Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη

Η Μπάγερν Μονάχου δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Φράιμπουργκ για την 11η αγωνιστική της Bundesliga καθώς τη διέλυσε με 6-2 παρότι αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα δεχόμενη δύο γκολ.

Αυτό ήταν και το… λάθος των φιλοξενούμενων που προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Σουζούκι (12′) και Μανζάμπι (17′). Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί συνήλθε άμεσα, μείωσε αρχικά με τον 17χρονο εξτρέμ, Λέναρντ Καρλ, και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ισοφάρισε με τον Ολίσε.

Το δεύτερο μέρος ήταν μονόλογος για τους πρωταθλητές που ολοκλήρωσαν εύκολα την ανατροπή με τα γκολ των Ουπαμεκανό (55′), Κέιν (60′) και Τζάκσον (78′), με τον Ολίσε να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο 85ο λεπτό.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βεστφαλία μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Στουτγκάρδης δεν υπήρξε νικητής καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 3-3. Η Μπορούσια προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με τα γκολ των Τσαν (34′ πεν.), και Μπέιερ (42′), αλλά στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με δύο γκολ του Ουντάβ (47′, 71′).

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς πήρε ξανά την πρωτοπορία στο σκορ με τον Αντεγέμι (89′), αλλά η Στουτγάρδη βρήκε στις καθυστερήσεις ξανά γκολ με τον Ουντάβ, που πέτυχε χατ τρικ. Έτσι η Ντόρτμουντ έχασε για ακόμη μία φορά τη νίκη μέσα από τα χέρια της σε παιχνίδι που φαινόταν να έχει υπό έλεγχο.

Στο μεταξύ η Λεβερκούζεν πήρε εύκολα τους τρεις βαθμούς στην έδρα της Βόλφσμπουργκ (3-1), στην οποία ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα η Άουγκσμπουργκ, με τον Δημήτρη Γιαννούλη ξανά στην αρχική ενδεκάδα της, πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της κόντρα στο Αμβούργο (1-0).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 21/11

Μάιντς – Χόφενχαϊμ 1-1

Σάββατο, 22/11

Μπάγερν Μονάχου – Φράιμπουργκ 6-2

Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη 3-3

Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν 1-3

Άουγκσμπουργκ – Αμβούργο 1-0

Χάιντενχαϊμ – Γκλάντμπαχ 0-3

Κολωνία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή, 23/11

Λειψία – Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου (18:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (12ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 28/11

Γκλάντμπαχ – Λειψία (21:30)

Σάββατο, 29/11

Μπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Βέρντερ Βρέμης – Κολωνία (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ (16:30)

Χοφενχάιμ – Άουγκσμπουργκ (16:30)

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 30/11

Αμβούργο – Στουτγκάρδη (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ (18:30)

Φράιμπουργκ – Μάιντς (20:30)