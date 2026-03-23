Απίθανα πράγματα: Ο Ντεπάι έπαιζε με το κινητό του την ώρα του αγώνα της Κορίνθιανς (vid)
Ο Μέμφις Ντεπάι πρωταγωνίστησε για τον λάθος λόγο, στην αναμέτρηση της Κορίνθιανς με τη Φλαμένγκο – Δείτε το βίντεο
Απίστευτο στιγμιότυπο στην αναμέτρηση της Κορίνθιανς με τη Φλαμένγκο, με πρωταγωνιστή τον Μέμφις Ντεπάι
Ο Ολλανδός επιθετικός μιλούσε στο τηλέφωνό του ενώ βρισκόταν στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα, μέχρι που ένας άνθρωπος του επιτελείου της Κορίνθιανς τον πλησίασε και του είπε να το βάλει στην άκρη.
Δείτε το στιγμιότυπο με τον Ντεπάι
🚨💣 Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away.
Unbelievable. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/L280lql3Qe
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026
Η απάντησή του
Μάλιστα ο Ντεπάι απάντησε για το σκηνικό στα social media: «Απλώς για να διευκρινίσω ότι η στιγμή που μιλούσα με το τηλέφωνο ήταν καθαρά για να επικοινωνήσω με το ιατρικό επιτελείο στην Ολλανδία εκείνη τη στιγμή. Βγήκα έξω για να δείξω υποστήριξη στην ομάδα μου, ενώ θα μπορούσα να είχα μείνει στα αποδυτήρια με τον τραυματισμό. Είμαι κι εγώ στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα του αγώνα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για καλύτερες μέρες. Θεέ μου!».
Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.
I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.
I’m Upset with the result of the game as well.…
— Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026
