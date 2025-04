Η Κίνα προχώρησε σε αντίποινα για την αύξηση των δασμών από τη μεριά των ΗΠΑ. Πλέον οι δασμοί στα αμερικάνικα προϊόντα θα φτάσουν στο 125% από το 84%.

Οι ΗΠΑ, από τη μεριά τους, έχουν επιβάλει δασμούς της τάξης του 145% στα κινέζικα προϊόντα.

Το BBC, σε ανάλυσή του, εξετάζει τη στάση της Κίνας στον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει.

Στο ερώτημα γιατί το Πεκίνο δεν υποχωρεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς, η απάντηση είναι ότι δεν χρειάζεται να υποχωρήσει, υποστηρίζει ο Στέφεν ΜακΝτόνελ, ανταποκριτής του βρετανικού μέσου στην κινέζικη πρωτεύουσα.

Οι ηγέτες της Κίνας θα έλεγαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να υποκύψουν σε έναν νταή – όπως η κυβέρνησή της έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την κυβέρνηση Τραμπ – αλλά έχει επίσης την ικανότητα να το κάνει αυτό πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Γη.

Πριν από την έναρξη του δασμολογικού πολέμου, η Κίνα είχε τεράστιο όγκο πωλήσεων προς τις ΗΠΑ, αλλά, για να το θέσουμε στο ακριβές πλαίσιο όπως γράφει το BBC, αυτός ανερχόταν μόνο στο 2% του ΑΕΠ της.

Με βάση αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα προτιμούσε σαφώς να μην εμπλακεί σε έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, τη στιγμή που αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τους δικούς του σημαντικούς οικονομικούς πονοκεφάλους, μετά από χρόνια κρίσης στα ακίνητα, υπερβολικό περιφερειακό χρέος και επίμονη ανεργία στους νέους.

Παρ’ όλα αυτά, η κινεζική κυβέρνηση δήλωσε στον λαό της ότι είναι σε ισχυρή θέση να αντισταθεί στις επιθέσεις των ΗΠΑ.

Γνωρίζει επίσης ότι οι δικοί της δασμοί θα πλήξουν σαφώς και τους Αμερικανούς εξαγωγείς.

Ο Τραμπ καυχιόταν στους υποστηρικτές του ότι θα ήταν εύκολο να εξαναγκάσει την Κίνα σε υποταγή χτυπώντας απλώς τη χώρα με δασμούς, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί εξαιρετικά παραπλανητικό, τονίζει το BBC.

Το Πεκίνο δεν πρόκειται να υποκύψει, εκτιμά ο ανταποκριτής του βρετανικού μέσου.

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ που τον επισκέφθηκε την Παρασκευή ότι η χώρα του και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να «αντισταθούν από κοινού στις μονομερείς πρακτικές εκφοβισμού» της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Σάντσεθ, με τη σειρά του, δήλωσε ότι οι εμπορικές εντάσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη συνεργασία της με την Ευρώπη.

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στην κινεζική πρωτεύουσα λίγες ώρες πριν το Πεκίνο αυξήσει εκ νέου τους δασμούς του σε προϊόντα από τις ΗΠΑ – αν και δήλωσε ότι δεν θα απαντήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των αμερικανικών δασμών.

Την επόμενη εβδομάδα ο Σι θα επισκεφθεί τη Μαλαισία, το Βιετνάμ και την Καμπότζη. Δηλαδή τις χώρες που έχουν πληγεί σκληρά από τους δασμούς του Τραμπ.

Οι υπουργοί του συναντήθηκαν με ομολόγους του από τη Νότια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία, συζητώντας για μεγαλύτερη εμπορική συνεργασία.

Επιπλέον, η Κίνα και η ΕΕ φέρονται να συνομιλούν για την πιθανή κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών στα κινεζικά αυτοκίνητα, οι οποίοι θα αντικατασταθούν από μια ελάχιστη τιμή, ώστε να περιοριστεί ένας νέος γύρος dumping.

Εν ολίγοις, όπου κι αν κοιτάξετε, μπορείτε να δείτε ότι η Κίνα έχει επιλογές, σημειώνει ο ανταποκριτής του BBC.

Επίσης, οι αναλυτές λένε ότι αυτές οι αμοιβαίες αυξήσεις των δασμών από τις δύο υπερδυνάμεις καθίστανται πλέον σχεδόν ανούσιες, καθώς έχουν ήδη διακόψει μεγάλο μέρος των εμπορικών τους σχέσεων.

Έτσι, οι αυξήσεις των δασμών tit-for-tat είναι πλέον περισσότερο συμβολικές.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, τις τελευταίες δύο ημέρες, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες του προέδρου Μάο, συμπεριλαμβανομένου ενός αποσπάσματος κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, όταν είπε στις ΗΠΑ ότι «όσο κι αν διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ».

Η ίδια έγραψε: «Είμαστε Κινέζοι. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν θα υποχωρήσουμε».

Η ανάρτηση της Μάο Νινγκ:

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI

— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 10, 2025