Τα δεδομένα για τη θέση του γκαρντ στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Έβανς

Ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε μια σπουδαία νίκη στο ΣΕΦ κόντρα στη Ζαλγκίρις, όμως όλος ο κόσμος θα θυμάται αυτό το παιχνίδι για το… όσκαρ ατυχίας του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ μετά το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL πριν λίγα 24ωρα κόντρα στην Καρδίτσα, πέρασε στο τέλος της πρώτης περιόδου με τους Λιθουανούς στη θέση του Τόμας Γουόκαπ και πραγματοποίησε τη μεγάλη επιστροφή του και στη Euroleague.

Μετά από 1,5 χρόνο απουσίας, η επιστροφή του έμελλε να είναι κόντρα στην πρώην ομάδα του, όμως αυτό που θα συνέβαινε 20 δευτερόλεπτα αργότερα δεν περίμενε κανείς να συμβεί. Ο Έβανς σε μια ανύποπτη φάση σωριάστηκε στο παρκέ, χωρίς να έχει κάποια επαφή με αντίπαλο και φώναζε «No way» και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια σε μια στιγμή που το ΣΕΦ είχε παγώσει.

Η στήριξη στον Έβανς και η μεταγραφή

Οι εξετάσεις του Αμερικανού μετά από λίγες ώρες έδειξαν ότι υπέστη ρήξη αχιλλείου για δεύτερη φορά στην καριέρα του, αυτή τη φορά στο αριστερό πόδι και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 10 μήνες. Όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς το σοκ είναι τεράστιο τόσο για τον ίδιο τον παίκτη, όσο και για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, που περίμενε τον παίκτη, τον στήριξε και τον πίστεψε πολύ.

Πλέον, ο Ολυμπιακός κοιτάζει καλώς ή κακώς την επόμενη μέρα χωρίς τον Κίναν Έβανς, αφού δεδομένα θα χάσει τη φετινή χρονιά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους συνεργάτες του, ήδη εξετάζουν τις επιλογές τους. Όλα δείχνουν πως είναι ειλημμένη η απόφαση να βγει χωρίς βιασύνη ο Ολυμπιακός στην αγορά για να καλύψει το κενό του Αμερικανού, κάτι που σημαίνει πως θα αναζητήσει γκαρντ.

Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει απλά για να γίνει, αφού ο Ολυμπιακός θα ψάξει στην αγορά για παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιλογές δεν είναι πολλές, ενώ οι Πειραιώτες σε πρώτη φάση θα κοιτάξουν το δύσκολο ματς της Παρασκευής κόντρα στην Αρμάνι εκτός έδρας και εν συνεχεία θα τα βάλουν κάτω για τη μεταγραφική ενίσχυση στα γκαρντ, που πλέον μοιάζει απαραίτητη, αφού οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι είναι οι Γουόκαπ, Λι, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης και υπό προϋποθέσεις Φουρνιέ και ΜακΚίσικ.