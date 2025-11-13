Euroleague: Ήττες για τη Χάποελ του Ιτούδη και τη Μονακό του Σπανούλη

Ένα χορταστικό παιχνίδι διεξήχθη στο Βελιγράδι, με τον Ερυθρό Αστέρα να επικρατεί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 91-79, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Εuroleague.

Οι Σέρβοι προέρχονταν από την ήττα απέναντι στην Dubai BC, ωστόσο κατάφεραν να αντιδράσουν και να σταματήσουν το νικηφόρο σερί των τριών αγώνων που είχαν οι Μονεγάσκοι. Για να γίνει αυτό, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Όγκνιεν Ντόμπριτς με 22 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τζάρεντ Μπάτλερ με 20 πόντους και Σέμι Οτζελέγε με 14. Από την άλλη πλευρά, ο Μάικ Τζέιμς σταμάτησε στους 16 πόντους, με τον Έλι Οκομπο να έχει 16 και τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ να προσθέτει άλλους 11.

Η Μονακό ξεκίνησε καλύτερα, με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει τα ηνία στα μέσα της πρώτης περιόδου. Από το φινάλε της όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου πέρασε μπροστά και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο κομμάτι του τρίτου δεκαλέπτου. Κάπου εκεί η αντεπίθεση των Σέρβων έπιασε τόπο, καθαρίζοντας μάλιστα και το ματς στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-46, 65-64, 91-79

Ο Γιασικεβίτσιους νίκησε τον Ιτούδη

Η Φενέρμπαχτσε νίκησε με 74-68 την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, επίσης για την 11η αγωνιστική της Euroleague και συνέχισε νικηφόρα, κάνοντας δεύτερη σερί εντός έδρας νίκη.

Η Χάποελ είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 8-3, παραμένοντας ωστόσο στην πρώτη θέση, ενώ η τουρκική ομάδα ανέβηκε στο 5-5 και βρίσκεται στην 11η θέση.

Η τούρκικη ομάδα πήγε το ματς στη δύναμη και κράτησε το παιχνίδι πολύ χαμηλά και την πρωτοπόρο της βαθμολογίας 25 πόντους κάτω από το μέσο όρο της και έτσι μοιραία τη νίκησε.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβιτσιους ήταν οι Χόρτον-Τάκερ και Χολ με 15 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ από 10 είχαν οι Μπιμπέροβιτς και Κόλσον.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Μπράιαντ έκανε ακόμα μία μεγάλη εμφάνιση με 19 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Μότλεϊ.

Πριν την έναρξη του αγώνα η Φενέρ τίμησε τους Ιτούδη, Δέδα και Μότλεϊ καθώς πέρασαν από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Karşılaşma öncesi, bir dönem takımımıza hizmet eden Dimitris Itoudis, Stefanos Dedas ve Johnathan Motley’e kendileri için hazırlanan tasarımları takdim ettik!#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/chTNkYUNJ6 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 13, 2025

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 27-28, 54-44, 74-68

