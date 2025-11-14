Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Ιταλία με 88-87 από την Ολίμπια Μιλάνο για την 11η αγωνιστική της Euroleague και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 7-4, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το 1/2 στην «διαβολοβδομάδα».

Οι Ιταλοί είχαν σε πολύ καλή μέρα την περιφέρειά τους και νίκησαν εκτός από τον Ολυμπιακό και τις απουσίες, καθώς από το ματς έλειπαν πέντε παίκτες (Λεντέι, Νίμπο, Μπράουν, Σέστινα και Σιλντς).

Ο Άλεκ Πίτερς βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά, πετυχαίνοντας 27 πόντους, ενώ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν για ένα ακόμα ματς σπουδαίος, σημειώνοντας 25, με τους δυο τους να είναι υπεύθυνοι για τους 52 από τους 88 πόντους της ομάδας. Ωστόσο πέραν των δυο αυτών παικτών, ίσως και του Μιλουτίνοφ κατά διαστήματα, ο Ολυμπιακός δεν είχε άλλον παίκτη απόψε που να κάνει τη διαφορά.

Ο Ολυμπιακός γύρισε στο ματς ενώ βρέθηκε να χάνει με -9 στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όμως ο Σάσα Βεζένκοφ αστόχησε σε σουτ τριών πόντων στο 87-84, με τον Ολυμπιακό να χάνει το ματς στο τέλος, παρά την μεγάλη του προσπάθεια.

Η Αρμάνι Μιλάνο ξεκίνησε με ρυθμό στην επίθεση και τους Κουίν Έλις και Μπούκερ να έχουν από 4 και 5 πόντους αντίστοιχα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ξεκινάει και πάλι ζεστός με 5 προσωπικούς πόντους. Το πρώτο τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα ήρθε μόλις τρία λεπτά μετά το τζάμπολ του παιχνιδιού με την Αρμάνι να είναι μπροστά με +5 και σκορ 12-7.

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 16-16 με συνεχόμενους προσωπικούς πόντους του Σάσα Βεζένκοφ, με τον Γκούντουριτς να δίνει αέρα τεσσάρων πόντων στην Αρμάνι με τρίποντο και σκορ 20-16 στο 8’. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με το Μιλάνο να είναι μπροστά με +6 και σκορ 27-21 και τον Νίκο Μάνιον να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Μιλάνο ακούμπησε την μπάλα στον Ντάνστον ο οποίος δημιουργούσε προβλήματα στον Χολ καις την άμυνα και στην επίθεση, με τον Αμερικανό να κάνει το 34-25 για την ιταλική ομάδα στο 13’, φτάνοντας παράλληλα τους επτά πόντους. Ο Γουόρντ που ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε ρυθμό από την δεύτερη πεντάδα στην επίθεση, μείωσε σε 34-27 για τον Ολυμπιακό στο 14’ με 2/2 βολές.

Ο Άλεκ Πίτερς ήρθε από τον πάγκο και έδωσε λύσεις στους Πειραιώτες στο σκορ, πετυχαίνοντας 7 πόντους και μειώνοντας με τρίποντο σε 42-38 για τον Ολυμπιακό στο 18’. Ο Πίτερς μείωσε στον έναν πόντο με τρίποντο και σκορ 44-43, φτάνοντας τους 10 πόντους, με τον Αρμόνι Μπρουκς να κάνει το 47-43 υπέρ της Αρμάνι που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ο Μπούκερ έκανε το 50-43, με τον Φουρνιέ να απαντάει με δικό του τρίποντο, κάνοντας το 50-46. Η Αρμάνι έτρεξε ένα σερί με τον Μπρουκς και τρίποντο του Μπολμάρο, με το οποίο οι Ιταλοί ξέφυγαν με +11 και σκορ 58-47 στο 25’.

Ο Γκούντουριτς έδωσε τη μεγαλύτερη διαφορά στην ομάδα του το +15 και σκορ 65-50 στο 28’. Ο Πίτερς έβαλε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και έκανε το 65-54, φτάνοντας τους 14 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, στο 29’. Ο Μπολμάρο με σουτ μέσης απόστασης έκανε το 67-56 για την Αρμάνι που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε με τέσσερις προσωπικούς πόντους, έφτασε τους 13 και μείωσε σε μονοψήφιο και συγκεκριμένα στο -7 για τον Ολυμπιακό και σκορ 67-60 στο 31’. Ο Μιλουτίνοφ με σουτ μέσης απόστασης έφερε και πάλι τον Ολυμπιακό στο -7 και σκορ 70-63 στο 32’. Ο Πίτερς και πάλι με τρίποντο έκανε το 73-66 στο 34, φτάνοντας τους 18 πόντους. Ο Γουόρντ με δίποντο μείωσε σε 75-70 για τον Ολυμπιακό και έβγαλε και την άμυνα στο 35’.

Ο Κουίν Έλις έκανε το 78-72 για την Αρμάνι Μιλάνο στο 36, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κερδίζει τρεις βολές και να φέρνει τον Ολυμπιακό στο -4 με 2/3 και σκορ 78-74. Ο Έλις και ο Μπολμάρο έκαναν το 83-74 για το Μιλάνο στο 38, με τον Πίτερς να κάνει το 83-77 και τον Ντόρσεϊ να μειώνει στο -3 και στο 83-80 στο 39’. Ο Πίτερς έκανε το 84-82 στο τελευταίο λεπτό με τον Έλις να βάζει ένα πολύ κρίσιμο καλάθι, κάνοντας στο 86-82 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς.

Ο Βεζένκοφ αστόχησε στο σουτ του ματς στο τέλος, με το σκορ στο 87-84 και έτσι η Αρμάνι πήρε τη νίκη με 88-87 με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να βάζει το τελευταίο σουτ του παιχνιδιού, το οποίο όμως δεν έφτανε στους Πειραιώτες, οι οποίοι υποχώρησαν στο 7-4.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντιφάλα, Πέρες, Λάτισεφς

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Αρμάνι Μιλάνο (Μεσίνα): Μάνιον 6 (2/3 τρίποντα), Έλις 16 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπούκερ 13 (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Τονούτ 6 (2/2 δίποντα, 2/3 βολές), Μπολμάρο 9 (3/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπρουκς 15 (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρίτσι 5 (1), Γκούντουριτς 8 (2/3 δίποντα, 1/5 ρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 λάθη), Ντάνστον 10 (4/4 δίποντα, 2/3 βολές)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Γουόρντ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές), Λι, Βεζένκοβ 6 (1/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντόρσεϊ 25 (5/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 27 (7/7 δίποντα, 4/6 τρίποντασ, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (4/6 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 10 (0/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές)