Σοκ στον Ολυμπιακό: Ρήξη αχιλλείου ο Έβανς (pic)

Δυστυχώς οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Κίναν Έβανς έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι.

Κάτι που σημαίνει πως ο άσος του Ολυμπιακού θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μήνες χάνοντας ουσιαστικά όλο το υπόλοιπο της σεζόν, σε ένα όσκαρ ατυχίας αφού μόλις είχε επιστρέψει από τον προηγούμενο τραυματισμό που τον κράτησε εκτός σχεδόν 1,5 χρόνο.

Ο Έβανς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις για 2:01 στο ματς των Πειραιωτών με τη Ζαλγκίρις και αποχώρησε υποβασταζόμενος στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου αφού τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη στιγμή.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon. We’re all with you, Keenan — stay strong and come back even stronger! ❤#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/adxFDWZtI6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024. Εννοείται πως άπαντες στον Ολυμπιακό είναι στο πλευρό του καθώς ειδικά αυτή την στιγμή χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.