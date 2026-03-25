Το διπλό λάθος Τασούλα μετά την παρέλαση – «Να το πω από την αρχή;» και το… 1981
Ένα σαρδάμ και ένα... κόμπιασμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα ξεχώρισαν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα.
Ένα μικρό απρόοπτο σημειώθηκε μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στο Σύνταγμα, με πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Ενώ ο κ. Τασούλας ξεκίνησε να κάνει την καθιερωμένη δήλωση μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, έπειτα από λίγα λεπτά φάνηκε να κομπιάζει και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να επαναλάβει από την αρχή τη δήλωσή του λέγοντας χαρακτηριστικά «να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε».
Προφανώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ξεχάσει ότι η δήλωσή του μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και θεώρησε ότι το μήνυμά του μαγνητοσκοπείται.
Την ίδια ώρα, στην κρατική τηλεόραση επικράτησε ένας μικρός πανικός, με τη ζωντανή μετάδοση να δείχνει την Ακρόπολη και τον παρουσιαστή να σχολιάζει «συμβαίνουν κι αυτά στις μεταδόσεις», μέχρι το πλάνο να επιστρέψει στο Σύνταγμα.
Δείτε τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την παρέλαση:
Ωστόσο, και μετά την επιστροφή για τη συνέχιση των δηλώσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υπέπεσε σε ένα σαρδάμ, καθώς θέλοντας να πει ότι «το 1821 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς, την ευθύνη της ελευθερίας μας» ανέφερε τη χρονολογία 1981, προκαλώντας σχόλια στα σόσιαλ ότι την ελευθερία ήρθε με την αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου.
