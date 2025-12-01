Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Ληστεία με λεία περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ σημειώθηκε σήμερα 1/12 το πρωί στην επαρχία Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, κατά μήκος της εθνικής οδού, με στόχο ένα θωρακισμένο όχημα εταιρείας σεκιούριτι.

Η επίθεση έλαβε χώρα μέσα σε μια σήραγγα μεταξύ των κόμβων Σκύλα και Μπαγκνάρα, με κατεύθυνση βόρεια.

Βίντεο:

Auto in fiamme, chiodi sull’asfalto e colpi d’arma da fuoco: ancora un assalto armato a un #portavalori.

È successo sulla Salerno–Reggio Calabria, all’altezza di Scilla. La banda è riuscita a fuggire con un bottino di due milioni di euro.#Tg1 Elena De Vincenzo pic.twitter.com/1WUTSyQsqF — Tg1 (@Tg1Rai) December 1, 2025

Kατά τη διάρκεια της ληστείας, οι ληστές πυροβόλησαν αρκετές φορές, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Για να εμποδίσουν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τη διαφυγή τους, οι εγκληματίες έβαλαν φωτιά σε δύο αυτοκίνητα κατά μήκος του δρόμου και έριξαν καρφιά στην άσφαλτο ώστε να κρατήσουν μακριά τα υπόλοιπα οχήματα.

Η κρατική αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να ξεκινήσουν έρευνα.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις μαρτύρων και εξετάζουν τις κάμερες παρακολούθησης της εθνικής οδού για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να ανακατασκευάσουν τις λεπτομέρειες της ληστείας.