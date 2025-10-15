«Βαρέθηκαν» – Aστροφυσικός της NASA ξέρει γιατί οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας

Για αιώνες, η ανθρωπότητα αναρωτιέται γιατί, δεδομένων των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων πλανητών στον Γαλαξία, δεν έχουμε εντοπίσει καμία πειστική ένδειξη ύπαρξης εξωγήινης νοήμονος ζωής.

Αυτή η θεμελιώδης αντίφαση είναι γνωστή ως το Παράδοξο του Φέρμι ή «η Μεγάλη Σιωπή». Τώρα, ένας αστροφυσικός από τη NASA προτείνει μια ενδιαφέρουσα, αν και «απογοητευτική», εξήγηση: οι εξωγήινοι μπορεί να βαρέθηκαν να επικοινωνήσουν.

Ο Δρ. Ρόμπιν Κόρμπετ, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ο οποίος εργάζεται στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Γκόνταρντ της NASA, διατύπωσε μια υπόθεση βασισμένη στην αρχή της «ριζοσπαστικής κοινοτοπίας» [radical mundanity].

Η θεωρία αυτή απορρίπτει την ιδέα των παντοδύναμων εξωγήινων πολιτισμών που ταξιδεύουν στο σύμπαν με τεχνολογίες πέρα από τη φαντασία μας. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι «οι εξωγήινοι πολιτισμοί έχουν τεχνολογία ελάχιστα ανώτερη από τη δική μας και, αφού εξερεύνησαν τη γειτονιά, απλώς βαρέθηκαν και σταμάτησαν να προσπαθούν».

Ο Δρ. Κόρμπετ επισημαίνει ότι οι περισσότερες υπάρχουσες εξηγήσεις για το Παράδοξο του Φέρμι είναι «εξωτικές — είτε θεωρούν τη Γη ένα «κοσμικό ζωολογικό κήπο» τον οποίο οι εξωγήινοι συμφώνησαν να αφήσουν ανενόχλητο, είτε ότι η ανθρωπότητα είναι η μοναδική ζωή στον Γαλαξία.

«Eίναι πιο προηγμένοι, αλλά όχι πολύ πιο προηγμένοι. Είναι σαν να έχουν ένα iPhone 42 αντί για ένα iPhone 17»

Η δική του προσέγγιση και απάντηση στο ερώτημα είναι πιο «προσγειωμένη και λιγότερο ακραία» εκδοχή σημειώνει ο Τhe Guardian.

«Η ιδέα είναι ότι είναι πιο προηγμένοι, αλλά όχι πολύ πιο προηγμένοι. Είναι σαν να έχουν ένα iPhone 42 αντί για ένα iPhone 17», εξηγεί ο Κόρμπετ.

Σύμφωνα με την αρχή της «ριζοσπαστικής κοινοτοπίας», οι εξωγήινοι πολιτισμοί έφτασαν σε ένα τεχνολογικό πλατό που δεν βρίσκεται πολύ πιο πάνω από τις δικές μας ικανότητες.

Δεν διαθέτουν ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, ούτε μηχανές βασισμένες στη σκοτεινή ενέργεια ή τις μαύρες τρύπες ενώ είναι αντιμέτωποι με τους ίδιους περιοριστικούς κανόνες της Φυσικής όπως και εμείς.

«Δύο είναι οι πιθανότητες: Ή είμαστε μόνοι στο Σύμπαν, ή δεν είμαστε. Και οι δύο είναι τρομακτικές….»

Αν ισχύει αυτό το σενάριο, οι εξωγήινοι θα δυσκολεύονταν να κάνουν πολλά, ανάμεσα σε όλα «δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ισχυρούς φάρους λέιζερ για εκατομμύρια χρόνια, να διασχίσουν με ευκολία τους πλανήτες και, το σημαντικότερο, θα είχαν εγκαταλείψει την εξερεύνηση του διαστήματος». Ο λόγος; Αφού έστειλαν ρομποτικούς ανιχνευτές και έλαβαν τις πρώτες πληροφορίες, είναι πιθανό να αδιαφόρησαν για τα δεδομένα και να σταμάτησαν να ασχολούνται.

Ο Δρ. Κόρμπετ, του οποίου η εργασία δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε peer review για αξιολόγηση από ομότιμους, καταλήγει ότι η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις δύο «τρομακτικές» δυνατότητες που είχε διατυπώσει ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ Κλαρκ:

«Δύο είναι οι πιθανότητες: Ή είμαστε μόνοι στο Σύμπαν, ή δεν είμαστε. Και οι δύο είναι τρομακτικές….».

Υπάρχουν ενστάσεις

Η θεωρία του Κόρμπετ, ωστόσο, αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από άλλους επιστήμονες. Ο καθηγητής Μάικλ Γκάρετ, διευθυντής του Κέντρου Αστροφυσικής Τζόντρελ Μπανκ, αναγνωρίζει τη «φρέσκια προσέγγιση» της υπόθεσης, αλλά εκφράζει τον προβληματισμό του για την «αποκλειστικά ανθρώπινη απάθεια» που προβάλλει στον υπόλοιπο κόσμο.

«Μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω ότι κάθε νοήμων ζωή θα ήταν τόσο ομοιόμορφα ανιαρή», δήλωσε.

Ο Γκάρετ, σε δική του μελέτη που πρόκειται να δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Acta Astronautica, τάσσεται υπέρ μιας πιο «περιπετειώδους» εξήγησης. Για αυτόν «οι άλλοι, μετα-βιολογικοί πολιτισμοί, προχωρούν τόσο γρήγορα τεχνολογικά ώστε μας διαφεύγουν, δεν έχουμε την ικανότητά να τους αντιληφθούμε».

«Μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω ότι κάθε νοήμων ζωή θα ήταν τόσο ομοιόμορφα ανιαρή»

Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής Μάικλ Μπόλαντερ, ειδικός σε θέματα πολιτικής και νομικής του SETI στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ, υποστηρίζει ότι οι ενδείξεις εξωγήινης ζωής μπορεί να έχουν ήδη φτάσει στη Γη με τη μορφή των Ανεξήγητων Αεροπορικών Φαινομένων (UAPs).

Σημειώνει ότι αν ένα μικρό μόνο ποσοστό αυτών των αντικειμένων αποδειχθεί ότι δεν είναι ανθρώπινης κατασκευής – καθώς οι ικανότητές τους υποδηλώνουν τεχνολογία πολύ ανώτερη από αυτή που έχουμε κατακτήσει ή αναγνωρίσει μέχρι τώρα – τότε το ερώτημα του Φέρμι, «Πού είναι λοιπόν όλοι αυτοί;», θα είχε ήδη απαντηθεί.