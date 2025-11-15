Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Unipol Arena και ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο με 88-87, σε μια αναμέτρηση όπου οι γηπεδούχοι έπαιξαν με το… μαχαίρι στα δόντια και οι γκαρντ τους κυριάρχησαν απόλυτα έναντι αυτών των Πειραιωτών. Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα είχε ένα σωρό απουσίες για το ματς και παρότι και ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός δεν ήταν στον πάγκο λόγω ασθένειας, αφήνοντας στο… πόδι του τον Πέπε Ποέτα, είδε την «ανακάλυψη» του να κλέβει την παράσταση. Ο λόγος για τον Κουίν Έλις, που έφερε ο ίδιος ο Μεσίνα στο Μιλάνο το περασμένο καλοκαίρι και «σκότωσε» τον Ολυμπιακό από μακριά.

Ο Έλις έχει καταγωγή από την Αγγλία και μέχρι και φέτος δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι εξάλλου μόλις 22 χρονών και ο Ποέτα που αντικατέστησε τον Μεσίνα στον πάγκο της Αρμάνι, τον έριξε στα… βαθιά και δικαιώθηκε και με το παραπάνω.

Οι απουσίες που είχε η ιταλική ομάδα σε συνάρτηση με το εξαιρετικό σουτ που έχει ο νεαρός υπερταλαντούχος γκαρντ τον έφεραν στο… προσκήνιο στο ματς με τον Ολυμπιακό και έκανε… παπάδες, πραγματοποιώντας το κορυφαίο παιχνίδι της καριέρας του στη Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Έλις είχε 16 πόντους σε 29’36» συμμετοχής, μαζεύοντας 2 ριμπάουντ, μοιράζοντας 5 ασίστ και κάνοντας μόνο ένα λάθος, έχοντας και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε μια ονειρική εμφάνιση για τον νεαρό γκαρντ, που είναι κι αυτός που πέτυχε δύο τεράστια τρίποντο λίγα λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Έλις είναι η «ανακάλυψη» του Μεσίνα

Ο Έλις είναι μόλις 22 χρονών, αλλά έχει ύψος 1.95 και αποκτήθηκε από την Τρέντο, με τον Μεσίνα να είναι αυτός που τον «ανακάλυψε», μιας και είναι γνώστης της ιταλικής αγοράς. Ο νεαρός γκαρντ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Αρμάνι και έχει μπει ήδη στο ροτέισον.

Ο 22χρονος εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί στα παιχνίδια της Euroleague και η στατιστική του μιλάει από μόνη της μετά από το πρώτο κομμάτι της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Έλις μετά από 11 αγωνιστικές στη Euroleague, σημειώνει 7.6 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ μέσο όρο και κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητικού σταφ, αλλά και των συμπαικτών του, όπως φάνηκε και στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 16 πόντους με τον Ολυμπιακό είναι career high για τον Έλις, ενώ μια αγωνιστική πριν κόντρα στη Βιλερμπάν, είχε career high με 10 ασίστ, σε μια «διαβολοβδομάδα»-όνειρο για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα του που έχει 4 συνεχόμενες νίκες και ρεκόρ 6-5 στη Euroleague.