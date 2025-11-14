Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Κάτι που δεν συμβαίνει και πολύ συχνά (αν έχει συμβεί ποτέ) σε επίπεδο Euroleague, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στο Παρίσι, μετά το παιχνίδι των Γάλλων, με τη Βαλένθια (90-86) για την 11η αγωνιστική.

Όπως έχουν υποχρέωση όλοι οι προπονητές, έτσι και ο Πέδρο Μαρτίνεθ της ισπανικής ομάδας έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου. Ολα καλά ως εδώ, μόνο που δεν βρήκε ούτε έναν δημοσιογράφο να κάθεται στην αίθουσα και να τον περιμένει! Ούτε για να ακούσει αυτά που είχε να πει για το παιχνίδι ούτε για να τον ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό.

Έτσι αφού… άντεξε όλα όλα 13 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ρώτησε τον υπεύθυνο «Έτσι θα είναι;» και αμέσως μόλις έλαβε «ναι» ως απάντηση σηκώθηκε κι έφυγε!

Πρόκειται για ένα σπάνιο σκηνικό για το κορυφαίο επίπεδο διασυλλογικής διοργάνωσής όπως η Ευρωλίγκα να μην βρεθεί ούτε ένας εκπρόσωπος του Τύπου. Ούτε Γάλλος, ούτε κι ο Ισπανός…

