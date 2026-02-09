newspaper
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Μασκοφόροι με «μαϊμού» περιπολικά ανατίναξαν χρηματαποστολή
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 20:09

Κινηματογραφική ληστεία στην Ιταλία: Μασκοφόροι με «μαϊμού» περιπολικά ανατίναξαν χρηματαποστολή

Παρά τη βιαιότητα του επεισοδίου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια κινηματογραφική ληστεία πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ένοπλη συμμορία σε θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής στη νότια Ιταλία προκαλώντας σκηνές χάους σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα η επίθεση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο SS 613, μεταξύ Λέτσε και Μπρίντιζι, κοντά στην έξοδο Τουτουράνο, στην περιφέρεια της Απουλίας, με στόχο θωρακισμένο όχημα της εταιρείας BTV.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον οκτώ ένοπλοι δράστες απέκλεισαν τον δρόμο, βάζοντας φωτιά σε οχήματα που χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα, ενώ ορισμένοι φέρονται να παρίσταναν αστυνομικούς χρησιμοποιώντας φάρους.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να παραβιάσουν το θωρακισμένο όχημα και αντάλλαξαν πυρά με τους Καραμπινιέρι που έσπευσαν στο σημείο.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ οι έρευνες των ιταλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης, το οποίο καταγράφει τη σφοδρότητα του χτυπήματος.

Παρά τη βιαιότητα του επεισοδίου, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το περιστατικό φαίνεται πως λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς σε ανάρτησή του στα social media, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Κλαούντιο Στεφανάτσι, έκανε λόγο για πρωτοφανές χτύπημα

«Πρόκειται για μια επίθεση στο φως της ημέρας, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους των δύο επαρχιών του Σαλέντο. Όπλα, εκρηκτικά και συμπλοκή με τις Αρχές. Ο υπουργός Πιαντεντόζι πρέπει να σταματήσει να προσποιείται πως δεν συμβαίνει τίποτα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά, με ισχυρό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά, με ισχυρό τζίρο

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Στάρμερ παραιτήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν. Δυναμώνουν οι φωνές για την παραίτηση του πρωθυπουργού, λόγω αδυναμίας να διαχειριστεί την κρίση.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

«Παγκόσμιος κίνδυνος» - Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά
Ισπανία 09.02.26

Ισπανία: Νέα πανωλεθρία για τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ σε τοπικές εκλογές – Μεγάλη αύξηση για την Ακροδεξιά

Τους Σοσιαλιστές, που αντιπροσώπευσε η υποψήφια Πιλάρ Αλεγρία -η πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σάντσεθ- έχασε πέντε έδρες - Ο χαμηλότερος αριθμός εδρών που εξασφαλίζουν στην Αραγονία τα τελευταία 40 χρόνια

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: 20 χρόνια κάθειρξη στον πρώην μεγιστάνα του Τύπου Τζίμι Λάι
Τζίμι Λάι 09.02.26

20 χρόνια κάθειρξη σε πρώην μεγιστάνα του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ

Ο Τζίμι Λάι, πρώην μεγιστάνας του Τύπου, καταδικάστηκε σε εικοσαετή κάθειρξη στο Χονγκ Κονγκ, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύνταξη
Η Κούβα σταματά λόγω έλλειψης κηροζίνης τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών
Σταματά ο ανεφοδιασμός 09.02.26

Κηροζίνη τέλος στην Κούβα - Ενημερώθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες

Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως δεν θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός των αεροσκαφών με κηροζίνη, σύμφωνα με στέλεχος αεροπορικής εταιρείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσική επιδρομή στην Οδησσό
Ουκρανία 09.02.26

Φονική ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Επιδρομή με drones ιρανικού σχεδιασμού εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Οδησσού, με αποτέλεσμα τουλάχισον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο Τραμπ εύχεται στην Τακαΐτσι «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της
«Ειρήνη διά της ισχύος» 09.02.26

Ευχές Τραμπ στην Τακαΐτσι και το «συντηρητικό πρόγραμμά» της

«Σανάε: ήταν τιμή μου να υποστηρίξω εσένα και τη συμμαχία σου», έγραψε ο Τραμπ για τη νίκη της Τακαΐτσι, ευχόμενος «μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του συντηρητικού προγράμματός» της.

Σύνταξη
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Woman 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)

Σπουδαία η πρόκριση της Εθνικής ομάδας τένις στο World Group I του Davis Cup, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του διημέρου ήταν η παρουσία εκατοντάδων παιδιών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Εφόσον ο Άρης εκμεταλλευθεί το βατό πρόγραμμα που έχει στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου μπορεί να «πατήσει» στην 5άδα ή τουλάχιστον να είναι σε απόσταση αναπνοής από αυτήν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ηθικό ανάχωμα 09.02.26

Το Παλάτι «καίει» τον Άντριου: «Βαθιά ανήσυχοι» οι Γουίλιαμ και Κέιτ για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το τοξικό παρελθόν του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και τις σχέσεις του με τον παιδοβιαστή και σεξουαλικό εγκληματία Έπσταϊν ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του παιδιού που έπεσε στο σιντριβάνι – Οι πρώτες εικόνες μετά το ατύχημα

Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στην εντατική με τους γιατρούς να ξεκαθαρίζουν πως ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος για τη ζωή της.

Σύνταξη
O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 09.02.26

O Σιάο με τον Γιάννη Αντετοτοκούνμπο και τα αδέλφια του, παρακολούθησαν τον τελικό του Super Bowl (vids+pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα αδέρφια του Θανάσης και Αλέξανδρος και ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσαν το παρών στο Super Bowl μαζί με τον φίλο τους Ρίτσαρντ Σιάο,

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου
Ελλάδα 09.02.26

Κατασκοπεία: Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου

Με μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή που του είχαν εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο μάρκας Samsung, ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να μετατρέψει όποιο απόρρητο έγγραφο φωτογράφιζε σε QR κωδικό.

Σύνταξη
