Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα του Ισραήλ – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Σύμφωνα με ισραηλινά και παλαιστινιακά ΜΜΕ, το Ιράν επιτέθηκε στην πόλη Ντιμόνα του Ισραήλ.

Δυνάμεις διάσωσης ανταποκρίνονται σε αναφορές ότι η πρόσκρουση πυραύλου προκάλεσε κατάρρευση κτιρίου.

Την ίδια ώρα, νέες σειρήνες ηχούν στη νότια πόλη και σε κοντινές περιοχές, καθώς το Ιράν εκτοξεύει ακόμη έναν πύραυλο προς την περιοχή.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ Kan αναφέρει ότι οι τραυματίες στην πόλη Ντιμόνα είναι τουλάχιστον 20, ανάμεσά τους ένα δεκάχρονο παιδί.