ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών για Ενιαίες Αιτήσεις Ενισχύσεων 2024 και 2025
Οικονομία 27 Φεβρουαρίου 2026, 23:15

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών για Ενιαίες Αιτήσεις Ενισχύσεων 2024 και 2025

Με απόφαση της ΑΑΔΕ μετατίθενται και οι προθεσμίες υποβολής φωτογραφιών για ΕΑΕ 2025

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μετατίθενται οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διορθώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ετών 2024 και 2025, με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα:

• η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας διορθώσεων στο σύστημα υποβολής της ΕΑΕ μετατίθεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

• Μετατίθεται έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).

Σημειώνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί έχουν ήδη υποβάλει πάνω από 46.000 φωτογραφίες με γεωσήμανση, τεκμηριώνοντας σχεδόν 40.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ομαλή προσαρμογή των δικαιούχων στη νέα ψηφιακή διαδικασία και ενισχύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των ελέγχων.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής για την υποβολή διορθώσεων στο σύστημα της ΕΑΕ, και μέχρι την Παρασκευή 13/3/2026, θα ανοίξει εκ νέου ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Η υποβολή διορθώσεων και φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΕ και της εφαρμογής Agrisnap-GR αντίστοιχα.

Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Χρηστικοί Οδηγοί > Οδηγοί Agrisnap.
Τα δεδομένα που θα υποβληθούν μέσω της εφαρμογής θα αξιολογηθούν και, κατόπιν των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες πληρωμές των ενισχύσεων.

Πηγή: ΟΤ

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Συνάλλαγμα
Δολάριο: Δεν έχει έρθει ακόμη το τέλος της κυριαρχίας του

Δολάριο: Δεν έχει έρθει ακόμη το τέλος της κυριαρχίας του

Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής – Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις
Ο χρονικός ορίζοντας 27.02.26

Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής - Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις

«Ακροβατεί» η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Ο κρίσιμος δείκτης για το προσδόκιμο ζωής που συνδέεται με το ασφαλιστικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Τα προβλήματα 27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Θέσεις εργασίας: Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό στην ΕΕ – Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά
Θέσεις εργασίας στην ΕΕ 26.02.26

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό - Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας της πανδημίας της Covid-19. Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.02.26

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άστον Βίλα για την η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
Κοροϊδία 27.02.26

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει
Παραδοχή στρατηγικής 27.02.26

Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Τραμπ είπε ότι την Κούβα «δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή». «Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
