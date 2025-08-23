«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.
Σε ένα μικρό «Γ. Καραϊσκάκης» θα μετατραπεί το Πανθεσσαλικό στο παιχνίδι του Βόλου (30/8) με τον Ολυμπιακό, για την 2η αγωνιστική της Super League, καθώς στις κερκίδες του γηπέδου αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 15.000 οπαδοί της πειραϊκής ομάδας.
«Χαμός» επικρατεί άλλωστε στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού οι οποίοι μέσα σε λίγες ώρες έχουν ήδη προμηθευτεί περισσότερα από 5.500 χιλιάδες εισιτήρια για το παιχνίδι στην Μαγνησία.
Διάθεση και τιμές
Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια/κωδικούς τους, πατώντας ΕΔΩ.
Η τιμή των εισιτήριων είναι στα 20 ευρώ στα πέταλα του γηπέδου και 30 ευρώ σε κεντρική θύρα.
Βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ο αριθμός Gov Wallet τους και για τους φίλαθλους να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26.
Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο 30/8 στις 19.00 το απόγευμα.
