Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Αταμάν χρησιμοποίησε ελάχιστα τον Γκραντ στη Μαδρίτη
Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε ελάχιστα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης αφού ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να τον προφυλάξει μετά απο ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Αμερικανός στη μέση.
Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλο διπλό στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87, στο πλαίσιο της 11η αγωνιστικής της Euroleague, κλείνοντας με 2/2 νίκες την 4η «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης.
Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των Πρασίνων, με την κατάσταση του Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 1:36′ στην «Movistar Arena», καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του.
Εξετάσεις μετά την επιστροφή
Ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να τον προφυλάξει και να μην ρισκάρει την επιδείνωση του προβλήματος, αφήνοντάς τον ουσιαστικά εκτός της εξίσωσης.
Ο Γκραντ θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ισπανία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα. Ωστόσο, ο παίκτης αισθάνεται καλύτερα, καθησυχάζοντας την κατάσταση στην ομάδα.
