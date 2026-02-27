ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών για Ενιαίες Αιτήσεις Ενισχύσεων 2024 και 2025

Μετατίθενται οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διορθώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ετών 2024 και 2025, με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα:

• η καταληκτική ημερομηνία της διαδικασίας διορθώσεων στο σύστημα υποβολής της ΕΑΕ μετατίθεται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Η μετάθεση διασφαλίζει επαρκή χρόνο στους δικαιούχους για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθώσεων και την τεκμηρίωση των δηλωθέντων στοιχείων.

• Μετατίθεται έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).

Σημειώνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί έχουν ήδη υποβάλει πάνω από 46.000 φωτογραφίες με γεωσήμανση, τεκμηριώνοντας σχεδόν 40.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ομαλή προσαρμογή των δικαιούχων στη νέα ψηφιακή διαδικασία και ενισχύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των ελέγχων.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής για την υποβολή διορθώσεων στο σύστημα της ΕΑΕ, και μέχρι την Παρασκευή 13/3/2026, θα ανοίξει εκ νέου ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Η υποβολή διορθώσεων και φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΑΕ και της εφαρμογής Agrisnap-GR αντίστοιχα.

Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Χρηστικοί Οδηγοί > Οδηγοί Agrisnap.

Τα δεδομένα που θα υποβληθούν μέσω της εφαρμογής θα αξιολογηθούν και, κατόπιν των προβλεπόμενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων, θα ληφθούν υπόψη στις επόμενες πληρωμές των ενισχύσεων.

