newspaper
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Κινούμενη άμμος» στη Γάζα – Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει τη Χαμάς ενώπιον μιας δύσκολης εξίσωσης
Κόσμος 04 Απριλίου 2026, 07:00

Με την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα στην «κόψη του ξυραφιού», η Χαμάς βαδίζει στη λεπτή γραμμή των μεταβαλλόμενων περιφερειακών ισορροπιών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Αν ήταν στο χέρι της και άλλες εποχές, η Χαμάς θα εκτόξευε ρουκέτες κατά του Ισραήλ, ανοίγοντας σε αντίποινα άλλο ένα μέτωπο εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου επιλογής κατά του θεοκρατικού Ιράν.

Το έχουν κάνει σχεδόν από την αρχή του η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, πιο πρόσφατα δε οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Όλα τα υπόλοιπα μέλη του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», τουτέστιν….

Η σουνιτική Χαμάς καταδίκασε την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση με το που ξέσπασε η νέα κόλαση στη Μέση Ανατολή -τελευταίο κεφάλαιο στον κύκλο της περιφερειακής αναταραχής, που άνοιξε με την δική της επίθεση στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Εξέδωσε δήλωση θρηνώντας τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχάρη τον γιό του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για τον διορισμό του ως διαδόχου, καλώντας τον να συνεχίσει την υποστήριξή της.

Ταξινομημένη ως τρομοκρατική από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ κ.α.- η ισλαμιστική ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση έχει αποδυναμωθεί μετά τον διετή πόλεμο στην αιματοβαμμένη και ισοπεδωμένη πια Λωρίδα της Γάζας.

Υπέστη σοβαρά πλήγματα, χάνοντας πολλούς ανώτερους ηγέτες, διοικητές και μαχητές.

Μέχρι την επίτευξη της «τρύπιας» κατάπαυσης του πυρός, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον του 53% των εδαφών του παλαιστινιακού θύλακα, που συνεχίζει να βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

Στο υπόλοιπο, έχουν κάνει την εμφάνισή τους αντίπαλες, υποστηριζόμενες από το Ισραήλ ένοπλες ομάδες.

Όμως αυτό είναι μόνο ένα μέρος μιας δύσκολης γεωπολιτικής εξίσωσης.

Σε μια κρίσιμη φάση για τη Γάζα, ο τρίτος πόλεμος στον Κόλπο φέρνει τη Χαμάς ενώπιον κρίσιμων επιλογών, με φόντο την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών συσχετισμών.

Πρακτικά, βαδίζει στο τεντωμένο σχοινί.

Στο ένα άκρο είναι οι σχέσεις της με το Ιράν και στο άλλο το Κατάρ, επί χρόνια μέγας χρηματοδότης της και «οικοδεσπότης» της πολιτικής της πτέρυγας.

Μαχητές των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας (EPA/MOHAMMED SABER)

Ρευστές ισορροπίες

Ενδεικτική της διλημματικής κατάστασης είναι η ανακοίνωση της Χαμάς, στην οποία αναφέρεται μεν στο δικαίωμα της Τεχεράνης να «απαντήσει στην επιθετικότητα» ΗΠΑ και Ισραήλ «με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες», καλεί ωστόσο «τους αδελφούς μας στο Ιράν να μην πραγματοποιούν επιθέσεις σε γειτονικές χώρες».

Αν και δεν τις κατονόμασε, ήταν ξεκάθαρο σε ποιες αναφερόταν: στις σουνιτικές αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, και δη στο Κατάρ, με το οποίο το συνδέουν πολύ περισσότερα από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Προ του πολέμου στη Γάζα, το πλούσιο εμιράτο είχε διοχετεύσει πακτωλούς πετροδολαρίων στον παλαιστινιακό θύλακα, ως οικονομική βοήθεια.

Έφτανε περίπου τα 30 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως, για επιδόματα, μισθούς και για την αγορά καυσίμων.

Συνέβαινε με τις «ευλογίες» της κυβέρνησης του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη λογική του «διαίρει και βασίλευε» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ενίσχυση της Χαμάς αποδυνάμωνε την Παλαιστινιακή Αρχή, η εξουσία της οποίας περιοριζόταν έτσι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μέχρι που αυτοί οι υπολογισμοί του «Μπίμπι» έγιναν μπούμερανγκ, με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Αν και η σοκαριστική επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα πέρυσι τον Σεπτέμβριο, με στόχο την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, σηματοδότησε μια αλλαγή στάση του Κατάρ, επαναξιολογώντας τον ρόλο του τόσο ως διαμεσολαβητή, όσο και ως «οικοδεσπότη» του Πολιτικού Γραφείου της οργάνωσης, το μέλλον της Γάζας κρίνεται πλέον αλλού. Και o πόλεμος στο Ιράν αναδιατάσσει εκ νέου βίαια το τοπίο.

Η Χαμάς -στο εσωτερικό της οποίας λέγεται ότι η στάση του Ιράν στον διετή πόλεμο στη Γάζα είχε ήδη πυροδοτήσει διαφωνίες- βλέπει την οριζόντια κλιμάκωση από την Τεχεράνη να πλήττει και τις δικές της προοπτικές.

Ήδη υψηλές, οι οικονομικές απώλειες από τις ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα αραβικά κράτη του Κόλπου και τη διατάραξη του αναπτυξιακού μοντέλου τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας.

Παλαιστίνιοι άμαχοι ανάμεσα σε βουνά ερειπίων, στην Πόλη της Γάζας (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

«Νέα αρχή ή νέος πόλεμος»

Οι επίσημες δεσμεύσεις για τη συγκέντρωση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον ισοπεδωμένο παλαιστινιακό θύλακα είναι επί του παρόντος το ισχυρότερο επιχείρημα των μεσολαβητών για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, που καρκινοβατεί.

Η εκεχειρία παραβιάζεται συνεχώς από το Ισραήλ, ο αφοπλισμός της Χαμάς δεν έχει προχωρήσει και παρά τη συγκρότηση του περιώνυμου «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η ειρηνευτική διαδικασία έχει κολλήσει.

Πριν από οποιαδήποτε συζήτηση περί παράδοσης των όπλων της, η Χαμάς ζήτησε εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα, ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Στην πρόταση πέντε φάσεων που έχει υποβληθεί στην οργάνωση από το Συμβούλιο Ειρήνης, προβλέπεται ότι μόνο κατόπιν «τελικής επαλήθευσης» του αφοπλισμού της, στο τελικό στάδιο, θα γίνει «πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, εκτός από μια περίμετρο ασφαλείας, και έναρξη ολοκληρωμένων προσπαθειών ανοικοδόμησης».

Ως έχουν μέχρι σήμερα τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι σαφές ότι το Ισραήλ θα είναι πράγματι πρόθυμο να αποχωρήσει.

Αντίθετα, η κυβέρνηση Νετανιάχου προειδοποιεί με επανέναρξη της στρατιωτικής επίθεσης, πλήρους ισχύος, εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει άμεσα στην παράδοση των όπλων.

Θα γίνει, διακήρυξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «είτε με τον εύκολο, είτε με τον δύσκολο τρόπο»…

«Για το καλό τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», προειδοποιεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα του «Συμβουλίου Ειρήνης», Νικολάι Μλαντένοφ, ενώ στον παλαιστινιακό θύλακα η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Ενημέρωνοντας, δε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί της νέας πρότασης, προειδοποίησε ανοιχτά ότι η στάση που θα τηρήσει τελικά η Χαμάς -η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται βαθιά από τον πόλεμο στο Ιράν και θα καθοριστεί από την έκβασή του- θα είναι επί της ουσίας μια επιλογή μεταξύ «μιας νέας αρχής ή ενός νέου πολέμου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Markets
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σύνταξη
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του
Κόσμος 05.04.26

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του

H Χαμάς ζητά από τους μεσολαβητές να λάβουν «σαφή και άμεση στάση, προκειμένου να υποχρεώσουν τον Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας»

Σύνταξη
GlobalFirepower: Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 – Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά
GlobalFirepower 05.04.26

Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 - Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά

Η στρατιωτική ισχύς συνδέεται συχνά με προηγμένα όπλα και τεχνολογία, αλλά ο αριθμός των στρατιωτών εξακολουθεί να καθορίζει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Η κατάταξη με βάση τα στοιχεία από το GlobalFirepower.

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ
«Ισραηλοποίηση» της Παιδείας 05.04.26

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ

«Κόφτες» για τους εκπαιδευτικούς στα χριστιανικά σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εισάγει το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Συρία 06.04.26

Σύνταξη
Πετρέλαιο 06.04.26

Σύνταξη
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Σύνταξη
Κόσμος 05.04.26

Σύνταξη
ChromeOS Flex 05.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ποδόσφαιρο 05.04.26

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Ποδόσφαιρο 05.04.26

Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Ελλάδα 05.04.26

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο