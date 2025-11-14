Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Αταμάν χρησιμοποίησε ελάχιστα τον Γκραντ στη Μαδρίτη

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλο διπλό στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87, στο πλαίσιο της 11η αγωνιστικής της Euroleague, κλείνοντας με 2/2 νίκες την 4η «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης.

Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των Πρασίνων, με την κατάσταση του Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 1:36′ στην «Movistar Arena», καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του.

Εξετάσεις μετά την επιστροφή

Ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να τον προφυλάξει και να μην ρισκάρει την επιδείνωση του προβλήματος, αφήνοντάς τον ουσιαστικά εκτός της εξίσωσης.

Ο Γκραντ θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ισπανία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα. Ωστόσο, ο παίκτης αισθάνεται καλύτερα, καθησυχάζοντας την κατάσταση στην ομάδα.