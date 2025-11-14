Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Ο Ολυμπιακός αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί όλοι λένε πως η ομάδα είναι μία οικογένεια. Οι παίκτες των Πειραιωτών αμέσως μετά την πολύ σοβαρή ζημιά που έπαθε ο Κίναν Έβανς στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού, βγήκαν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στο γήπεδο της Μιλάνο για το ματς με την Αρμάνι, φορώντας ένα μπλουζάκι με ένα συγκλονιστικό μήνυμα αφιερωμένο στον Αμερικανό γκαρντ.

Το μήνυμα στο μπλουζάκι του Ολυμπιακού έγραφε: Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνει δυνατός Κίναν, σε μία κίνηση συγκινητική από πλευράς ερυθρόλευκων που στηρίζουν ακόμα μία φορά έμπρακτα τον Έβανς που στάθηκε πολύ άτυχος με την επάνοδό του στα παρκέ.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Και η ανάρτηση της Ευρωλίγκας