Επίσημο: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν μέχρι το 2029 ο Ομπστ (pic)

Μπάγερν Μονάχου και Αντρεας Ομπστ, που πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, θα συνεχίζουν να συμπορεύονται τουλάχιστον μέχρι το 2029, καθώς οι δύο πλευρές ανανέωσαν και επίσημα την συνεργασία τους για ακόμα μία τριετία.

Στη φετινή σεζόν της Euroleague ο Γερμανός γκαρντ με την Μπάγερν σε 27 αναμετρήσεις μετράει 15.5 πόντους, 2/1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, έχοντας συγκεντρώσει 12.9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπστ μετά την ανανέωση:

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παραμείνω στην Μπάγερν, γιατί το Μόναχο έχει γίνει το σπίτι μου τα τελευταία πέντε χρόνια, νιώθω απλώς πολύ άνετα εδώ. Οι συνθήκες στην Μπάγερν Μονάχου είναι ιδανικές για μένα, οπότε δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πολύ. Έχουμε ακόμα μεγάλα σχέδια και δεν έχω τελειώσει εδώ ακόμα. Θέλω να πετύχω ακόμη περισσότερα με αυτόν τον σύλλογο.

Η Μπάγερν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να με κρατήσει, και το εκτιμώ πολύ αυτό, ενώ είμαι ευγνώμων για την τεράστια εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό και ήταν μια πολύ γρήγορη απόφαση που πάρθηκε με την καρδιά. Διότι, τι μου λείπει εδώ, πραγματικά; Απολύτως τίποτα. Ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω να αναλαμβάνω μεγάλες ευθύνες για τον σύλλογο αυτός είναι ο στόχος μου».