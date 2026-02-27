ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών για Ενιαίες Αιτήσεις Ενισχύσεων 2024 και 2025
Με απόφαση της ΑΑΔΕ μετατίθενται και οι προθεσμίες υποβολής φωτογραφιών για ΕΑΕ 2025
- «Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
- Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Μετατίθενται οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διορθώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ετών 2024 και 2025, με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.
Ειδικότερα:
• η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας διορθώσεων στο σύστημα υποβολής της ΕΑΕ μετατίθεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.
• Μετατίθεται έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).
Σημειώνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί έχουν ήδη υποβάλει πάνω από 46.000 φωτογραφίες με γεωσήμανση, τεκμηριώνοντας σχεδόν 40.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ομαλή προσαρμογή των δικαιούχων στη νέα ψηφιακή διαδικασία και ενισχύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των ελέγχων.
Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα
Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής για την υποβολή διορθώσεων στο σύστημα της ΕΑΕ, και μέχρι την Παρασκευή 13/3/2026, θα ανοίξει εκ νέου ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.
Η υποβολή διορθώσεων και φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΕ και της εφαρμογής Agrisnap-GR αντίστοιχα.
Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Χρηστικοί Οδηγοί > Οδηγοί Agrisnap.
Τα δεδομένα που θα υποβληθούν μέσω της εφαρμογής θα αξιολογηθούν και, κατόπιν των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες πληρωμές των ενισχύσεων.
Πηγή: ΟΤ
- ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών για Ενιαίες Αιτήσεις Ενισχύσεων 2024 και 2025
- Δίκτυο αποχέτευσης: Επιδότηση έως 1.300 ευρώ για σύνδεση
- Τέμπη: Αγρυπνία στις εστίες του ΑΠΘ για τα 57 θύματα της τραγωδίας
- Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
- Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
- CAPITAL TANKERS Corp. IPO – A Historic Record for Greek Shipping
- Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
- Πετρέλαιο: Πάνω από 2% η αύξηση στην τιμή του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις