Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Σε «περίπατο» εξελίχθηκε για τη Μπάγερν το παιχνίδι στη Στουγκάρδη, καθώς οι Βαυαροί «σάρωσαν» την ομώνυμη ομάδα με σκορ 5-0, και τον Χάρι Κέιν να σημειώνει τρία γκολ. Βαθιά «ανάσα» πήρε η Άουγκσμπουργκ που νίκησε με 2-0 στην έδρα της τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχοντας πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννούλη που πέτυχε γκολ και ασίστ.

Έτσι οι Βαυαροί με την 12η νίκη τους σε 13 παιχνίδια στο πρωτάθλημα έφτασαν τους 37 βαθμούς και φυσικά είναι με διψήφια διαφορά πρώτη, με τις Λειψία και Ντόρτμουντ που ακολουθούν με 26 και 25 αντίστοιχα να έχουν ένα ματς λιγότερο.

Οσον αφορά το παιχνίδι στη Στουγκάρδη, στη συνέχεια και να κάνει το 0-2 στο 66′, ενώ ο Στάνισιτς σκόραρε στο 78′ για το 0-3. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο εύκολα για την Μπάγερν καθώς στο 81′ οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ασινιόν. Μόλις με τη σέντρα (82′) ο Κέιν έκανε το 0-4 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ενώ 6 λεπτά μετά (88′) διεύρυνε το σκορ στο 0-5 ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ. Μια επίδοση που ήρθε μέσα σε μόλις 22 λεπτά, φτάνοντας συνολικά τα 33 γκολ στη σεζόν.

Γκολ και ασίστ ο Γιαννούλης, νίκη η Άουγκσμπουργκ

Με τον Δημήτρη Γιαννούλη να έχει καταλυτική συμβολή, η Άουγκσμπουργκ πανηγύρισε την 4η νίκη της στο πρωτάθλημα, με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν εκεινός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του καθώς μόλις στο 6′ έκανε το 1-0, ενώ ήταν ο εκείνος που στο 28ο λεπτό μοίρασε την ασίστ για το 2-0 στον Καντε. Οι «ασπιρίνες» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι κι έτσι παρέμειναν στους 23 βαθμούς, έχοντας γνωρίσει την 4η ήττα τους.

GOL DO AUGSBURG Augsburg 2×0 Bayer Leverkusen ⚽ Aston Kade

🅰️ Dimitrios Giannoulis 🏆 Bundesliga | 13ª Rodada

🏟️ WWK ARENA

📺 @CazeTVOficial | @sportvpic.twitter.com/fypsp3jNlh — Futeboleiros (@Futteboleiroos) December 6, 2025

Αντιθέτως η ομάδα του Γιαννούλη έφτασε τους 13 βαθμούς και απομακρύνθηκε από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή 5/12

Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1

(58′ αυτ. Ντα Κόστα)

Σάββατο 6/12

Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου 0-5

(11′ Λάιμερ, 66′, 82′, 88′ Κέιν, 78′ Στάνισιτς)

Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου 3-1

(10′ Βίμερ, 30′ Αμούρα, 59′ Μάγερ – 68′ Ενσόκι)

Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0

(6′ Γιαννούλης, 28′ Κάντε)

Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ 2-1

(59′ Μάινκα, 90+4′ Σίμερ – 40′ Μανζαμπί)

Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι 1-1

(51′ Μάλα – 90+4′ Τζόουνς)

Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή 7/12

Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ (18:30)

Η βαθμολογία