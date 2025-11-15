Εκεί απέδωσε την ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας
«Όταν επιστρέψαμε κάναμε ένα αμυντικό λάθος και επιτρέψαμε ένα ελεύθερο σουτ» εξήγησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αρμάνι στο Μιλάνο.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 88-87 από την Αρμάνι Μιλάνο στο «Mediolanum Forum» για την 11η αγωνιστική της Euroleague και τελειώνει τη «διαβολοβδομάδα» με απολογισμό μία νίκη και μία ήττα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview μετά το τέλος του ματς και στάθηκε στην άμυνα της ομάδας του την οποία χαρακτήρισε και ως το πρόβλημα απέναντι στους Ιταλούς.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Η αμυντική προσέγγιση και εμφάνιση ήταν το πρόβλημα. Έβαλαν κάποια δύσκολα, κρίσιμα σουτ όταν επιστρέψαμε. Όταν επιστρέψαμε κάναμε ένα αμυντικό λάθος και επιτρέψαμε ένα ελεύθερο σουτ. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά για να κερδίσουμε».
