Δεκατετράχρονος συνελήφθη ως ύποπτος μετά από μαχαίρωμα που οδήγησε στον θάνατο 12χρονου στο Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία.

Δωδεκάχρονο αγόρι είχε βρεθεί μαχαιρωμένος και έχοντας υποστεί βαριά τραύματα κοντά στη Σκρίμπερς Λέιν στο Χαλ Γκριν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Τρίτης 21 Ιανουαρίου.

BREAKING: A 14-year-old boy has been arrested on suspicion of murder following a fatal stabbing in Birmingham. https://t.co/k59pSRBuLJ

Σύμφωνα με το Sky News, το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς.

Η οικογένεια του θύματος ενημερώθηκε, ενώ δέχεται ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε που γνωρίζει οτιδήποτε για το τραγικό περιστατικό να επικοινωνήσει και να βοηθήσει στις έρευνες.

Έχει δημιουργηθεί μια Δημόσια Πύλη Μείζονος Περιστατικού (MIPP), στην οποία οι πολίτες μπορούν να αναρτήσουν φωτογραφίες ή βίντεο με αποδεικτικά στοιχεία και η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση mipp.police.uk, πρόσθεσε η Αστυνομία.

🇬🇧 Boy, 12, stabbed to death near primary school in Birmingham. The attack took place at 3:15PM.

A 14-year-old boy has been arrested on suspicion of murder. pic.twitter.com/YVZa4VwXcE

— VoxPopuli (@vpopulimedia) January 22, 2025