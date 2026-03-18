newspaper
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 06:00

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Παρότι η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή, είναι εστιασμένη στις εξελίξεις του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν -στρατιωτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές- εν μέρει στη νέα ανάφλεξη στον Λίβανο και σχεδόν καθόλου πια στη συνεχιζόμενη αιματοχυσία και ανθρωπιστική καταστροφή στην ισοπεδωμένη Γάζα.

Εν μέσω της κατ’ επίφαση εκεχειρίας και ειρηνευτικής διαδικασίας αλά Τραμπ, η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα επιδεινώνεται ραγδαία.

Επικαλούμενη τον πόλεμο στο Ιράν, η κυβέρνηση Νετανιάχου -η πιο ακροδεξιά στα ισραηλινά χρονικά- έκλεισε τα συνοριακά περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας, επιτρέποντας μόνο από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ τη μερική και σταδιακή είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, αγαθών και καυσίμων.

Οι ποσότητες υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων, εκ των οποίων περίπου 1,9 εκατομμύρια παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι, ζώντας σε άθλιες συνθήκες σε καταυλισμούς.

Η έλλειψη βασικών αγαθών, η κατακόρυφη αύξηση των τιμών των τροφίμων στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός, συνθέτουν μια εικόνα που δεν διαφέρει πολύ από εκείνη κατά τη διάρκεια του αιματηρού διετούς πολέμου.

Από την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς, τον περασμένο Οκτώβριο, περισσότεροι από 670 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 1.700 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πυρά.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι νεκροί στη Γάζα αγγίζουν τους 40, με ισραηλινούς βομβαρδισμούς ακόμη και καταυλισμών αμάχων.

Προστίθενται στους πάνω από 72.200 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στα δύο χρόνια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Στη σκιά της νέας περιφερειακής κλιμάκωσης και μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, η Γάζα κινδυνεύει να μετατραπεί σε σιωπηλή ανθρωπιστική κρίση.

Η κατάσταση έχει γίνει μάλιστα ακόμη πιο χαοτική και ασταθής μετά την ανάκληση αδειών λειτουργίας δεκάδων διεθνών ΜΚΟ από το Ισραήλ, λόγω μη συμμόρφωσης με την απαίτηση κοινοποίησης καταλόγων του παλαιστινιακού προσωπικού τους.

Μεθεόρτια ακόμη ενός ισραηλινού βομβαρδισμού στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 15 Μαρτίου, εν μέσω εκεχειρίας (REUTERS/Mahmoud Issa)

«Τρύπια» εκεχειρία, ειρηνευτικό σχέδιο στον «πάγο»

Σε αυτό το γκρίζο φόντο, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν πρακτικά «παγώσει», καθώς η περιφερειακή σύγκρουση έχει μετατοπίσει τις προτεραιότητες των διεθνών και περιφερειακών παικτών.

Οι συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτησαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ωστόσο, εν μέσω φόβων για την εκεχειρία στη Γάζα, απεσταλμένοι του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν συνάντηση με εκπροσώπους της Χαμάς, στο Κάιρο, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters.

Ήταν ρητή η προειδοποίηση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης για τον κίνδυνο κατάρρευσης της κατάπαυσης του πυρός, εάν το Ισραήλ δεν άρει τους νέους περιορισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς παραμένει «στον αέρα», ενόσω αυτή ανασυντάσσεται, παρότι η στήριξή της από το Ιράν έχει κλονιστεί.

Το δε τραμπικό «Συμβούλιο Ειρήνης» διέρχεται φάση κρίσης, στο φόντο του πολέμου στο Ιράν.

Αρκετές ισλαμικές χώρες-μέλη είναι πλέον αντιμέτωπες με εγχώριες πιέσεις.

Στο Πακιστάν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν σχηματίσει κοινό μέτωπο υπέρ της αναστολής συμμετοχής της χώρας στο συμβούλιο.

Η Ινδονησία -πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο- ήδη χαμήλωσε τον πήχη της συνδρομής στην προτεινόμενη πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα, με τον υπουργό Άμυνα να κάνει λόγο για 8.000 στρατιώτες και σχέδια σταδιακής ανάπτυξής τους, παραπέμποντας στην τρέχουσα δυναμική του «Συμβουλίου Ειρήνης»…

Οι δε αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, που ανέλαβαν δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Γάζας -επενδύοντας επί της ουσίας στην περιφερειακή σταθερότητα, απαραίτητη για τον οικονομικό μετασχηματισμό τους- τώρα υφίστανται τεράστιες ζημίες από τα αντίποινα του Ιράν με επιθέσεις στα εδάφη τους.

Ένα βαρύ πλήγμα στην περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, αλλά και στο μοντέλο του οικονομικού μετασχηματισμού τους.

Στιγμιότυπο από την κατεδάφιση ενός σπιτιού Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό στην πόλη Ντούρα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, στις 14 Μαρτίου (REUTERS/Mussa Qawasma)

Εφιάλτης διαρκείας σε Γάζα και Δυτική Όχθη

Καθώς το γεωπολιτικό τοπίο μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς στη Μέση Ανατολή, ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του θεοκρατικού Ιράν δείχνει να ωθεί το παλαιστινιακό ζήτημα στο περιθώριο.

Βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, είναι κάτι που μαίνει να φανεί.

Οι παλαιστινιακές αντιδράσεις στις τρέχουσες εξελίξεις είναι πάντως διττές και διχασμένες.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αντέδρασε εμφανώς συγκρατημένα στην νέα κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, παρά την επί χρόνια στήριξη της σιιτικής Τεχεράνης στη σουνιτική Χαμάς και άλλες ισλαμιστικές παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξέφρασε, δε, αλληλεγγύη στις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, που βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones.

Στον αντίποδα, η Χαμάς -για την οποία διακυβεύονται τώρα ακόμη πιο πολλά- καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση στο Ιράν.

Τυχόν κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη θα σηματοδοτούσε και το τέλος της περιφερειακής στρατηγικής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μέσω του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης».

Όμως μια πλήρης αποδυνάμωση των ισλαμιστικών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα δεν συνεπάγεται αυτομάτως την εξαφάνισή τους ή ενίσχυση της μετριοπαθούς, πλην όμως πολυεπίπεδα αμφισβητούμενης Παλαιστινιακής Αρχής.

Στις τάξεις της, η ανησυχία περισσεύει για το τι θα σηματοδοτούσε μια στρατιωτική νίκη επί του Ιράν ως προς την μετέπειτα πολιτική του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Με τη Γάζα να έχει γίνει κρανίου τόπος, η βία τώρα κλιμακώνεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τόσο από τις ισραηλινές δυνάμεις, όσο και από εξτρεμιστές εβραίους εποίκους.

Οι τελευταίοι, αποθρασυμένοι πια από την επεκτατική ατζέντα της κυβέρνησης Νετανιάχου, εντείνουν ανεξέλεγκτοι τις επιθέσεις κατά Παλαιστινίων.

Έχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το δε Ισραήλ έχει επιβάλει περιορισμούς στην κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παρεμποδίζοντας ακόμη και τις διελεύσεις ασθενοφόρων από τα σημεία ελέγχου.

Μέρα με την ημέρα, το μέλλον των Παλαιστινίων δείχνει όλο και περισσότερο ναρκοθετημένο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

World
Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βρετανικές βάσεις 18.03.26

Σχέδιο Ζελένσκι για την προστασία της βρετανικής κατοχής στην... Κύπρο

Ο Ζελένκσι ξεδίπλωσε σχέδιο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν παράνομα τμήμα του κυπριακού εδάφους, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής εποχής.

Σύνταξη
Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Ζητά αποκλιμάκωση 18.03.26

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά» το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, αναφέρει η Rosatom, καλώντας όλα τα μέρη «να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης».

Σύνταξη
Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Νότιο Ιράν 18.03.26

Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

Ο ΔΟΑΕ «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ», χωρίς να προκληθεί ζημιά ούτε τραυματισμός.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες εγκαταστάσεις πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας
Στην ακτογραμμή 18.03.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις «κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ».

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Φλόριντα 18.03.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη - Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα

Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής μητέρας δυο παιδιών, ηλικίας δυο ετών και έξι μηνών.

Σύνταξη
Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Σύνταξη
Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

Σύνταξη
Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καινοτομία 18.03.26

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση

Οι νεότερες θεραπείες είναι ακριβότερες, όμως μειώνουν το κόστος με λιγότερη νοσηλεία και βελτίωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της μεγαλύτερης και καλύτερης επιβίωσης

Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18.03.26

Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Ηλίας Γεωργάκης
Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)
Champions League 18.03.26

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Σύνταξη
Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)
Champions League 17.03.26

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)
Champions League 17.03.26

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)

Η Άρσεναλ πέρασε στα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ και οι Λονδρέζοι θ' αντιμετωπίσουν στους «οκτώ» την Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Σύνταξη
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο