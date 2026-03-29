newspaper
Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Κόσμος 29 Μαρτίου 2026, 20:26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
A
A
Ελάχιστα πράγματα συνδέουν πλέον τους Παλαιστίνιους στη Γάζα με τη ζωή πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι συνθήκες έχουν γίνει πιο δύσκολες, σαν να έχει χαθεί κάθε επαφή με την κανονικότητα πριν τον πόλεμο.

«Τα drones δεν σταματούν ποτέ να βουίζουν από πάνω μας, οι πυροβολισμοί και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά και τα ισραηλινά ναυτικά σκάφη πυροβολούν προς τους ψαράδες», περιγράφει στον Guardian ο 56χρονος Αχμέντ Μπαρούντ, πατέρας πέντε παιδιών που εκτοπίστηκαν στο Ντεϊρ αλ-Μπάλαχ.

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές με θύματα αμάχους συνεχίζονται. Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν νωρίς την Κυριακή (29/3) από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην περιοχή αλ-Μαουάσι, στα δυτικά του Χαν Γιουνίς.

Η καθημερινότητα στα χαλάσματα

Ενώ το ενδιαφέρον του κόσμου είναι στραμμένο στον πόλεμο στο Ιράν, η καθημερινότητα στους δρόμους και τις αγορές της Γάζας είναι γεμάτη φόβο και απαλλαγμένη από χρώμα. Οι άνθρωποι με κουρασμένα πρόσωπα περιμένουν σε ουρές για τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ανάμεσα στα χαλάσματα κατεστραμμένων κτιρίων. Λασπωμένα νερά πλημμυρίζουν τα στρατόπεδα προσφύγων

«Η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν», λέει ο Μπαρούντ, εκφράζοντας μια διαδεδομένη άποψη ότι η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία κατά της Τεχεράνης οδήγησε σε ακόμη υψηλότερες τιμές τροφίμων και βασικών αγαθών.

Πάνω από 11.000 καρκινοπαθείς χρειαζόταν να μεταβούν εκτός Γάζας για θεραπεία

Η Ιμπτισάμ αλ-Κουρντί, που έχασε και τους δύο γιους της στον πόλεμο, αναφέρει: «Δυσκολευόμαστε να προμηθευτούμε ξύλα για το μαγείρεμα λόγω του κλεισίματος των διαβάσεων και της έλλειψης αερίου, με αποτέλεσμα η τιμή τους να έχει αυξηθεί σημαντικά».

Η 64χρονη, που κατάγεται από τη Τζαμπάλια και έχει εκτοπιστεί στην περιοχή Τελ αλ-Χάουα της πόλης της Γάζας, προσθέτει: «Δεν μπορούμε πλέον να αγοράσουμε λαχανικά ή κρέας. Τρώμε κονσέρβες και όσπρια και συνεχώς φοβόμαστε μήπως επιστρέψει η πείνα».

«Ελπίζω ότι όλα αυτά θα τελειώσουν… ότι θα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και τα παιδιά μας δεν θα χρειάζεται πια να ζουν με τον φόβο από drones και εκρήξεις», συμπληρώνει.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι βροχές συνεχίστηκαν μέχρι την άνοιξη, μουσκεύοντας τα στρώματα και πλημμυρίζοντας τα δάπεδα όσων ζουν σε μουσκεμένες σκηνές στα στρατόπεδα εκτοπισμένων.

Αγωνία για την επιβίωση

Ακόμα και οι καθημερινές συνομιλίες έχουν αλλάξει. Το όνειρο ενός μαθητή δεν είναι πια οι υψηλοί βαθμοί ή η επιτυχία στις εξετάσεις, αλλά να κερδίσει αρκετά χρήματα ώστε τα μικρότερα αδέλφια του να μην αναγκάζονται να ζητιανεύουν ή να εξασφαλίσει λίγα λίτρα καθαρού νερού για να ξεδιψάσουν.

Στα αυτοσχέδια minibus -τροχόσπιτα συνδεδεμένα με οχήματα 4×4 που χρησιμοποιούνται ως δημόσια συγκοινωνία- ξεκινούν ιστορίες απωλειών που φαίνεται να μην τελειώνουν ποτέ. Ο δρόμος γίνεται ένας ανοιχτός χώρος εξομολόγησης, όπου κάθε επιβάτης αφηγείται τη δική του ιστορία.

Ένας άνδρας περιγράφει πώς ξόδεψε τα πάντα για να χτίσει το σπίτι των ονείρων του λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Σύντομα, το σπίτι του βομβαρδίστηκε, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του σκοτώθηκαν. Δίπλα του κάθεται μια γυναίκα που έχασε όλα της τα παιδιά και προσπαθεί να μεγαλώσει τα εγγόνια της.

Ο Ιμπραήμ Καχίλ, που έχει εκτοπιστεί στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι η ήδη απελπιστική κατάσταση επιδεινώθηκε από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν. «Μετά τον πόλεμο στο Ιράν, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν σημαντικά και τα αγαθά έγιναν δυσεύρετα στις αγορές, ενώ ορισμένες τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται», λέει ο 34χρονος.

Εκεχειρία μόνο στα χαρτιά

Από την κατάπαυση πυρός τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 680 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων 26 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Οι ομάδες βοήθειας προειδοποιούν ότι οι κατεστραμμένες υποδομές και τα συχνά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν μετατρέψει τα ανεπεξέργαστα λύματα σε σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, αναφέρει ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ παραμένει το βασικό σημείο εισόδου για τα φορτία στον παλαιστινιακό θύλακα, δημιουργώντας μεγάλο μποτιλιάρισμα για την είσοδο προμηθειών.

«Το νερό, που παλαιότερα ήταν διαθέσιμο, τώρα φτάνει μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα λόγω βλάβης στον αγωγό. Συχνά δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά αναγκαζόμαστε να το πίνουμε… Η μητέρα μου πάσχει από καρκίνο και δυσκολευόμαστε να αγοράσουμε τα φάρμακά της», περιγράφει ο Καχίλ.

Οι γιατροί στη Γάζα λένε ότι βασικά διαγνωστικά εργαλεία, όπως οι βελόνες για βιοψία, απλώς δεν υπάρχουν. Ασθενείς φτάνουν με εμφανείς καρκινικούς όγκους, αλλά δεν μπορούν να πάρουν δείγματα ή να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Έτσι, πολλοί πεθαίνουν χωρίς ποτέ να διαγνωστούν ή να λάβουν σωστή θεραπεία.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πριν ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα στις 19 Μαρτίου, για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων, πάνω από 11.000 καρκινοπαθείς χρειαζόταν να μεταβούν εκτός Γάζας για θεραπεία. Το υπουργείο Υγείας του θύλακα αναφέρει ότι περισσότεροι από 20.000 ασθενείς και τραυματίες περιμένουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για ιατρική φροντίδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

Ιρανικές απειλές κατά «Λίνκολν» και ισραηλινή επέκταση επιχειρήσεων στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Σύνταξη
Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους
Κόσμος 29.03.26

Ελβετία: Υπέρ της θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση των social media από ανήλικους

Δημοσκόπηση στην Ελβετία δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προστατευμένοι απέναντι στις καταστροφικές επιπτώσεις των social media

Σύνταξη
Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Σύνταξη
Ρωσία: Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα – Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων
Ρωσία 29.03.26

Ξύπνησε το ηφαίστειο Σιβελούτς στην Καμτσάτκα - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 11.000 μέτρων

Σύννεφα τέφρας πάνω από οικισμούς - Για την αεροπορία το Σιβελούτς έχει πλέον «κόκκινο» κωδικό κινδύνου - Πριν από δύο εβδομάδες, το Σιβελούτς είχε ήδη δώσει προειδοποιητικά σημάδια - Τότε η τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψος 8.000 μέτρων

Σύνταξη
Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
Μέση Ανατολή 29.03.26

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Σύνταξη
Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Σύνταξη
Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν
Κόσμος 29.03.26

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει τα σχέδια, μια τέτοια προσπάθεια θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα

Σύνταξη
Το Ορμούζ στο επίκεντρο των συνομιλιών στο Πακιστάν – Λίβανος: Ο Νετανιάχου διέταξε επέκταση της ζώνης ασφαλείας
Ένας μήνας πολέμου 29.03.26 Upd: 19:56

Το Ορμούζ στο επίκεντρο των συνομιλιών στο Πακιστάν – Λίβανος: Ο Νετανιάχου διέταξε επέκταση της ζώνης ασφαλείας

Ο πόλεμος στο Ιράν μπήκε στον δεύτερο μήνα και τα σενάρια κλιμάκωσης περιέχουν ακόμα και χερσαίες επιχειρήσεις - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
Πακιστάν: Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία με επίκεντρο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 29.03.26

Συνομιλίες με Τουρκία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ φιλοξένησε το Πακιστάν

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση

Σύνταξη
Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Απόρρητο