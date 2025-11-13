Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις (pic)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ με 95-78 και πέτυχε την 7η νίκη του στη φετινή Euroleague. Μετά από το αποψινό (12/11) αποτέλεσμα, μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον στην 3η θέση της βαθμολογίας, πίσω από τις Χάποελ Τελ Αβίβ και Ζαλγκίρις Κάουνας.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος την Τρίτη (11/11) είχε νικήσει εκτός έδρας την Παρι με 101-95, βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 6/4.

Νίκησε η Αρμάνι πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (80-72) – «Θρίλερ» στη Βαυαρία, νικήτρια η Μπαρτσελόνα (74-75)

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις, δύο αναμετρήσεις απέμεναν για να ολοκληρωθεί η 10η αγωνιστική της Euroleague. Η Αρμάνι Μιλάνο, δύο μέρες πριν το παιχνίδι της με τους έρυθρόλευκους στην Ιταλία (14/11, 21:30), επικράτησε της Βιλερμπάν εντός έδρας επικρατώντας με 80-72 και σημειώνοντας το τρίτο σερί θετικό τους αποτέλεσμα. Οι Ιταλοί μπήκαν εντυπωσιακά στο ματς, αλλά οι Γάλλοι απάντησαν στις επόμενες δύο περιόδους. Στο φινάλε όμως οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και πήραν τη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς με 23 πόντους, ενώ 13 είχε ο Λεάντρο Μπολμάρο. Από την άλλη, ο Γκλεν Γουότσον σταμάτησε στους 25 πόντους, με τον Αρμέλ Τραορέ να προσθέτει άλλους 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-9, 40-32, 56-51, 80-72

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Στο άλλο παιχνίδι, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου έδωσαν μεγάλη μάχη, με τους Καταλανούς να περνούν από τη Βαυαρία επικρατώντας με 75-74. Οι «μπλαουγκράνα» πήραν μια καλή διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων έφτασαν στη νίκη.

Πολύ καλός για τους νικητές ο Τόμας Σατοράνσκι με 13 πόντους, ενώ ο Γουίλ Κλάιμπερν είχε 12. Στην… αντίπερα όχθη, Σπένσερ Ντινγουίντι και Όσκαρ Ντα Σίλβα μέτρησαν από 17 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 57-61, 74-75

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 10ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτης 11/11

Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν – Μονακό 78-76

Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Παρί – Παναθηναϊκός 95-101

Τετάρτη 12/11

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας 95-78

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 74-75

Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν 80-72



Η βαθμολογία της Euroleague σε 10 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 13/11 στις 21:00

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/11 στις 21:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 13/11 στις 21:45

Παρί – Βαλένθια 13/11 στις 21:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπσκόνια 13/11 στις 22:00

Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/11 στις 18:00

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 14/11 στις 19:00

Βιλερμπάν – Παρτίζαν 14/11 στις 21:00

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 14/11 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 14/11 στις 21:30