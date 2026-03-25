Ιταλία: Καθηγήτρια μαχαιρώθηκε στην είσοδο του σχολείου από 13χρονο μαθητή

Ενας μαθητής δεκατριών ετών μαχαίρωσε την Τετάρτη μια καθηγήτρια του μπροστά στην είσοδο σχολείου στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας.

Η εκπαιδευτικός ηλικίας 57 ετών μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.

Ο δεκατριάχρονος, όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Φορούσε μπλούζα με γραμμένο «vendetta» (εκδίκηση) και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

Σε χρόνο ρεκόρ τον ακινητοποίησαν ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι και διαπίστωσαν ότι είχε στην τσέπη του και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε , όπως προβλέπεται σε, αυτές τις περιπτώσεις, ειδική υποστήριξή από ομάδα ψυχολόγων και στην συνέχεια οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.

Προς το παρόν, δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο ο δεκατριάχρονος επιτέθηκε με τον βάρβαρο αυτό τρόπο στην καθηγήτριά του.