Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14 Νοεμβρίου 2025 | 21:38

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Ο Ολυμπιακός αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί όλοι λένε πως η ομάδα είναι μία οικογένεια. Οι παίκτες των Πειραιωτών αμέσως μετά την πολύ σοβαρή ζημιά που έπαθε ο Κίναν Έβανς στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού, βγήκαν το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στο γήπεδο της Μιλάνο για το ματς με την Αρμάνι, φορώντας ένα μπλουζάκι με ένα συγκλονιστικό μήνυμα αφιερωμένο στον Αμερικανό γκαρντ.

Το μήνυμα στο μπλουζάκι του Ολυμπιακού έγραφε: Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνει δυνατός Κίναν, σε μία κίνηση συγκινητική από πλευράς ερυθρόλευκων που στηρίζουν ακόμα μία φορά έμπρακτα τον Έβανς που στάθηκε πολύ άτυχος με την επάνοδό του στα παρκέ.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Και η ανάρτηση της Ευρωλίγκας

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Γκολ και ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι στη φιλική νίκη της Εθνικής Αργεντινής με 2-0 επί της Ανγκόλας που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της Πορτογαλίας υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε εναντίον της Ιρλανδίας και τα …έριξε στις κάμερες αλλά και στους αντιπάλους!

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ
Euroleague 14.11.25

Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη την ομάδα στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ - Η ατάκα του Σλούκα

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός
Euroleague 13.11.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας (2-0) σε ιστορικό φιλικό (vid)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Γκολ και ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι στη φιλική νίκη της Εθνικής Αργεντινής με 2-0 επί της Ανγκόλας που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει
Συνθετικό έγκλημα 14.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει

Drones θα εντοπίζουν «κατάλληλους χώρους» για εξαφάνιση πτωμάτων, σκυλιά-ρομπότ θα κάνουν διαρρήξεις. Kυβερνοεπιθέσεις και απάτες deepfake. Η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τα άλλα, αλλάζει το έγκλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της Πορτογαλίας υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε εναντίον της Ιρλανδίας και τα …έριξε στις κάμερες αλλά και στους αντιπάλους!

Βάιος Μπαλάφας
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης
Άλλα Αθλήματα 14.11.25

Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης

Έτσι στήνεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι NFL στην Ισπανία: Εκτιμώμενο οικονομικό αποτύπωμα 70 εκατ. ευρώ και ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο μεταμορφώνουν τη Μαδρίτη ενόψει του «mini Super Bowl».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γαλλία: Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» – Τι λένε επιζώντες
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25

Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» στην Γαλλία - Τι λένε επιζώντες

Τέσσερις επιζώντες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών το 2015 στην Γαλλία περιγράφουν στην «Libération» πώς πέρασαν αυτή τη δεκαετία αλλά και πώς βλέπουν το μέλλον

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Στόχος η καταστολή 14.11.25

Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το AfD χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές αντιεξουσιαστικές ομάδες από τη Γερμανία και την Ευρώπη (δύο ελληνικές). Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Ολλανδία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κροατία – Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λουξεμβούργο – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς

Ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον προπονητή Νίκο Κόβατς

Βάιος Μπαλάφας
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
