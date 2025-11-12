Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις για την Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ για την 10η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να συνεχίσει στο μονοπάτι των επιτυχιών, κάνοντας ακόμα μλια εντός έδρας νίκη, η οποία αν έρθει θα είναι η τρίτη συνεχόμενη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε για τους 12 της αναμέτρησης, με αυτούς να γίνονται γνωστοί μία ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, με τους Λιθουανούς. Για πρώτη φορά μέσα στην 12αδα του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι θα είναι ο Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Λι, Έβανς, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ