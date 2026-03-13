Ο Καν «διώχνει» τους Χένες, Ρουμενίγκε από την Μπάγερν

Ο Ούλι Χένες βρίσκεται στην ιεραρχία της Μπάγερν Μονάχου εδώ και 40 χρόνια και ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε για 30. «Μαζέψτε τα και φύγετε», τους είπε ο Ολιβερ Καν σε απλά… γερμανικά, όχι επειδή θέλει να αναλάβει πόστο αλλά για να δώσουν τόπο στα νιάτα.

Γίνεται αντιληπτό πως στην Μπάγερν Μονάχου έχουμε σύγκρουση θρύλων. Και οι τρεις (Καν, Χένες και Ρουμενίγκε) δόξασαν τη φανέλα του συλλόγου και έζησαν μεγάλες στιγμές ως παίκτες της. Ο Χένες είναι επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου και παράλληλα μέλος του εποπτικού συμβουλίου. Μπορεί να μην έχει εκτελεστικό καθημερινό πόστο, όμως συμμετέχει στις μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις. Ο Ρουμενίγκε είναι κι αυτός μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Μπάγερν Μονάχου από το 2023, αφού επέστρεψε μετά την αποχώρησή του από τη θέση του CEO.

Ο Ολιβερ Καν, ο οποίος έπαιξε 632 φορές με τη φανέλα της Μπάγερν εξαπέλυσε βολές κατά ριπάς εναντίον των Χένες, Ρουμενίγκε.

«Ακούς πράγματα όπως: «Θα αποσυρθούμε κάποια στιγμή όταν οι κατάλληλοι άνθρωποι θα είναι στη θέση τους»», δήλωσε ο Καν στο Sky Germany.

Και πρόσθεσε: «Όλο αυτό το σίριαλ διαρκεί εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Και προφανώς, δεν έχουν βρει ακόμα κανέναν για να πάρει τις θέσεις τους».

Oliver Kahn criticizes Uli Hoeneß and Karl-Heinz Rummenigge for still being involved in the decision-making and refusing to retire: «You hear things like, ‘We’ll step down at some point when the right people are in place.’ – This whole thing has been dragging on for many, many… pic.twitter.com/LbmPTjOs7r — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 13, 2026

Ο Καν βλέπει βήματα μπροστά και βήματα προς τα πίσω, ή αν προτιμάτε βήματα χελώνας.

Τα βήματα μπροστά: «Από ό,τι μπορώ να δω απ’ έξω αυτή τη στιγμή: Έχει έρθει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος μάρκετινγκ. Έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά».

Τα βήματα προς τα πίσω: «Κατά τα άλλα, όσον αφορά την αναδιάρθρωση, όλο αυτό προχωρά με ρυθμούς χελώνας».

Στην Μπάγερν δύσκολα περνά απόφαση χωρίς την έγκριση του Ούλι Χένες. Ο δε Ρουμενίγκε λειτουργεί σαν στρατηγικός ελεγκτής, ειδικά σε μεγάλα οικονομικά ή ευρωπαϊκά θέματα. Η γνώμη τους μετράει και με το παραπάνω.