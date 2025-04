«Είμαστε ξανά μπροστά σε μια οργανωμένη προσπάθεια συσκότισης της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης, στην ανοιχτής συζήτησης «Κράτος Δικαίου – έγκλημα των Τεμπών» την οποία διοργάνωσε το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στέφανος Κασσελάκης: Ολόκληρη η τοποθέτηση του

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα μαζί μας.

Είμαστε ξανά μπροστά σε μια οργανωμένη προσπάθεια συσκότισης της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών.

ΜΜΕ που επιστρατεύονται πάλι, με στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.

Ανώνυμοι λογαριασμοί που ξεπηδούν στα social media για να υποστηρίξουν το κυβερνητικό αφήγημα της σύγχυσης και της παραπλάνησης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ-οικογενειακός φίλος του πρωθυπουργού- με τις αλλεπάλληλες αντιφατικές δηλώσεις του, οδηγείται τελικά σε παραίτηση.

Όσο και να ποντάρουν κάποιοι στην κόπωση της κοινωνίας, θα είμαστε εδώ και θα αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαίωση.

Γνωρίζουμε πλέον καλά τα μέσα της προπαγάνδας της ΝΔ. Γνωρίζουμε τη συνταγή Γκρίνμπεργκ. Μια συνταγή που ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, για να δικαιολογήσει τη διαφθορά, τις απευθείας αναθέσεις, τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, τη σήψη που έφερε στην καρδιά της διακυβέρνησης της χώρας. Όπως έγραψε στους NYT ο Alexander Clapp: The Rot at the Heart of Greece Is Now Clear for Everyone to See.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού κόμματος που είναι σήμερα μαζί μας. Δεν είναι μαζί μας μόνο ως συμμετέχοντες στην εκδήλωση αλλά ως οι εκπρόσωποί μας στην Ευρωβουλή. Η φωνή των πολλών πολιτών που πλέον βλέπουν με καχυποψία το ελληνικό πολιτικό σύστημα γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν φωνή. Ή μάλλον δεν έχουν οξυγόνο.

Και πώς να έχεις οξυγόνο; Βρισκόμαστε 2 χρόνια μετά τα Τέμπη και ακόμα αναζητούμε απαντήσεις. Με πρώτους τους συγγενείς των θυμάτων και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τον αγώνα τους να φέρουν το φως, την αλήθεια που δικαιούνται οι ίδιοι, οι αδικοχαμένοι συγγενείς τους, η κοινωνία. Σήμερα έχουμε αρκετούς μαζί μας.

Ξέρετε για μένα τα Τέμπη υπήρξαν η αφορμή να ασχοληθώ με την πολιτική. Είδα όπως όλοι μας σαστισμένος ένα κρατικό έγκλημα μπροστά στα μάτια μου. Και ποια ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού; Να πάει στον Έβρο για να χρησιμοποιήσει τον φράχτη ως «φόντο» της προεκλογικής του εκστρατείας και να αλλάξει την ατζέντα. Θεώρησε τότε ότι ο φράχτης του Έβρου θα αρκούσε για να φράξει την αλήθεια, για να τη μπαζώσει, για να αποπροσανατολίσει.

Από τον Οκτώβριο του 2023 έχω συναντηθεί πολλές φορές – ιδιωτικά και δημόσια – με τους συγγενείς των Τεμπών. Με τις μανάδες, τους πατεράδες, τα αδέρφια. Και χάρη σε αυτούς είμαστε σήμερα εδώ. Χάρη στον αγώνα τους.

Χάρη σε αυτούς γέμισαν οι πλατείες της πατρίδας μας πριν από έναν μήνα. Γιατί οι συγγενείς δεν είναι κόμματα, συνδικαλιστές, συλλογικότητες.

Γιατί η μάνα, ο πατέρας, ο σύζυγος και ο αδελφός θα γίνουν ερευνητές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι. Θα γίνουν οτιδήποτε απαιτείται για να φέρουν δικαίωση στα παιδιά τους, στους συγγενείς και τους αγαπημένους τους. Και τελικά έγιναν η φωνή της Δικαιοσύνης που αναζητούμε, η φωνή μας. Δεν τους σεβάστηκαν, δεν σεβάστηκαν κυρίως τη μνήμη των νεκρών μας και βρεθήκαμε εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους και τις πλατείες για να στηρίξουμε τον αγώνα τους.

Με τα Τέμπη ως κοινωνία “συναντηθήκαμε” δυο φορές.

Μια στη θλίψη μας, στην παράλυσή μας, στο συλλογικό μας σοκ. Ο καθένας θυμάται πού ήταν όταν έμαθε ότι στην Ελλάδα του 2023 δύο τρένα συγκρούστηκαν.

Και η δεύτερη πριν από λίγο καιρό. Στην κοινή μας συμμετοχή, στο συλλογικό αίτημα για δικαίωση.

Τα Τέμπη ποτέ δεν μπήκαν στο ζύγι του 41% που ήθελε η προπαγάνδα της ΝΔ του Κ. Μητσοτάκη. Και δεν μπήκαν επειδή ποτέ δεν δόθηκαν απαντήσεις στα γιατί μας.

Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση 717 από το 2016, που σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εάν είχε ολοκληρωθεί, θα είχε αποφευχθεί η σύγκρουση;

Γιατί η υλοποίηση της 717 αφαιρέθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη σύμβαση με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ που έφερε προς κύρωση στη Βουλή ο Κώστας Καρμανλής, παρότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ την είχε υπογράψει και καταθέσει επίσημα στο γραφείο του τον Δεκέμβριο του 2020; Αποδεχόμενη μάλιστα να κάνει επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που αφαιρέθηκαν από την τελική σύμβαση.

Γιατί το 2023 δύο τρένα βρίσκονταν στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά χωρίς να υπάρχει ούτε σύστημα τηλεδιοίκησης, ούτε σύστημα προειδοποίησης, ούτε σύστημα αποφυγής σύγκρουσης;

Γιατί παρόλο αυτά ο Υπουργός Μεταφορών μάς διαβεβαίωνε ότι είναι ασφαλή τα τρένα, κουνώντας και το δάχτυλο μέσα τη Βουλή;

Γιατί ο Κ. Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος «πραγματογνώμονας», ρίχνοντας αμέσως ολόκληρη την ευθύνη αποκλειστικά στο «ανθρώπινο λάθος»;

Γιατί έσπευσαν να μπαζώσουν τον χώρο του εγκλήματος, χωρίς να προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές;

Γιατί αλλοίωσαν και κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία με συνέπεια να υπάρξει «απώλεια πληροφοριών απαραίτητων για την κατανόηση των αιτιών και των παραγόντων του ατυχήματος», σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ;

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι για την πυρόσφαιρα ευθύνονται τα έλαια σιλικόνης, χωρίς όμως να έχουν αναφέρει κάτι σχετικό στην ΕΕ; Διότι, αν πράγματι ευθύνονταν τα έλαια σιλικόνης και οι μετασχηματιστές της Siemens για τον θάνατο τόσων ανθρώπων μετά τη σύγκρουση, θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει την Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τα 2/3 των τρένων που κυκλοφορούν στην ΕΕ είναι αυτού του τύπου!

Έστω προληπτικά, δεν θα έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είχε ενημερώσει τους ομολόγους του για πιθανές κινητές βόμβες στις οποίες επιβαίνουν Ευρωπαίοι πολίτες; Και στην Ευρώπη, αντίθετα με την Ελλάδα, πολλοί πολιτικοί, ακόμη και ομόλογοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετακινούνται με τα τρένα.

Γιατί μόνταραν τις συνομιλίες του σταθμάρχη και τις διέρρευσαν στο πιο φιλοκυβερνητικό site;

Γιατί πέταξαν τα οστά των νεκρών σε οικόπεδα;

Γιατί προχώρησαν σε εξεταστική-πλυντήριο για τα Τέμπη;

Γιατί οι μισοί βουλευτές της ΝΔ που συμμετείχαν σε αυτή την εξεταστική έγιναν υπουργοί;

Γιατί χειροκροτούσαν όρθιοι οι βουλευτές της ΝΔ τον Κώστα Καραμανλή;

Γιατί οδηγηθήκαμε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να γνωρίζουμε την αλήθεια; Γιατί δύο χρόνια μετά δεν είναι ασφαλείς οι σιδηρόδρομοι;

Γιατί ακόμα και σήμερα από τύχη δεν έχουμε νέα Τέμπη;

Γιατί ο Κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ασφαλείς μεταφορές σε 2 χρόνια από σήμερα; Γιατί δεν έκανε τίποτα μέχρι σήμερα, 2 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών;

Γιατί ζούμε στην ανασφάλεια;

Στα πολλά “γιατί” απαντάει η ίδια η ζωή. Γιατί αυτό θέλει η κυβέρνηση. Να υπερισχύει το δίκιο του ισχυρού, το δίκιο της. Και όλες τις υπόλοιπες φωνές να τις καταπνίγει μέσα από τον πανίσχυρο μηχανισμό προπαγάνδας της.

Βίωσα τις κρίσεις της πατρίδας μου από μακριά. Στην οικονομική κρίση ήμουν στις ΗΠΑ, όταν έβλεπα τη γενιά μου να μεταναστεύει. Στην υγειονομική διάβαζα τα ρεπορτάζ για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ και το “θάψιμο” της έκθεσης Λύτρα. Την κρίση των θεσμών τη βιώνω πλέον από κοντά, καθημερινά. Ξέρετε δεν είναι όλοι οι πολιτικοί κλεισμένοι πίσω από τα γραφεία τους στην Αθήνα. Μέσα σε 1,5 χρόνο έλιωσα παπούτσια, γυρνώντας όλη τη χώρα. Από τη Γαύδο, μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα, μέχρι τη Ρόδο. Παντού άκουγα το ίδιο. Σε όλες τις περιστάσεις. Σε φωτιές, πλημμύρες, περιόδους εορτών, ακόμα και καθημερινές ημέρες. “Δεν εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς και τους θεσμούς”.

Και πώς να εμπιστευτούν οι πολίτες όταν για μια απλή υπόθεση που θα βρεθούν στα δικαστήρια θα περάσουν χρόνια μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης; Όταν στη Δικαιοσύνη βλέπουν κατάφορες επεμβάσεις της κρατικής εξουσίας; Όταν βλέπουν ότι έντιμοι δικαστές σαν τον κ. Ράμμο λοιδορούνται από το σύστημα προπαγάνδας;

Ζούμε στο κράτος που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως πρώτη απόφαση της κυβέρνησής του τον Ιούλιο του 2019, επέλεξε να θέσει την ΕΥΠ υπό τον έλεγχό του. Με απευθείας αναφορά στο γραφείο του. Και τι συνέβη ύστερα; Μάθαμε ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους του πρωθυπουργού, δημοσιογράφους, οικονομικούς παράγοντες, το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Ενώ υπήρχε ένα παράλληλο σύστημα παρακολούθησης με το predator, που πολλές φορές οι στόχοι ΕΥΠ και predator ήταν κοινοί, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Δηλαδή το κράτος σε κάποιες περιπτώσεις παρακολουθούσε όλως τυχαίως τους ίδιους ανθρώπους με έναν ιδιώτη.

Τον Οκτώβρη του 23 όταν οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών ήταν έτοιμοι να διασταυρώσουν τη λίστα των θυμάτων του Predator με τις λίστες των ατόμων που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ, παρενέβη η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου – η ίδια που παρεμβαίνει και σήμερα διαρκώς στην υπόθεση των Τεμπών – και τους πήρε την υπόθεση από τα χέρια. Όταν το σύστημα βλέπει ανθρώπους που δεν κάμπτονται, φροντίζει να τους εμποδίσει. Και από προσωπική εμπειρία ξέρω καλά τα εμπόδια του συστήματος και την επιμονή και την πίστη που χρειάζεται να έχεις για να συνεχίσεις.

Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη στις ΗΠΑ του Νίξον με το watergate. Στην Ελλάδα όμως, δεν έγινε κάτι. Φτάσαμε στο σημείο να ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη που 11 φορές επιχειρήθηκε η επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου από εκείνους που χειρίζονταν το λογισμικό παρακολούθησης Predator να μας λέει «δεν με νοιάζει αν με παρακολουθούσαν γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτε»

Ωμός κυνισμός ή προσπάθεια υποβάθμισης της αλήθειας;

Να ξέρετε πάντως πως αν ήμουν εγώ υπό παρακολούθηση είτε από ΕΥΠ είτε από το predator, δεν θα αντιδρούσα τόσο νωχελικά όσο η πλειοψηφία των θυμάτων.

Ενώ λοιπόν στη χώρα μας το θέμα των υποκλοπών θεωρήθηκε στον δημόσιο διάλογο ξεπερασμένο, λόγω της πρωτοφανούς μιντιακής προπαγάνδας – με ορισμένες εξαιρέσεις όπως του Θανάση Κουκάκη, του Κώστα Βαξεβάνη, των reporters united- στην Ευρώπη καταδίκασαν τη χώρα μας. Μετά από επίμονη και συστηματική δουλειά καταφέραμε να αναδείξουμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί προεδρίας μου στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιο είναι το κοινό γνώρισμα της υπόθεσης των υποκλοπών και αυτή των Τεμπών; Η συστηματική απαξίωση της υπόθεσης και του αγώνα των θυμάτων για δικαίωση. Σταματάει εκεί η προσπάθεια συγκάλυψης; Όχι. Και στις δύο περιπτώσεις ο πρωθυπουργός έγινε ο πρώτος πραγματογνώμονας, ο πρώτος εισαγγελέας.

Στις υποκλοπές την ευθύνη, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη, την είχε ο ανιψιός του, τότε διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου. Στα Τέμπη η ευθύνη ανήκει στο ανθρώπινο λάθος μόνο, στον σταθμάρχη.

Αλλά εκτός από τον πρωθυπουργό-εισαγγελέα βλέπουμε και κοινό manual αντιμετώπισης των “προβλημάτων”.

Στα Τέμπη μπάζωσαν τον χώρο, στις υποκλοπές κατέστραψαν τα αποδεικτικά στοιχεία της ΕΥΠ.

Στα Τέμπη είδαμε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη να γίνεται «λογιστής του λαθρεμπορίου» λέγοντάς μας: «γιατί να συγκαλύψουμε, όταν το κέρδος από το λαθρεμπόριο δεν θα ξεπερνούσε τα 3.000€». Στις υποκλοπές ακούσαμε το επιχείρημα από τον Κ. Μητσοτάκη “γιατί να παρακολουθώ τους υπουργούς μου;” Και στις 2 περιπτώσεις επιχείρησαν να κατευθύνουν τη Δικαιοσύνη.

Στις υποκλοπές δεν κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή τους ουσιώδεις μάρτυρες, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας, στα Τέμπη έφτιαξαν μια επιτροπή-παρωδία για τον Κώστα Καραμανλή και αρνήθηκαν να εξετάσουν τους κρίσιμους μάρτυρες.

Στη συνέντευξή του στον Σρόιτερ ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε “παραπλανημένος” για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ προεκλογικά διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας. Μα και στις υποκλοπές μάς δήλωσε ότι παραπλανήθηκε από τον ανιψιό του.

Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν παραπλανείται ο πρωθυπουργός. Εάν συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί γιατί δεν είναι ικανός να ανταπαξέλθει στα καθήκοντά του.

Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος παραπλανά, ή μάλλον καλύτερα, προσπαθεί να παραπλανά. Την κοινή γνώμη σε όλες τις υποθέσεις που τον αγγίζουν προσωπικά.

Ακόμα και στο ναυάγιο της Πύλου βλέπουμε την ίδια αντιμετώπιση. Τους προηγούμενους μήνες ζήσαμε μια πρωτοφανή προσπάθεια αντικατάστασης του Συνήγορου του Πολίτη από τη ΝΔ, ενώ ήταν σε εξέλιξη η αυτεπάγγελτη έρευνά του για το ναυάγιο.

Η έρευνά του Ανδρέα Ποττάκη δεν παρεμποδίστηκε μόνο από την προσπάθεια της ΝΔ να τον αντικαταστήσει, αλλά όπως κατήγγειλε ο ίδιος, και από το γεγονός ότι δεν του παραδόθηκαν τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του πλοιάρχου του Λιμενικού, καθώς και το υλικό από την κάμερα του σκάφους του Λιμενικού, γιατί αυτή (δήθεν) δεν λειτουργούσε.

Παρά τα προσκόμματα της έρευνας, το πόρισμα κατέληξε: «σε σαφείς ενδείξεις για στοιχειοθέτηση της θανατηφόρου έκθεσης, καθώς και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής…», ενώ διαπιστώνει «σαφείς ενδείξεις για οκτώ ανώτερους αξιωματικούς ως προς την εκ μέρους τους γνώση και παράβλεψη του κινδύνου για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων».

Μεθοδεύσεις, κάμερες εκτός λειτουργίας, δεδομένα τηλεφώνου που δεν δίνονται, παρεμπόδιση ανεξάρτητης έρευνας.

Η έρευνα για το ναυάγιο της Πύλου θυμίζει το έγκλημα των Τεμπών.

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι ζητούν δικαίωση.

Και πάλι γεννάται το ερώτημα

Υπάρχει Δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα;

Υποκλοπές, Τέμπη και ναυάγιο Πύλου έχουν ένα κοινό παρανομαστή: συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης.

Και εμείς τι κάνουμε;

Είμαστε εδώ.

Γιατί το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος που θέτει η προπαγάνδα του Μαξίμου είναι εκτός πραγματικότητας.

Το πραγματικό δίλημμα είναι με την Ευρώπη ή με τον σκοταδισμό; Με την αλήθεια ή με τη συγκάλυψη; Με τη Δικαιοσύνη ή με αυτούς που παρεμβαίνουν στο έργο της;

Γι’ αυτό κι εμείς προτείναμε μία ενιαία Προανακριτική Επιτροπή για όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και για όλες τις πράξεις και παραλείψεις τους για τα Τέμπη. Γι’ αυτό κι εμείς, ως Κίνημα Δημοκρατίας, συντάξαμε κατηγορητήρια – που συνολικά ξεπερνούν τις 350 σελίδες – για όλα τα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου του κου. Μητσοτάκη) και καλέσαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμπράξουν, προκειμένου να πάμε σε μία σοβαρή Προανακριτική Επιτροπή.

Γι’ αυτό κι εμείς – διαπιστώνοντας ότι τα υπόλοιπα κόμματα είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν – θα φέρουμε με τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού κόμματος, στην οικογένειά του οποίου ανήκουμε, την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γιατί δεν θα φιμωθεί η αλήθεια, δεν θα διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα.

Για να μην μπορεί κανείς να πει ότι δεν γνώριζε.

Γιατί το ναυάγιο της Πύλου και οι εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι ζητούν δικαίωση.

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών συνέβη σε ευρωπαϊκή χώρα και όχι σε κάποιο απολυταρχικό καθεστώς.

Γιατί τα πολλαπλά εγκλήματα των Τεμπών συνέβησαν σε ευρωπαϊκή χώρα, σε Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ατιμώρητα τα εγκλήματα της σύγκρουσης και της συγκάλυψης. Δεν θα προδώσουμε τον αγώνα των οικογενειών, τη μνήμη των παιδιών τους. Δεν θα προδώσουμε το δίκιο. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν τα Τέμπη με επικοινωνιακά παιχνίδια.

Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να πάρει θέση.

Τώρα είναι η ώρα να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Για την αλήθεια, για την Δικαιοσύνη, για την Δημοκρατία.

Η κοινωνία απαιτεί Δικαιοσύνη.

Η Ευρώπη απαιτεί Δικαιοσύνη.

Η Δημοκρατία απαιτεί Δικαιοσύνη.

Στη συζήτηση συμμετείχαν:

• Στέφανος Κασσελάκης, Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας

• Sandro Gozi και Oihane Martinez, Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος

• Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Βουλευτής Κέρκυρας – Δικηγόρος

• Δρ. Άρης Γεωργόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού και Δημόσιου Δικαίου, Πανεπιστήμιο Nottingham

• Οι Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, Θοδωρης Ελευθεριάδης, Χρηστος Κωνστανιδης κσι Χρυσουλα Χλωρου