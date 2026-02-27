Δίκτυο αποχέτευσης: Επιδότηση έως 1.300 ευρώ για σύνδεση
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης» – Οι δικαιούχοι και οι αιτήσεις
- «Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
- Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Σε δύο μήνες σύμφωνα με πληροφορίες θα ανοίξει το πρόγραμμα «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης».
Το πρόγραμμα έχει προδημοσιευτεί, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Συνοχής και συγκεκριμένα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».
Αφορά πολίτες σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, στους οποίους δεν έχει γίνει σύνδεση.
Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται ιδιώτες για την τροποποίηση/προσαρμογή των υφιστάμενων αποχετεύσεων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των κτιρίων τους, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης. Για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.
Η πρωτοβουλία αφορά, αποκλειστικά, σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα), κατά την προδημοσίευση του προγράμματος, σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη και βρίσκονται σε κάποιον από τους επιλέξιμους οικισμούς του προγράμματος.
Το τελικό ποσό επιδότησης είναι εφάπαξ, κατ’ αποκοπή ποσό, και καθορίζεται βάσει των νόμιμων παραστατικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση της σύνδεσης (εργασίες και εξοπλισμός/υλικά), με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 850 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 250 ευρώ, εάν απαιτηθεί αντλία. Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα.
Στην περίπτωση νησιωτικών περιοχών το ποσό προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ.
Το ποσό της επιδότησης
Ειδικότερα, το μέγιστο ποσό της επιδότησης, ανά σύνδεση, διαμορφώνεται ως εξής:
Μέγιστο ποσό επιδότησης πλην νήσων (ηπειρωτική χώρα):
-Σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού (αντλία): 850 ευρώ
-Σύνδεση για την οποία απαιτείται σχετικός εξοπλισμός (αντλία): 1.100 ευρώ
Μέγιστο ποσό επιδότησης νησιωτικής χώρας:
-Σύνδεση χωρίς απαίτηση εξοπλισμού (αντλία): 1.050 ευρώ
-Σύνδεση για την οποία απαιτείται σχετικός εξοπλισμός (αντλία): 1.300 ευρώ
Σημειώνεται πώς για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μιας (1) αίτησης, για διαφορετικές συνδέσεις, με μέγιστο τις τρεις (3) αιτήσεις ανά οικισμό.
Για κάθε σύνδεση δύναται να υποβληθεί μία (1) μόνο αίτηση, η οποία πρέπει, απαραιτήτως, να έχει λάβει προηγουμένως σχετική έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.
Προϋποθέσεις
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρέπει να μεριμνήσει, για τα ακόλουθα:
i. Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.
ii. Τακτοποίηση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), ώστε το κτίριο να περιλαμβάνεται σε αυτήν.
iii. Εξασφάλιση συναίνεσης συγκυριών/συνιδιοκτητών.
iv. Εξασφάλιση Έγκρισης σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο αποχέτευσης από τον αρμόδιο Φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ή ΔΗΜΟΣ). Στην περίπτωση οικισμών που η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάζεται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βεβαίωση κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης. Και τα δύο παραπάνω πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την προδημοσίευση του προγράμματος.
v. Στην περίπτωση ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας (εκτός της περίπτωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας σε συγγενή α’ βαθμού) και επαγγελματικής στέγης του αιτούντα, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, βάσει καθεστώτος de minimis.
Τα SOS
Διευκρινίζεται πως η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της σύνδεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες (10) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Στο πλαίσιο της δράσης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή η αυτοτελής αξιολόγηση κάθε αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in – first served) και των διαθέσιμων πόρων.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Οι λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και για το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα οριστούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την προκήρυξη του προγράμματος. Εκεί, θα περιλαμβάνεται και η αναλυτική πρόσκλησή του.
Πηγή: ΟΤ
- Δίκτυο αποχέτευσης: Επιδότηση έως 1.300 ευρώ για σύνδεση
- Τέμπη: Αγρυπνία στις εστίες του ΑΠΘ για τα 57 θύματα της τραγωδίας
- Η Μπενφίκα απαγόρεψε την είσοδο στο γήπεδό της σε πέντε οπαδούς για ρατσιστικές συμπεριφορές
- Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
- CAPITAL TANKERS Corp. IPO – A Historic Record for Greek Shipping
- Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
- Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του
- Pat McGrath: Διάσημη αλλά χρεωμένη – Τι συμβαίνει με την αγαπημένη της LVMH
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις