«Κινούμενη άμμος» στη Γάζα – Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει τη Χαμάς ενώπιον μιας δύσκολης εξίσωσης

Αν ήταν στο χέρι της και άλλες εποχές, η Χαμάς θα εκτόξευε ρουκέτες κατά του Ισραήλ, ανοίγοντας σε αντίποινα άλλο ένα μέτωπο εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου επιλογής κατά του θεοκρατικού Ιράν.

Το έχουν κάνει σχεδόν από την αρχή του η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, πιο πρόσφατα δε οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Όλα τα υπόλοιπα μέλη του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», τουτέστιν….

Η σουνιτική Χαμάς καταδίκασε την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση με το που ξέσπασε η νέα κόλαση στη Μέση Ανατολή -τελευταίο κεφάλαιο στον κύκλο της περιφερειακής αναταραχής, που άνοιξε με την δική της επίθεση στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Εξέδωσε δήλωση θρηνώντας τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχάρη τον γιό του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για τον διορισμό του ως διαδόχου, καλώντας τον να συνεχίσει την υποστήριξή της.

Ταξινομημένη ως τρομοκρατική από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ κ.α.- η ισλαμιστική ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση έχει αποδυναμωθεί μετά τον διετή πόλεμο στην αιματοβαμμένη και ισοπεδωμένη πια Λωρίδα της Γάζας.

Υπέστη σοβαρά πλήγματα, χάνοντας πολλούς ανώτερους ηγέτες, διοικητές και μαχητές.

Μέχρι την επίτευξη της «τρύπιας» κατάπαυσης του πυρός, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον του 53% των εδαφών του παλαιστινιακού θύλακα, που συνεχίζει να βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

Στο υπόλοιπο, έχουν κάνει την εμφάνισή τους αντίπαλες, υποστηριζόμενες από το Ισραήλ ένοπλες ομάδες.

Όμως αυτό είναι μόνο ένα μέρος μιας δύσκολης γεωπολιτικής εξίσωσης.

Σε μια κρίσιμη φάση για τη Γάζα, ο τρίτος πόλεμος στον Κόλπο φέρνει τη Χαμάς ενώπιον κρίσιμων επιλογών, με φόντο την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών συσχετισμών.

Πρακτικά, βαδίζει στο τεντωμένο σχοινί.

Στο ένα άκρο είναι οι σχέσεις της με το Ιράν και στο άλλο το Κατάρ, επί χρόνια μέγας χρηματοδότης της και «οικοδεσπότης» της πολιτικής της πτέρυγας.

Ρευστές ισορροπίες

Ενδεικτική της διλημματικής κατάστασης είναι η ανακοίνωση της Χαμάς, στην οποία αναφέρεται μεν στο δικαίωμα της Τεχεράνης να «απαντήσει στην επιθετικότητα» ΗΠΑ και Ισραήλ «με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες», καλεί ωστόσο «τους αδελφούς μας στο Ιράν να μην πραγματοποιούν επιθέσεις σε γειτονικές χώρες».

Αν και δεν τις κατονόμασε, ήταν ξεκάθαρο σε ποιες αναφερόταν: στις σουνιτικές αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, και δη στο Κατάρ, με το οποίο το συνδέουν πολύ περισσότερα από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Προ του πολέμου στη Γάζα, το πλούσιο εμιράτο είχε διοχετεύσει πακτωλούς πετροδολαρίων στον παλαιστινιακό θύλακα, ως οικονομική βοήθεια.

Έφτανε περίπου τα 30 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως, για επιδόματα, μισθούς και για την αγορά καυσίμων.

Συνέβαινε με τις «ευλογίες» της κυβέρνησης του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη λογική του «διαίρει και βασίλευε» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ενίσχυση της Χαμάς αποδυνάμωνε την Παλαιστινιακή Αρχή, η εξουσία της οποίας περιοριζόταν έτσι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μέχρι που αυτοί οι υπολογισμοί του «Μπίμπι» έγιναν μπούμερανγκ, με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Αν και η σοκαριστική επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα πέρυσι τον Σεπτέμβριο, με στόχο την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, σηματοδότησε μια αλλαγή στάση του Κατάρ, επαναξιολογώντας τον ρόλο του τόσο ως διαμεσολαβητή, όσο και ως «οικοδεσπότη» του Πολιτικού Γραφείου της οργάνωσης, το μέλλον της Γάζας κρίνεται πλέον αλλού. Και o πόλεμος στο Ιράν αναδιατάσσει εκ νέου βίαια το τοπίο.

Η Χαμάς -στο εσωτερικό της οποίας λέγεται ότι η στάση του Ιράν στον διετή πόλεμο στη Γάζα είχε ήδη πυροδοτήσει διαφωνίες- βλέπει την οριζόντια κλιμάκωση από την Τεχεράνη να πλήττει και τις δικές της προοπτικές.

Ήδη υψηλές, οι οικονομικές απώλειες από τις ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα αραβικά κράτη του Κόλπου και τη διατάραξη του αναπτυξιακού μοντέλου τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας.

«Νέα αρχή ή νέος πόλεμος»

Οι επίσημες δεσμεύσεις για τη συγκέντρωση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον ισοπεδωμένο παλαιστινιακό θύλακα είναι επί του παρόντος το ισχυρότερο επιχείρημα των μεσολαβητών για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, που καρκινοβατεί.

Η εκεχειρία παραβιάζεται συνεχώς από το Ισραήλ, ο αφοπλισμός της Χαμάς δεν έχει προχωρήσει και παρά τη συγκρότηση του περιώνυμου «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η ειρηνευτική διαδικασία έχει κολλήσει.

Πριν από οποιαδήποτε συζήτηση περί παράδοσης των όπλων της, η Χαμάς ζήτησε εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα, ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Στην πρόταση πέντε φάσεων που έχει υποβληθεί στην οργάνωση από το Συμβούλιο Ειρήνης, προβλέπεται ότι μόνο κατόπιν «τελικής επαλήθευσης» του αφοπλισμού της, στο τελικό στάδιο, θα γίνει «πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, εκτός από μια περίμετρο ασφαλείας, και έναρξη ολοκληρωμένων προσπαθειών ανοικοδόμησης».

Ως έχουν μέχρι σήμερα τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι σαφές ότι το Ισραήλ θα είναι πράγματι πρόθυμο να αποχωρήσει.

Αντίθετα, η κυβέρνηση Νετανιάχου προειδοποιεί με επανέναρξη της στρατιωτικής επίθεσης, πλήρους ισχύος, εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει άμεσα στην παράδοση των όπλων.

Θα γίνει, διακήρυξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «είτε με τον εύκολο, είτε με τον δύσκολο τρόπο»…

«Για το καλό τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», προειδοποιεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα του «Συμβουλίου Ειρήνης», Νικολάι Μλαντένοφ, ενώ στον παλαιστινιακό θύλακα η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Ενημέρωνοντας, δε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί της νέας πρότασης, προειδοποίησε ανοιχτά ότι η στάση που θα τηρήσει τελικά η Χαμάς -η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται βαθιά από τον πόλεμο στο Ιράν και θα καθοριστεί από την έκβασή του- θα είναι επί της ουσίας μια επιλογή μεταξύ «μιας νέας αρχής ή ενός νέου πολέμου».