Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.
- Θάσος: Προσποιήθηκε τον αδελφό της για να βρει την πρώην γυναίκα του ο 55χρονος
- Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο
- Γιατί στις πλούσιες χώρες πολλοί νιώθουν φτωχότεροι, δίχως να είναι;
- Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στο Καστελλόριζο - Η θάλασσα έγινε κόκκινη από τις λάσπες
Σε «περίπατο» εξελίχθηκε για τη Μπάγερν το παιχνίδι στη Στουγκάρδη, καθώς οι Βαυαροί «σάρωσαν» την ομώνυμη ομάδα με σκορ 5-0, και τον Χάρι Κέιν να σημειώνει τρία γκολ. Βαθιά «ανάσα» πήρε η Άουγκσμπουργκ που νίκησε με 2-0 στην έδρα της τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχοντας πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννούλη που πέτυχε γκολ και ασίστ.
Έτσι οι Βαυαροί με την 12η νίκη τους σε 13 παιχνίδια στο πρωτάθλημα έφτασαν τους 37 βαθμούς και φυσικά είναι με διψήφια διαφορά πρώτη, με τις Λειψία και Ντόρτμουντ που ακολουθούν με 26 και 25 αντίστοιχα να έχουν ένα ματς λιγότερο.
Οσον αφορά το παιχνίδι στη Στουγκάρδη, στη συνέχεια και να κάνει το 0-2 στο 66′, ενώ ο Στάνισιτς σκόραρε στο 78′ για το 0-3. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο εύκολα για την Μπάγερν καθώς στο 81′ οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ασινιόν. Μόλις με τη σέντρα (82′) ο Κέιν έκανε το 0-4 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ενώ 6 λεπτά μετά (88′) διεύρυνε το σκορ στο 0-5 ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ. Μια επίδοση που ήρθε μέσα σε μόλις 22 λεπτά, φτάνοντας συνολικά τα 33 γκολ στη σεζόν.
Γκολ και ασίστ ο Γιαννούλης, νίκη η Άουγκσμπουργκ
Με τον Δημήτρη Γιαννούλη να έχει καταλυτική συμβολή, η Άουγκσμπουργκ πανηγύρισε την 4η νίκη της στο πρωτάθλημα, με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν εκεινός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του καθώς μόλις στο 6′ έκανε το 1-0, ενώ ήταν ο εκείνος που στο 28ο λεπτό μοίρασε την ασίστ για το 2-0 στον Καντε. Οι «ασπιρίνες» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι κι έτσι παρέμειναν στους 23 βαθμούς, έχοντας γνωρίσει την 4η ήττα τους.
GOL DO AUGSBURG
Augsburg 2×0 Bayer Leverkusen
⚽ Aston Kade
🅰️ Dimitrios Giannoulis
🏆 Bundesliga | 13ª Rodada
🏟️ WWK ARENA
📺 @CazeTVOficial | @sportvpic.twitter.com/fypsp3jNlh
— Futeboleiros (@Futteboleiroos) December 6, 2025
Αντιθέτως η ομάδα του Γιαννούλη έφτασε τους 13 βαθμούς και απομακρύνθηκε από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Bundesliga
Παρασκευή 5/12
Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1
(58′ αυτ. Ντα Κόστα)
Σάββατο 6/12
Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου 0-5
(11′ Λάιμερ, 66′, 82′, 88′ Κέιν, 78′ Στάνισιτς)
Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου 3-1
(10′ Βίμερ, 30′ Αμούρα, 59′ Μάγερ – 68′ Ενσόκι)
Άουγκσμπουργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0
(6′ Γιαννούλης, 28′ Κάντε)
Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ 2-1
(59′ Μάινκα, 90+4′ Σίμερ – 40′ Μανζαμπί)
Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι 1-1
(51′ Μάλα – 90+4′ Τζόουνς)
Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)
Κυριακή 7/12
Αμβούργο – Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Μπορούσια Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ (18:30)
Η βαθμολογία
- Κόντης: «Δεν έχουμε την εικόνα που θέλουμε, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά»
- LIVE: Βόλος – Κηφισιά
- Τα ωραία του «Αναστό»
- Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι
- LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ
- Σασουόλο – Φιορεντίνα 3-1: O… κατήφορος των «βιόλα» συνεχίζεται
- Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί είναι χαρούμενος εδώ, θέλει να βοηθάει την ομάδα»
- Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις