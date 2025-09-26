Μια κινηματογραφική ληστεία συγκλόνισε το Σαν Ραμόν στην Καλιφόρνια, όταν περίπου 25 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο Heller Jewelers και απέσπασαν κοσμήματα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, δείχνοντας τους δράστες να σπάνε προθήκες, να αποσπούν ρολόγια και κοσμήματα και να απομακρύνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής, η αυτόματη πόρτα ασφαλείας έκλεισε, αναγκάζοντας έναν από τους ληστές να πυροβολήσει για να διασφαλίσει τη διαφυγή τους.

Οι δράστες είχαν φτάσει με έξι οχήματα, σταθμευμένα μόλις 30 μέτρα από την είσοδο, υποδεικνύοντας ότι η ληστεία ήταν καλά οργανωμένη.

Ακολούθησε καταδίωξη η οποία, όμως, σταμάτησε γιατί κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος για τους πολίτες καθώς οι δράστες είχαν αναπτύξει ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα κινούμενοι ανάποδα σε κεντρικούς δρόμους.

Το βίντεο από τη ληστεία

Εν τω μεταξύ, drone κατέγραψε τα αυτοκίνητα και τους ληστές, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία στις αρχές για την έρευνα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ηλικίας 17 έως 31 ετών, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, όλοι από το Όκλαντ, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για παρόμοια εγκλήματα στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής, οι ληστές πέταξαν ή έχασαν κάποια κοσμήματα, ενώ η αστυνομία κατάσχεσε δύο όπλα και μέρος της λείας. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.