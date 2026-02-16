«Μπαμ» από την Dubai BC: Συμφώνησε με τον Ομπστ!
Με ποια ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία ο Άντρε Όμπστ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, μιας και μένει ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου.
Η Dubai BC, ήρθε σε συμφωνία με τον Άντρε Όμπστ για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αφού μένει ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, με την ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς να κάνει κίνηση-ματ και να κλείνει τον κορυφαίο σουτέρ τριών πόντων της διοργάνωσης.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά Μέσα της Σερβίας, ο Ομπστ ήταν σε επαφές με αρκετές ομάδες της Euroleague τις προηγούμενες μέρες, καθώς αποφάσισε να μην ανανεώσει με την Μπάγερν, η Dubai BC προσέφερε το καλύτερο συμβόλαιο και ουσιαστικά συμφώνησε προφορικά για το καλοκαίρι, με τον Γερμανό γκαρντ να αποτελεί τη δεύτερη κίνηση της ομάδας από το Ντουμπάι μετά τον Έλι Οκόμπο και τις φήμες περί δεδομένου deal.
Η συμφωνία της Dubai BC με τον Ομπστ
Η Dubai BC έχει ήδη συμφωνήσει μαζί του, έχουν καταλήξει σε όλα και το μοναδικό που απομένει είναι να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις από το κλαμπ. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως μιλούν τα σέρβικα ΜΜΕ για τριετές συμβόλαιο και τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ ετησίως για τον Ομπστ.
Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Γερμανός άσος, είναι πρώτο βιόλι της Μπάγερν Μονάχου, έχοντας κατά μέσο όρο 15.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.
