεν ήταν θέμα επιλογής μεταξύ του να μείνω ή να φύγω. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς πάει η σεζόν μας. Ξεκινήσαμε καλά, έχουμε μακρύ δρόμο, αλλά δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη αρχή».

Πόσο σημαντικό είναι να έχεις δύο πρώην συμπαίκτες σου, τον Μόουζες και τον Ίγκι, στη Ζάλγκιρις;
«Είναι πολύ σημαντικό, κάνει τη μετάβαση πολύ πιο εύκολη. Όταν πηγαίνεις σε νέα πόλη, νέα ομάδα, χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστείς. Όταν όμως έχεις φίλους και πρώην συμπαίκτες, γίνεται πιο ομαλά».

Αφού δεν μπορείς να παίξεις, είναι αυτή η επιστροφή και μια ευκαιρία να δεις παλιούς φίλους;
«Ναι, σίγουρα. Ήθελα πολύ να δω τους πρώην συμπαίκτες μου. Περάσαμε δύο χρόνια μαζί, με τα πάνω και τα κάτω, και δημιουργήθηκαν δυνατοί δεσμοί. Ανυπομονώ να τους ξαναδώ».

Μιλάτε ακόμα μεταξύ σας;
«Ναι, σχεδόν με όλους. Μιλάμε όλο το καλοκαίρι και μέσα στη σεζόν».

Το γκρουπ στο chat είναι ακόμα ενεργό;
«Όχι, έφυγα από το γκρουπ (γέλια). Αλλά συνεχίζουμε να μιλάμε συχνά. Αυτά τα δύο χρόνια μας έδεσαν πολύ».

Έχεις κερδίσει μια EuroLeague με τη Ρεάλ, έχεις παίξει σε δύο Final Four με τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι ο στόχος σου φέτος;
«Πάντα ο ίδιος: να επιστρέψουμε στο Final Four. Ξέρω πόσο απαιτητική είναι η σεζόν στην EuroLeague, οπότε κοιτάμε βήμα-βήμα. Πρώτα να μπούμε στα playoffs, μετά να διεκδικήσουμε το πλεονέκτημα έδρας. Μου αρέσει η ομάδα μας και πιστεύω ότι έχουμε μεγάλο ταβάνι».

Ο γιος σου ήταν από τις πιο αγαπημένες φιγούρες στο ΣΕΦ. Έχεις μήνυμα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού;
«Θα είναι στο γήπεδο αύριο, οπότε μην του φερθείτε σκληρά (γέλια), θα φοράει φανέλα Ζάλγκιρις! Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να τον φέρω μαζί, γιατί λάτρεψε την εμπειρία του εδώ. Ήθελα να το ζήσει ξανά».

Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα από τη θητεία σου στον Ολυμπιακό –εκτός από το ότι έφυγες– ποιο θα ήταν;
«Θα ήθελα να είχαμε κερδίσει την EuroLeague. Πέρσι κάναμε εξαιρετική χρονιά, τελειώσαμε πρώτοι στη regular season και πιστεύω πως είχαμε την ομάδα για να το κατακτήσουμε. Αλλά το Final Four είναι πάντα δύσκολο, ένα ματς μπορεί να τα κρίνει όλα».

Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση και θα είναι στην αποστολή αύριο. Ένα μήνυμα γι’ αυτόν;
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για εκείνον. Πέρασε πολλά, δούλεψε σκληρά κάθε μέρα για να επιστρέψει. Μιλήσαμε πριν και μετά την επιστροφή του. Το αξίζει και του εύχομαι υγεία και επιτυχία».

(γέλια) Περίμενα να πεις «είναι τυχερός που δεν παίζω».
«Όχι, χαίρομαι πραγματικά που τον βλέπω ξανά στο παρκέ. Μετά από τέτοια δοκιμασία, το μόνο που εύχεσαι είναι να συνεχίσει υγιής και δυνατός».

Headlines:
Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

Αγχώδεις διαταραχές και εγκέφαλος: Το θρεπτικό στοιχείο – κλειδί

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)

Ο Νικ Καλάθης έφυγε από τη Μονακό χωρίς να έχει παίξει όσο θα ήθελε και στη νίκη της νέας του ομάδας, Παρτιζάν, επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μίλησε με τα... μάτια στον πρώην προπονητή του!

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Αθλητισμός & Σπορ 12.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»
Euroleague 11.11.25

Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»

Σύμφωνα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, η ομάδα του Ζάλγκιρις Κάουνας θα πρέπει να περιορίσει τη δράση του συνόλου των παικτών του Ολυμπιακού προκειμένου να καταφέρει να τον κερδίσει στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»
Euroleague 11.11.25

Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τους πρωτοπόρους Λιθουανούς, την επάνοδο του Έβανς στην αγωνιστική δράση, αλλά και τον Μόουζες Ράιτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά: Ο Χαρίτσης ζητεί να εκφραστούν τα μέλη για τις συνεργασίες

Ο Αλέξης Χαρίτσης αμφισβητεί ότι η απόφαση απόρριψης της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών για τις συνεργασίες εκφράζει και την πλειοψηφία των οργανωμένων μελών του κόμματος

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Κόσμος 12.11.25

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ
UN Spotlight 12.11.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί τη βία κατά των γυναικών: Σοκαριστικά στοιχεία από νέα έκθεση του ΟΗΕ

Η κλιματική κρίση αυξάνει τη βία κατά των γυναικών. Νέα έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι κάθε 1°C ανόδου συνδέεται με έκρηξη ενδοοικογενειακής κακοποίησης και γυναικοκτονιών

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Αυτοκίνητο 12.11.25

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia

Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο άλλος Τζον-Τζον 12.11.25

Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος

Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Παναθηναϊκός: Έστειλε επιστολές στις Ομοσπονδίες Ουρουγουάης και Πολωνίας λόγω Πελίστρι – Σφιντέρσκι

Το πλήρες ιατρικό ιστορικό των Φακούντο Πελίστρι και Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε ο Παναθηναϊκός στις ομοσπονδίες των χωρών τους, ώστε να γίνει στους δύο προσφάτως τραυματίες παίκτες του, η καλύτερη δυνατή διαχείριση στους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Σύνταξη
Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr
Πολιτική 12.11.25

Κάτρης (Cognitera) στην εξεταστική της Βουλής: λυσσαλέες αντιδράσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη μετάβαση στο gov.gr

Ο εκπρόσωπος της Cognitera, έκανε λόγο για δύο εσφαλμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βοηθούντος του συστήματος που είχε κενά, συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί το τεράστιο μπάχαλο με τις επιδοτήσεις. Τα καρφιά στη Neuropublic.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο