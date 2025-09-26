view
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
InShorts 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:30
Eνσωμάτωση

Καλιφόρνια: Κινηματογραφική ληστεία – 25 κουκουλοφόροι έφυγαν με λεία 1 εκατ. από κοσμηματοπωλείο

Οι δράστες είχαν φτάσει με έξι οχήματα, σταθμευμένα μόλις 30 μέτρα από την είσοδο, υποδεικνύοντας ότι η ληστεία ήταν καλά οργανωμένη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια κινηματογραφική ληστεία συγκλόνισε το Σαν Ραμόν στην Καλιφόρνια, όταν περίπου 25 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο Heller Jewelers και απέσπασαν κοσμήματα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, δείχνοντας τους δράστες να σπάνε προθήκες, να αποσπούν ρολόγια και κοσμήματα και να απομακρύνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής, η αυτόματη πόρτα ασφαλείας έκλεισε, αναγκάζοντας έναν από τους ληστές να πυροβολήσει για να διασφαλίσει τη διαφυγή τους.

Οι δράστες είχαν φτάσει με έξι οχήματα, σταθμευμένα μόλις 30 μέτρα από την είσοδο, υποδεικνύοντας ότι η ληστεία ήταν καλά οργανωμένη.

Ακολούθησε καταδίωξη η οποία, όμως, σταμάτησε γιατί κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος για τους πολίτες καθώς οι δράστες είχαν αναπτύξει ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα κινούμενοι ανάποδα σε κεντρικούς δρόμους.

Το βίντεο από τη ληστεία

YouTube thumbnail

Εν τω μεταξύ, drone κατέγραψε τα αυτοκίνητα και τους ληστές, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία στις αρχές για την έρευνα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ηλικίας 17 έως 31 ετών, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, όλοι από το Όκλαντ, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για παρόμοια εγκλήματα στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής, οι ληστές πέταξαν ή έχασαν κάποια κοσμήματα, ενώ η αστυνομία κατάσχεσε δύο όπλα και μέρος της λείας. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Business
Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου
Άλλα Αθλήματα 25.09.25

«Έφυγε» ο Θανάσης Καπνίδης – Ήταν προπονητής των Ιωάννη Μελισσανίδη και Δημοσθένη Ταμπάκου

Ο Θανάσης Καπνίδης, ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, ο άνθρωπος που πρωτοστάτησε στον αγώνα για ίδρυση της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο., άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (25/9).

Σύνταξη
Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή
Φιάσκο 24.09.25

Ήμουν κι εγώ στη συναυλία: Το kiss cam σκάνδαλο στο live των Coldplay έχει νέα ανατροπή

Η υπόθεση που απασχόλησε όλο τον πλανήτη τον Ιούλιο και έγινε viral, δηλαδή το kiss cam σκάνδαλο στη συναυλία των Coldplay, αποδεικνύεται ένα μικρό φιάσκο. Κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
