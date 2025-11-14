Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».
Ο Ολυμπιακός αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί όλοι λένε πως η ομάδα είναι μία οικογένεια. Οι παίκτες των Πειραιωτών αμέσως μετά την πολύ σοβαρή ζημιά που έπαθε ο Κίναν Έβανς στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού, βγήκαν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στο γήπεδο της Μιλάνο για το ματς με την Αρμάνι, φορώντας ένα μπλουζάκι με ένα συγκλονιστικό μήνυμα αφιερωμένο στον Αμερικανό γκαρντ.
Το μήνυμα στο μπλουζάκι του Ολυμπιακού έγραφε: Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνει δυνατός Κίναν, σε μία κίνηση συγκινητική από πλευράς ερυθρόλευκων που στηρίζουν ακόμα μία φορά έμπρακτα τον Έβανς που στάθηκε πολύ άτυχος με την επάνοδό του στα παρκέ.
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο
Never Lose Hope. There is always a way… ❤
Stay Strong Keenan! 💪🏽
Let’s do that for @K3vans12 ! ✊🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EA7OLY pic.twitter.com/UFQPsY7WB1
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 14, 2025
Και η ανάρτηση της Ευρωλίγκας
❤ @K3vans12 pic.twitter.com/aFHNNJP39k
— EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025
