Γαλλία: Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 21:37

Γαλλία: Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν

Η απόφαση της Γαλλίας να επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάτιο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η πυρηνική στάση που υιοθετεί η Γαλλία, υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, αλλάζει δραματικά τους κανόνες του παιχνιδιού.

Στην ομιλία του την Δευτέραστη βάση υποβρυχίων Ile Longue, ο Μακρόν ανακοίνωσε σχέδια για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της Γαλλίας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, προτείνοντας παράλληλα μια «ευρωπαϊκή διάσταση» στη στρατηγική αποτροπής της.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση τόσο εντός της Γαλλίας όσο και σε ολόκληρη την ήπειρο, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας σε ένα όλο και πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Μια στρατηγική ανακοίνωση από τη Γαλλία

Η ομιλία του Μακρόν οργανώθηκε σκόπιμα για να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα της απόφασης, σύμφωνα με το RFI.

Έφτασε στη μυστική βάση υποβρυχίων πλαισιωμένος από αεροσκάφη Rafale με πυρηνική ικανότητα, μια οπτική υπενθύμιση της ανεξάρτητης «force de frappe» της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος άνοιξε την ομιλία του με τη δήλωση: «Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται, και για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός».

Πρόβαλε την επέκταση ως απαραίτητη για τη διαφύλαξη των «ζωτικών συμφερόντων της Γαλλίας» στην Ευρώπη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αύξηση του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκτόξευσης και την ενίσχυση αυτού που ο Μακρόν αποκαλεί «προηγμένη αποτροπή».

Μάλιστα προσκάλεσε τους ευρωπαίους εταίρους να συμμετάσχουν σε ασκήσεις, να φιλοξενήσουν προσωρινά γαλλικά πυρηνικά μέσα και να ενσωματώσουν τις συμβατικές δυνάμεις υπό την αποκλειστική διοίκηση του Παρισιού.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η Γαλλία προτίθεται να παραμείνει κεντρικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Ο Μακρόν τόνισε ότι δεν θα υπάρξει «πυρηνική κατανομή» παρόμοια με τις ρυθμίσεις του ΝΑΤΟ, όπου τα συμμαχικά κράτη έχουν επιρροή στις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Οι υφιστάμενες πυρηνικές δυνατότητες της Γαλλίας

Η Γαλλία διαθέτει ήδη μία από τις πιο ικανές ανεξάρτητες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Ετήσιο Δελτίο 2026 του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Γαλλία διαθέτει περίπου 290 επιχειρησιακές κεφαλές, κατανεμημένες μεταξύ συστημάτων που βασίζονται στη θάλασσα και συστημάτων που εκτοξεύονται από τον αέρα.

Το μεγαλύτερο μέρος του οπλοστασίου —περίπου 240 κεφαλές— βρίσκεται σε τέσσερα υποβρύχια της κλάσης Triomphant, οπλισμένα με βαλλιστικούς πυραύλους M51.3 που εκτοξεύονται από υποβρύχια (SLBM).

Οι υπόλοιπες κεφαλές είναι τοποθετημένες σε υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ ASMP-A, που εκτοξεύονται από μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Η μακροχρόνια δογματική θέση της Γαλλίας για «αυστηρή επάρκεια», που έχει τις ρίζες της στις πολιτικές του Σαρλ ντε Γκωλ, εξασφαλίζει ότι η χώρα διατηρεί μια ελάχιστη αλλά αξιόπιστη ικανότητα δεύτερης επίθεσης.

Αναβαθμίσεις όπως ο πύραυλος ASN4G είχαν ήδη προγραμματιστεί πριν από την ανακοίνωση του Μακρόν, σηματοδοτώντας τη συνέχεια ακόμη και εν μέσω επέκτασης.

Chart: The Countries Holding The World's Nuclear Arsenal | Statista

Η ευρωπαϊκή διάσταση: ένα νέο επίπεδο ασφάλειας

Η πρόταση του Μακρόν επεκτείνει την έννοια της γαλλικής «πυρηνικής ομπρέλας» στους ευρωπαίους εταίρους.

Ενώ η Ευρώπη παραδοσιακά βασιζόταν στην πυρηνική εγγύηση των ΗΠΑ, έχουν αυξηθεί οι αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία αυτής της προστασίας μετά την επιδείνωση των διατλαντικών σχέσεων.

Το 2025, διαρρεύσαντα μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ αναφέρονταν στην Ευρώπη ως «αξιολύπητη» και «επιβαρυντική», υπογραμμίζοντας τις πιθανές εντάσεις σχετικά με την κατανομή των βαρών στο ΝΑΤΟ.

Καλώντας τους συμμάχους να φιλοξενήσουν αεροσκάφη με πυρηνική ικανότητα, να συμμετάσχουν σε πολυεθνικές ασκήσεις και να έχουν πρόσβαση σε γαλλικές εγκαταστάσεις, ο Μακρόν σηματοδοτεί έναν πιο προληπτικό ρόλο της Ευρώπης στην πυρηνική αποτροπή, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον έλεγχο της Γαλλίας επί των ίδιων των όπλων.

Χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

Η Γερμανία αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο

Η Γερμανία έχει αναδειχθεί ως ο πρώτος βασικός εταίρος μετά το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε συντονισμένες στρατιωτικές ασκήσεις και σχέδια για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας, των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και των δυνατοτήτων βαθιάς επίθεσης μαζί με τη Γαλλία.

Οι ειδικοί περιγράφουν αυτή τη διμερή συνεργασία ως «πρωτοποριακή», σημειώνοντας την αξιοσημείωτη στροφή από την προηγούμενη στάση της Γερμανίας όσον αφορά τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Η Κλόντια Μάτζορ, ανώτερη αντιπρόεδρος για την διατλαντική ασφάλεια στο German Marshall Fund, τόνισε ότι η επιμονή της Γαλλίας να διατηρήσει την πλήρη κυριαρχία επί του οπλοστασίου της επιτρέπει αυτή τη συνεργασία χωρίς να αμφισβητεί τις δομές του ΝΑΤΟ ή την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ.

Η αντίδραση της Ανατολικής Ευρώπης

Η Πολωνία υποδέχτηκε θετικά την πρόταση, αντανακλώντας τις ανησυχίες για την εγγύτητα και την στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ τόνισε την κοινή άμυνα ως αποτρεπτικό μέσο, ενώ οι πολίτες εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να φιλοξενήσουν συμμαχικές πυρηνικές δυνάμεις, εάν χρειαστεί.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις ποικίλλουν, με ορισμένους να τονίζουν τη σημασία του δικαιώματος βέτο της Γαλλίας στις αποφάσεις για πυρηνικές εκτοξεύσεις.

Τέλος στη διαφάνεια 

Το σχέδιο του Μακρόν σηματοδοτεί επίσης μια απομάκρυνση από την προηγούμενη διαφάνεια όσον αφορά τα αποθέματα.

Ενώ η Γαλλία θα αυξήσει τις πυρηνικές κεφαλές της, ο ακριβής αριθμός τους δεν θα δημοσιοποιείται πλέον. Ο συντονισμός με την αποτρεπτική δύναμη του ΝΑΤΟ θα συνεχιστεί, αλλά η Γαλλία δεν θα υιοθετήσει ένα μοντέλο κοινής λήψης αποφάσεων για τη χρήση πυρηνικών όπλων, ενισχύοντας την έμφαση στην εθνική αυτονομία.

Εμπειρογνώμονες όπως η Ντάρια Ντολζικόβα του Royal United Services Institute σημειώνουν ότι η προθυμία της Γαλλίας να αναπτύξει συστήματα με πυρηνική ικανότητα πιο ανατολικά στην Ευρώπη εισάγει τόσο ισχυρότερη αποτρεπτική δύναμη όσο και υψηλότερο κίνδυνο πρόωρης εμπλοκής σε σύγκρουση σε περίπτωση απειλής αυτών των συστημάτων.

Ωστόσο, η Ντολζικόβα επαινεί την προσέγγιση του Μακρόν ως ένα σημαντικό βήμα προς την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από την Ευρώπη για την ασφάλειά της.

Πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία

Οι εγχώριες αντιδράσεις στην ανακοίνωση του Μακρόν ήταν ανάμεικτες, αντανακλώντας ιδεολογικές διαιρέσεις:

  • Κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικανοί: Ο βουλευτής Ζαν Λουί Τιερό εξέφρασε την υποστήριξή του, θεωρώντας την επέκταση σύμφωνη με τις αρχές του Ντε Γκωλ και την προεδρική κυριαρχία.
  • Ακροαριστερά France Unbowed: Ο Τομάς Πορτ επέκρινε το σχέδιο ως περιττή «επίδειξη δύναμης» που ενέχει τον κίνδυνο ενός αγώνα εξοπλισμών.
  • Σοσιαλιστές: Η Ντιενάντα Ντιόπ προέτρεψε σε αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας προηγούμενες επιτυχημένες μειώσεις των πυρηνικών οπλοστασίων.
  • Ακροδεξιά Εθνική Συγκέντρωση: Η Μαριόν Μαρεσάλ χαιρέτισε την ανακοίνωση, θεωρώντας ότι δεν αποτελεί παραβίαση της ιδεολογίας. Αντίθετα, οι ηγέτες του κόμματος Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά επέκριναν τη «διασπορά» των πυρηνικών μέσων σε όλη την Ευρώπη ως πολιτικά υποκινούμενη.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ο Μακρόν ενδέχεται να επιταχύνει την εφαρμογή πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, προκειμένου να εξασφαλίσει μέτρα που οι διάδοχοί του δεν θα μπορούν να ανατρέψουν εύκολα.

Ευρωπαϊκές ανησυχίες και σκεπτικισμός

Δεν είναι όλοι οι ευρωπαίοι παράγοντες πλήρως ευθυγραμμισμένοι.

Η Σουηδία, που ιστορικά έχει δεσμευτεί για τον πυρηνικό αφοπλισμό, εκφράζει την ανησυχία ότι η επέκταση της γαλλικής προστασίας κινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα σε έναν αγώνα εξοπλισμών.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης του Πράσινου Κόμματος υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση των συμβατικών δυνατοτήτων και της κοινωνικής ανθεκτικότητας πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της πυρηνικής επέκτασης.

Στη Γερμανία, μελετητές όπως ο Γιακόμπ Ρος αμφισβητούν το οικονομικό βάρος της επέκτασης της ευρωπαϊκής συμμετοχής, ρωτώντας αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένας ευρύτερος συντονισμός σε ηπειρωτική κλίμακα.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο

Η πρωτοβουλία του Μακρόν έρχεται εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου παγκόσμιου τοπίου ασφάλειας. Οι αυξανόμενες εντάσεις με τη Ρωσία, η απρόβλεπτη πολιτική των ΗΠΑ και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζουν την ανάγκη της Ευρώπης να επανεκτιμήσει την αμυντική της στάση.

Η λήξη συνθηκών όπως η New START αυξάνει περαιτέρω τις πυρηνικές αβεβαιότητες, καθιστώντας την ευρωπαϊκή αυτονομία πιο ελκυστική.

Ο Μακρόν παρουσιάζει το σχέδιο όχι μόνο ως γαλλική αλλά και ως ευρωπαϊκή αναγκαιότητα:

«Πρέπει να σκεφτούμε την πυρηνική αποτρεπτική μας δύναμη σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

Θέτοντας τη Γαλλία ως εγγυητή μιας πιο αυτόνομης ευρωπαϊκής πυρηνικής δύναμης, ο Μακρόν σηματοδοτεί μια στρατηγική αναπροσαρμογή που στοχεύει τόσο στην αποτροπή όσο και στην πολιτική επιρροή.

