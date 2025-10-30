Σε προσωρινή κράτηση τέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ληστεία στο Λούβρο, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «οργανωμένη ληστεία» και για «συνεργασία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», σύμφωνα με όσα διευκρίνισε η εισαγγελία της ειδικής διαπεριφερειακής δικαιοδοσίας του Παρισιού, το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, το Reuters ανέφερε ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη για την υπόθεση, σύμφωνα με τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM. Η σύλληψη φέρεται να πραγματοποιήθηκε αργά την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι η κλοπή σημειώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, με τους ληστές να κάνουν λιγότερο από 8 λεπτά για να κλέψουν τα κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

«Και οι δύο παραδέχτηκαν εν μέρει τη συμμετοχή τους στα γεγονότα» κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής τους, δήλωσε η εισαγγελέας της Δημοκρατίας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε νωρίτερα το απόγευμα. Τα κοσμήματα, όπως και τουλάχιστον δύο άλλα μέλη της ομάδας, παραμένουν άφαντα.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τη ληστεία στο Λούβρο

Ο πρώτος ύποπτος, ένας 34χρονος Αλγερινός που ζει στη Γαλλία από το 2010, συνελήφθη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. στο αεροδρόμιο Roissy – Charles-de-Gaulles, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει από τη Γαλλία για τη χώρα του, χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Το DNA αυτού του άνδρα, γνωστού για τροχαίες παραβάσεις και κλοπή, βρέθηκε σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες για τη διαφυγή τους, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Le Monde.

Ο δεύτερος, ένας 39χρονος πρώην διανομέας, γεννημένος στο Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) και εργαζόμενος παράνομα ως οδηγός ταξί, έχει πιο βαρύ ιστορικό. Είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές για διακεκριμένες κλοπές που διέπραξε το 2008 και το 2014, και επί του παρόντος βρίσκεται υπό δικαστικό έλεγχο για μια άλλη διακεκριμένη κλοπή, για την οποία θα δικαστεί τον Νοέμβριο στο ποινικό δικαστήριο του Bobigny. Ο ίδιος ανέφερε μια κλοπή με σφυρί σε ένα αυτόματο ταμειακό μηχάνημα κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του.

Όταν συνελήφθη κοντά στο σπίτι του, στις 20:40, στις 25 Οκτωβρίου, τίποτα δεν έδειχνε ότι επρόκειτο να διαφύγει στο εξωτερικό, πρόσθεσε η εισαγγελέας της Δημοκρατίας του Παρισιού. Το DNA του βρέθηκε σε μια «σπασμένη βιτρίνα» και σε «απορριμμένα αντικείμενα» κατά τη διάρκεια της διαφυγής.

Πώς βρήκαν το ανυψωτικό οι δράστες

Εκατόν ερευνητές κινητοποιήθηκαν, 150 δείγματα αναλύθηκαν. Η Λορ Μπεκό εξήρε επανειλημμένα την «εξαιρετική κινητοποίηση» των ερευνητών και των δικαστικών λειτουργών σε μια συνεχή «καταδίωξη», «επτά ημέρες την εβδομάδα», η οποία οδήγησε στη σύλληψη των δύο υπόπτων και επέτρεψε την αναδρομή σε μέρος της διαδρομής τους πριν και μετά την κλοπή.

Στις 10 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 10 το πρωί, ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού με ανυψωτική πλατφόρμα, που είχε κληθεί για μια μετακόμιση στο Leboncoin, απειλήθηκε από δύο άνδρες που του έκλεψαν το όχημα στο Λούβρο, στο Val-d’Oise.

Εννέα ημέρες αργότερα, γύρω στις 9:30, τέσσερις άνδρες εγκατέστησαν το ίδιο φορτηγό με ανυψωτική πλατφόρμα στη βάση του μουσείου του Λούβρου, στην προκυμαία François-Mitterrand. Δύο από αυτούς – φορώντας κίτρινα γιλέκα «για να περάσουν για εργάτες», όπως ανέφερε η Λορ Μπεκό – ανέβηκαν με την ανυψωτική πλατφόρμα στο επίπεδο της γκαλερί του Απόλλωνα, όπου φυλάσσεται η βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του στέμματος της Γαλλίας.

Εκεί παρέμειναν για μικρό χρονικό διάστημα, κλέβοντας τα τεράστιας αξίας κοσμήματα και κατέβηκαν με την ίδια ανυψωτική πλατφόρμα, φέυγοντας ανενόχλητοι.