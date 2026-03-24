Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.
Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα :
– Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
– απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση
-πλαστογραφία από κοινού
-υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση.
Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή.
