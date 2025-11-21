Η απόφαση για τον Ματίας Λεσόρ και οι επιστροφές

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με μια σπουδαία εμφάνιση την Dubai BC με 103-82 και έφτασε τις τρεις σερί νίκες στη Euroleague, πλησιάζοντας στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Κώστας Σλούκας και ο Κένεθ Φαρίντ έκαναν τη διαφορά στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που είχε ξανά το τριφύλλι ένα σωρό απουσίες, όμως αναμένονται εξελίξεις τόσο με τις επιστροφές όσο και με την αποθεραπεία του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ είναι ο άτυχος του Παναθηναϊκού από την περσινή σεζόν και ακόμη δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στη δράση, αφού όποτε επιστρέφει στις προπονήσεις αισθάνεται ενοχλήσεις. Μετά το ματς με την Μύκονο Betsson θα υπάρξουν εξελίξεις με τον Λεσόρ και την αποκατάσταση του, με τον Παναθηναϊκό να αναμένεται να ενημερώσει μάλιστα για το τι θα γίνει.

Ο Λεσόρ έχει ταλαιπωρηθεί πολύ είναι η αλήθεια, έχει περάσει από πολλούς ειδικούς γιατρούς και δεν έχει βγάλει άκρη με τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί ακόμη, έχει πάρει μια σειρά από διαφορετικές γνώμες και μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί πως θα κινηθεί με την αποθεραπεία του σε συνεργασία φυσικά με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Λεσόρ και οι επιστροφές

Το μόνο σίγουρο είναι πως είναι ιδιαίτερα λεπτό το ζήτημα και θέλει σκέψεις, με τον Λεσόρ και τον Παναθηναϊκό να στοχεύουν στο να αγωνιστεί ο παίκτης όσο το δυνατόν πιο άμεσα τη φετινή χρονιά.

Από εκεί και πέρα, στα θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό είναι πως ο Ρισόν Χολμς είναι πολύ καλύτερα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται, υπολογίζεται στο τέλος της άλλης εβδομάδας να επιστρέψει στις προπονήσεις, με τον Αμερικανό ψηλό να έχει… στοχεύσει το ματς με την Βαλένθια. Όσον αφορά τον Ομέρ Γιουρτσέβεν, ο Τούρκος ψηλός δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση με την Παρτίζαν, όμως αναμένεται να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τα «παράθυρα» των Εθνικών.