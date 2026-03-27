newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 15:33

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Χαμάς θα κληθεί να επιτρέψει την καταστροφή του εκτεταμένου δικτύου των σηράγγων στη Γάζα, ενώ παραδίδει τα όπλα της σε φάσεις σε διάστημα οκτώ μηνών, με βάση το σχέδιο αφοπλισμού που παρουσιάστηκε στους μαχητές από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα, που ξεκινά με την ανάληψη του ελέγχου ασφαλείας της Γάζας από επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ, και ολοκληρώνεται με την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων «μόλις επιβεβαιωθεί ότι η Γάζα δεν έχει οπλισμό».

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο «αγκάθι» στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για την Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου.

Η Χαμάς εδώ και καιρό απορρίπτει τα αιτήματα να παραδώσει τα όπλα, που εκτιμάται ότι κυρίως έχουν μεταφερθεί και έχουν αποθηκευτεί σε σήραγγες στην Γάζα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα συμφωνήσει να αποχωρήσει από την Γάζα, εάν δεν προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες, δήλωσε ότι το σχέδιο είναι «άδικο» και ότι αναμένει πως η Χαμάς θα ζητήσει κάποιες «τροποποιήσεις και βελτιώσεις». Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι το σχέδιο δεν προσφέρει εγγυήσεις πως το Ισραήλ θα φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του. Θα δημιουργήσει τον κίνδυνο επανέναρξης του πολέμου, συνδέοντας την ανοικοδόμηση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με πολιτικά ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός, όπως είπε.

«Μια εξουσία, ένα νομικό σύστημα, ένας στρατός»

Το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσίασε το σχέδιο στη Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Η Χαμάς δεν έχει κάνει δημόσια σχόλιο γι’ αυτό. Αξιωματούχος της δήλωσε, όμως, ότι η οργάνωση μελετά το έγγραφο.

Χθες, Πέμπτη, τρεις άλλες παλαιστινιακές φατρίες, συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού Τζιχάντ, εξέδωσαν ανακοινώσεις επικρίνοντας το σχέδιο, δηλώνοντας ότι δίνει αδίκως προτεραιότητα στον αφοπλισμό αντί για την ανοικοδόμηση και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο στοιχεία: ένα έγγραφο 12 σημείων, με τίτλο «Βήματα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Ειρηνευτικού Σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα», και ένα χρονοδιάγραμμα πέντε φάσεων στη διάρκεια του οποίου η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της σε διάστημα οκτώ μηνών.

Το έγγραφο αναφέρει ότι όλες οι ένοπλες φατρίες στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων όπως ο Ισλαμικός Τζιχάντ, θα συμμετάσχουν σε διαδικασία αφοπλισμού υπό την εποπτεία Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, μιας ομάδας γνωστής ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG).

«Η Γάζα θα κυβερνάται με βάση την αρχή ‘μία εξουσία, ένα νομικό σύστημα, ένας στρατός’ , όπου μόνο πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την (NCAG) μπορεί να κατέχουν όπλα και όλες οι ένοπλες φατρίες θα σταματήσουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες», σημειώνεται στο έγγραφο.

Η διαδικασία αφοπλισμού θα «επαληθευτεί από την Επιτροπή Επαλήθευσης Συλλογής Όπλων», ενός σώματος που θα δημιουργηθεί από τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον επικεφαλής απεσταλμένο του Συμβουλίου Ειρήνης.

Η ανοικοδόμηση θα επιτραπεί μόνο σε περιοχές που θα χαρακτηριστούν αποστρατιωτικοποιημένες, επισημαίνεται.

Σχέδιο αφοπλισμού οκτώ μηνών

Με την εκεχειρία του Οκτωβρίου, το Ισραήλ βρέθηκε να έχει τον έλεγχο της μισής και πλέον Γάζας, με τη Χαμάς να ελέγχει το υπόλοιπο μισό του παλαιστινιακού θύλακα και τους δύο εκατομμύρια ανθρώπους του, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άστεγοι ύστερα από δύο χρόνια ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η Χαμάς, που είναι ταγμένη στην ένοπλη αντίσταση και έχει ορκιστεί να καταστρέψει το Ισραήλ, έχει δημοσίως απορρίψει τα αιτήματα για αφοπλισμό τους τελευταίους μήνες. Αλλά σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αξιωματούχοι της Χαμάς δηλώνουν ανοικτοί στον αφοπλισμό, υπό τον όρο ότι θα γίνει παράλληλα με μια πολιτική πορεία που θα οδηγήσει στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Ωστόσο, το σχέδιο των 12 σημείων δεν κάνει καμία αναφορά σε ίδρυση παλαιστινιακού κράτους ή ανεξαρτητοποίηση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου, κατά την πρώτη φάση, που περιλαμβάνει 15 ημέρες, η NCAG θα αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας και τον διοικητικό έλεγχο της Γάζας και θα ξεκινήσει προπαρασκευαστικά βήματα για τη συλλογή των όπλων.

Στη δεύτερη φάση, ημέρες 16-40, το Ισραήλ θα απομακρύνει όλο τον βαρύ οπλισμό από περιοχές υπό τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων βαρέων πυροβόλων όπλων και τεθωρακισμένων, και θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη ασφαλείας.

Η τρίτη φάση, ημέρες 31-90, θα είναι η πιο εντατική: η Χαμάς θα παραδώσει όλα τα βαρέα όπλα της και τον στρατιωτικό εξοπλισμό στην NCAG και «θα επιτρέψει την καταστροφή όλων των σηράγγων, των εκρηκτικών και των στρατιωτικών υποδομών».

Στην τέταρτη φάση, ημέρες 91-250, οι αστυνομικές δυνάμεις της NCAG θα συγκεντρώσουν και θα καταγράψουν όλα τα εναπομείναντα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των τυφεκίων. Οι ισραηλινές δυνάμεις αρχίζουν να αποσύρονται σε φάσεις.

Η πέμπτη φάση περιγράφεται ως «τελική επαλήθευση» του αφοπλισμού και σε αυτή οι «ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται πλήρως από την Γάζα, με εξαίρεση την παρουσία τους σε μια περίμετρο ασφαλείας, και ξεκινούν οι προσπάθειες για ολοκληρωμένη ανοικοδόμηση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
Stream newspaper
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Παρασκευή Τσιβόλα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Σύνταξη
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο