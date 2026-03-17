Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 16:29

Μια μαρτυρία από τη Γάζα: «Η βία δεν σταμάτησε ποτέ, η κατάσταση είναι απάνθρωπη»

Καθώς το διεθνές προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εγκαταλείπει τη Γάζα μια νοσηλεύτρια περιγράφει από μέσα την κλιμακούμενη καταστροφή.

«Καθώς καθόμουν στο λεωφορείο που έφευγε από τη Γάζα, ένιωθα έναν κόμπο στον λαιμό. Κάθε φορά που επιστρέφουμε, η καταστροφή είναι χειρότερη. Αυτή τη φορά αναρωτιέμαι πώς θα είναι η κατάσταση όταν –και αν– μας επιτραπεί να επιστρέψουμε».

Η Rocío Simón Martínez, Υπεύθυνη Νοσηλευτικών Δράσεων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, μόλις ολοκλήρωσε τη δεύτερη αποστολή της στη Γάζα. Ήταν από τα τελευταία μέλη του διεθνούς προσωπικού της οργάνωσης που αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έκτοτε, όλο το διεθνές προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αναγκάστηκε να αποχωρήσει, μετά την απόφαση των ισραηλινών αρχών να διαγράψουν 37 ΜΚΟ από το μητρώο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Η πρώτη μου αποστολή στη Γάζα ήταν μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024. Επέστρεψα τον Νοέμβριο του 2025 ως Υπεύθυνη Νοσηλευτικών Δράσεων και παρέμεινα για σχεδόν τέσσερις μήνες. Παρέτεινα, μάλιστα, τη διαμονή μου όταν πληροφορηθήκαμε ότι το Ισραήλ δεν θα επέτρεπε την είσοδο σε συναδέλφους που επρόκειτο να με αντικαταστήσουν. Έτσι έφυγα στις 26 Φεβρουαρίου, όταν όλο το διεθνές προσωπικό των ΜΚΟ υποχρεώθηκε να αποχωρήσει έπειτα από την ανάκληση της αδειοδότησης από τις ισραηλινές αρχές.

Ως υπεύθυνη νοσηλευτικών δράσεων για το νότιο τμήμα της Γάζας, επισκέφθηκα και επέβλεψα διάφορες εγκαταστάσεις στον νότο, ενώ ταξίδεψα και στον βορρά για να επιβλέψω ένα από τα νοσοκομεία που υποστηρίζουμε εκεί, το Al-Helou, καθώς και την κλινική στην περιοχή Al-Zeytoun, στην πόλη της Γάζας.

Η Rocío Simón Martínez, Υπεύθυνη Νοσηλευτικών Δράσεων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ©Nour Alsaqqa/MSF

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της λεγόμενης εκεχειρίας, ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά ότι οι πυροβολισμοί σταμάτησαν. Τα drones πετούσαν διαρκώς πάνω από τα κεφάλια μας και σχεδόν κάθε μέρα ακούγονταν αεροπορικές επιδρομές. Ο αριθμός των μαζικών θυμάτων μπορεί να μειώθηκε σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τη συμφωνία, αλλά η βία δεν εξαφανίστηκε ποτέ.

Το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει

Αυτό που είδα αυτή τη φορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει. Λιγότερα κτίρια παραμένουν όρθια, ενώ παντού υπάρχουν περισσότερες σκηνές. Όλο και περισσότερες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί και έχουν στριμωχτεί σε περιοχές που συνεχώς συρρικνώνονται. Η κατάσταση είναι απάνθρωπη και κάθε μέρα βλέπουμε τις σοβαρές ιατρικές συνέπειες των συνθηκών στις οποίες αναγκάζονται να ζουν οι άνθρωποι στη Γάζα.

Παρατηρούμε αυξημένα περιστατικά αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως πνευμονία και βρογχιολίτιδα, ιδιαίτερα σε παιδιά που εκτίθενται στο κρύο μέσα σε πρόχειρες σκηνές χωρίς θέρμανση. Αντιμετωπίζουμε επίσης συνεχώς περιπτώσεις οξείας γαστρεντερίτιδας, καθώς το καθαρό νερό παραμένει εξαιρετικά σπάνιο. Οι άνθρωποι σχηματίζουν καθημερινά ουρές μόνο και μόνο για να προμηθευτούν νερό, όπως κάνουν εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια. Παράλληλα, οι δερματικές παθήσεις είναι ευρέως διαδεδομένες λόγω του υπερπληθυσμού και της έλλειψης βασικών συνθηκών υγιεινής.

Η ανάγκη για φροντίδα τραυμάτων είναι τεράστια. Σε κάποια φάση πραγματοποιούσαμε έως και 900 επιδέσεις τραυμάτων την εβδομάδα. Πολλά από αυτά είναι τραύματα μηνών που δεν επουλώθηκαν ποτέ σωστά. Φρόντισα 18χρονους και 19χρονους που έχουν παραλύσει από τραύματα από πυροβολισμούς στη σπονδυλική στήλη και πλέον είναι καθηλωμένοι στο κρεβάτι, με έλκη πίεσης που μολύνονται εύκολα υπό αυτές τις συνθήκες διαβίωσης.

18.500 ασθενείς χρειάζονται εξειδικευμένη περίθαλψη

Βλέπουμε επίσης πολλούς ασθενείς με εξωτερικούς σταθεροποιητές ακόμη προσαρτημένους στα άκρα τους, να περιμένουν χειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στη Γάζα. Οι ιατρικές εκκενώσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 18.500 ασθενείς χρειάζονται εξειδικευμένη περίθαλψη που απλώς δεν υπάρχει στη Γάζα, αλλά δεν τους επιτρέπεται να φύγουν.

Δεν μπορώ να ξεχάσω τον Μοχάμεντ, ένα τρίχρονο αγόρι με χρόνιο υποσιτισμό και σύνθετες ιατρικές ανάγκες. Του χορηγήσαμε θεραπευτικό γάλα και η κατάστασή του βελτιώθηκε, όμως όταν επέστρεψε στο σπίτι, επιδεινώθηκε ξανά. Την τελευταία φορά που τον είδα, είχε χάσει σημαντικό βάρος, επειδή αρνιόταν να καταναλώσει το προϊόν με βάση το φιστίκι που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του υποσιτισμού εκτός νοσοκομείου. Ο Μοχάμεντ έχει κοιλιοκάκη — μια αυτοάνοση εντεροπάθεια που προκαλείται από την κατανάλωση γλουτένης — και άλλες ειδικές διατροφικές ανάγκες. Εξακολουθεί να περιμένει να εκκενωθεί. Χωρίς πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη εκτός της Γάζας, παιδιά όπως ο Μοχάμεντ μπορεί να μην επιβιώσουν, όσο κι αν προσπαθούμε.

Το ντόπιο προσωπικό μας βιώνει την ίδια πραγματικότητα. Αντιμετωπίζει την ίδια ανασφάλεια, τις ίδιες ελλείψεις και την ίδια ψυχολογική πίεση με όλους τους άλλους. Η απειλή επίθεσης δεν εξαφανίζεται ποτέ.

Οι Παλαιστίνιοι συνάδελφοί μας είναι αυτοί που υλοποιούν τις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Το να τους υποστηρίζουμε από απόσταση δεν είναι το ίδιο με το να στεκόμαστε δίπλα τους και να γινόμαστε μάρτυρες όσων βιώνουν. Είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει να κρατήσουν σε λειτουργία ένα κατεστραμμένο σύστημα υγείας, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια αδιάκοπης εργασίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν προμήθειες στη Γάζα. Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, όλο το διεθνές προσωπικό της οργάνωσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή, μετά την απόφαση του Ισραήλ να διαγράψει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και άλλες 36 ΜΚΟ από το μητρώο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Παλαιστίνη.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους που εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ανθρωπιστική βοήθεια, ακόμη και για είδη και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως το νερό, τα τρόφιμα, η υγειονομική περίθαλψη, η υγιεινή και η εκπαίδευση. Οι ανάγκες είναι τεράστιες.

Οι Παλαιστίνιοι μάς ζητούν να μιλήσουμε για όσα έχουμε δει — για το πώς ζουν, για τη συνεχή βία και τον αποκλεισμό που επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής τους.

Αυτό είναι που μπορώ να κάνω τώρα: να μιλήσω. Και να ελπίζω ότι κάποια μέρα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα — και όλες οι άλλες οργανώσεις — θα μπορέσουν ξανά να λειτουργούν ελεύθερα, γιατί οι άνθρωποι στη Γάζα το χρειάζονται απεγνωσμένα».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταβάλλουν προσπάθειες για τη διατήρηση της υγειονομικής περίθαλψης των Παλαιστινίων σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο περιοριστικό. Δραστηριοποιούνται βάσει της άδειας που έχουν λάβει από την Παλαιστινιακή Αρχή και θα συνεχίσουν να το κάνουν για όσο διάστημα είναι εφικτό. Τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αποτελούν ζωτικής σημασίας στήριγμα για τους Παλαιστινίους στη Γάζα, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής καταστροφής.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας λέει ότι οι IDF σκότωσαν τον Λαριτζανί

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
Κόσμος 17.03.26

H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ιράν: Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ – Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η «μοναξιά» του πλανητάρχη και τα αδιέξοδα στα Στενά του Ορμούζ - Ποιος κερδίζει τον πόλεμο;

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ - Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης ΗΠΑ

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Νετανιάχου: Ο θάνατος του Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό – Δεν επιβεβαιώνει τη δολοφονία η Τεχεράνη
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 16:17

Νετανιάχου: Ο θάνατος του Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό - Δεν επιβεβαιώνει τη δολοφονία η Τεχεράνη

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Ελλάδα 17.03.26

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Ελλάδα 17.03.26

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Από τις 06:00 17.03.26

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Σεισμική δόνηση 17.03.26

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Money 17.03.26

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

