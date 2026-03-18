«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Το διαζύγιο (ουσιαστικά αποεπένδυση) του κολοσσού Netflix στη μπράντα της Μέγκαν Μαρκλ As Ever αλλά και των τηλεοπτικών προϊόντων των Σάσσεξ ήρθε αναπάντεχα -όχι, όμως, χωρίς λόγο.

Στο εκτενές ρεπορτάζ του το Variety προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τη ρήξη που τζογάρει το μέλλον των Χάρι και Μέγκαν στο Χόλιγουντ καθώς, μετά από πεντέμισι χρόνια γεμάτα προκλήσεις και ανατροπές, οι Σάσσεξ μένουν μετέωροι και χωρίς back-up. Οι εξελίξεις θέτουν υπό αμφισβήτηση ακόμη και το μέλλον της εταιρείας τους, Archewell Productions.

Η πρόσφατη είδηση ότι το Netflix απέσυρε τη χρηματοδότηση από το εγχείρημα lifestyle της Μέγκαν Μαρκλ, As Ever, αποτέλεσε την θρυαλλίδα για μια σειρά αποκαλύψεων σχετικά με την πραγματική κατάσταση των σχέσεων των δύο πλευρών.

Παρά τις επίσημες διαψεύσεις από την πλευρά της πλατφόρμας, πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας περιγράφουν ένα κλίμα κόπωσης και απογοήτευσης.

Η στρατηγική του ζευγαριού να ανακυκλώνει την ίδια ιστορία γύρω από την αποχώρησή του από τη βασιλική οικογένεια φαίνεται να έχει εξαντλήσει την υπομονή των στελεχών, ενώ οι χαμηλές τηλεθεάσεις των παραγωγών που έχουν στηθεί γύρω από τη μπράντα τους, με τελευταία το φιάσκο τηλεθέασης Με Αγάπη, Μέγκαν [With Love, Meghan] ενισχύουν τις αμφιβολίες για την εμπορική τους απήχηση.

«Η ατμόσφαιρα στα κεντρικά μυρίζει τέλος», λέει στο Variety ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στο Netflix για την δυναμική στη σχέση ανάμεσα στον κολοσσό του streaming και τους Σάσσεξ.

Τρεις άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο Netflix λένε ότι ο επικεφαλής του Netflix, ο ισχυρός της ελληνικής διασποράς Τεντ Σαράντος, έχει βαρεθεί το ζευγάρι – οι οποίοι, σύμφωνα με δύο πηγές, είναι γνωστό ότι ανταλλάσσουν μηνύματα απευθείας με τον ίδιο σχετικά με τα project τους -όπως και πολλοί διάσημοι που συνεργάζονται με την πλατφόρμα.

Ομοίως, η επικεφαλής περιεχομένου, Μπέλα Μπατζάρια, λέγεται ότι έχει κουραστεί από τη συμφωνία του Σάσεξ. Ένας εκπρόσωπος του Netflix λέει ότι είναι «εντελώς ανακριβές» ότι ο Σαράντος και η Μπατζάρια έχουν χάσει την πίστη τους στο ζευγάρι.

«Η Archewell Productions υπήρξε ένας στοχαστικός και συνεργάσιμος σύμμαχος», λέει η Μπατζάρια. «Απολαύσαμε πραγματικά τη συνεργασία μας με τον Χάρι και τη Μέγκαν. Είναι βαθιά αφοσιωμένοι στο να αφηγούνται ιστορίες και φέρνουν μια μοναδική, παγκόσμια προοπτική που ευθυγραμμίζεται με τα γούστα των συνδρομητών μας».

Άλλες πηγές λένε ότι ο Σαράντος και η σύζυγός του, Νικόλ Άβαντ, συναναστρέφονται συχνά με τη Μέγκαν και τον Χάρι και είναι γείτονες στο λαμπρό καταφύγιο του Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Ωστόσο μια φήμη δεν έχει διαψευστεί.

Πρόσωπα μέσα από το Netflix επιμένουν ότι ο Σαράντος δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα καθόταν για μια κλήση με τη δούκισσα εκτός εάν υπήρχε δικηγόρος στη γραμμή (το Variety δεν κατάφερε να διαπιστώσει αν ο Σαράντος μιλούσε σοβαρά ή αστειευόταν). Εκπρόσωπος του Netflix λέει ότι «το σχόλιο είναι εντελώς ανακριβές».

«Αυτό είναι κατάφωρα ψευδές. Στην πραγματικότητα, η Mέγκαν στέλνει μηνύματα και μιλάει τακτικά με τον κ. Σαράντος και έχει πάει στο σπίτι του, χωρίς δικηγόρους», διευκρίνισε ο δικηγόρος των Σάσσεξ, Mάικλ Τζέι Καμπ, σε επιστολή του.

Τον περασμένο Αύγουστο, τα νέα επεισόδια του With Love, Meghan έκαναν πρεμιέρα φέρνοντας απογοητευτική τηλεθέαση σε σύγκριση με τον πρώτο κύκλο. Το Netflix είχε ένα πλεόνασμα προϊόντων As Ever, συμπεριλαμβανομένων τσαγιού και μιγμάτων ζαχαροπλαστικής, συνολικής αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων -τα προϊόντα ήταν τόσα πολλά που η εταιρεία άρχισε να δίνει δωρεάν αποθέματα στους υπαλλήλους ή τοποθετούσε τα προϊόντα σε τραπέζια, γραφεία, και αίθουσες συνεδριάσεων στα διάφορα κτίρια της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πολλά άτομα που γνωρίζουν το θέμα, η απογοήτευση του Netflix δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Με την έναρξη της COVID και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 2020, το ζευγάρι ξεκαθάρισε ότι σχεδίαζε να χτίσει μια αυτοκρατορία ψυχαγωγίας.

Πραγματοποίησαν συζητήσεις με κάθε μεγάλη εταιρεία μέσων ενημέρωσης στην πόλη – συμπεριλαμβανομένων των Disney, Apple, Warner Bros. Discovery και NBCUniversal – καθώς αναζητούσαν μια συνολική συμφωνία.

Οι πλατφόρμες περιεχομένου και τα προϊόντα με τη μπράντα τους ήταν πάντα μέρος του οράματός των Σάσσεξ, αλλά η βιομηχανία διεκδικούσε ένα πολύ συγκεκριμένο προίόν. Μια σειρά ντοκιμαντέρ με αδημοσίευτα πλάνα από τη μεγάλη βρετανική απόδραση της Mέγκαν και του Χάρι (συμπεριλαμβανομένου βίντεο των δύο στο τζετ που τους μετέφερε στην Καλιφόρνια).

Ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, ήταν ιδιαίτερα πρόθυμος να αποκτήσει τη Mέγκαν και τον Χάρι ωστόσο «ο ιδιαίτερα ανταγωνιστικός Σαράντος έσπευσε και υπέγραψε μαζί τους μια αποκλειστική συμφωνία για πέντε χρόνια».

Τα ποσά της συμφωνίας δεν είναι γνωστά με κάποιους να μιλάνε για 30 εκατομμύρια δολάρια και άλλους για πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Όπως πάντα η αλήθεια κάπου στη μέση. Δύο πηγές υπολογίζουν το ποσό σε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια.

Το Netflix ανακοίνωσε τη συνεργασία τον Σεπτέμβριο του 2020 με διθυραμβική διάθεση και αμέσως ξεκίνησε να προετοιμάζει το σκηνικό για τη σειρά ντοκιμαντέρ Χάρι & Μέγκαν.

Αυτό που δεν περίμενε το Netflix, σύμφωνα με πολυάριθμες πηγές, ήταν η συνέντευξη primetime του Μαρτίου 2021 στην οποία θα συμμετείχε το ζευγάρι με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Το Netflix φέρεται να έμαθε μόλις την τελευταία στιγμή πως οι Σάσσεξ θα μιλούσαν αποκλειστικά στην Όπρα και το CBS για το Megxit, ακόμη και αν είχε κλείσει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας μαζί τους

Ενώ κανείς στο Netflix δεν έχει υπονοήσει ότι οι Σάσσεξ παραβίασαν οποιονδήποτε από τους όρους της συμφωνίας τους, η οποία επιτρέπει στο ζευγάρι να συμμετέχει σε έργα σε άλλους τομείς και να συμμετέχει σε συνεντεύξεις για άλλα outlet, πολλοί στο streamer ενοχλήθηκαν από την έλλειψη επικοινωνίας.

Πηγές λένε ότι η εταιρεία ανακάλυψε μόνο την τελευταία στιγμή ότι οι Σάσσεξ θα κάθονταν με την Γουίνφρεϊ και θα μοιράζονταν προσωπικές, αποκαλυπτικές λεπτομέρειες της ζωής τους.

Ένας εκπρόσωπος των Σάσσεξ λέει ότι είναι «κατηγορηματικά ψευδές» ότι το Netflix δεν γνώριζε τη συνέντευξη της Γουίνφρεϊ.

Όσον αφορά τη συμφωνία τους και την αποκλειστικότητά της, ο εκπρόσωπος προσθέτει ότι «το Netflix και η Archewell είχαν νομικό σύμβουλο για να επιβλέπουν την εξέλιξη της συμφωνίας, όπως είναι κοινή πρακτική στο Χόλιγουντ». Το Netflix τελικά δεν παρενέβη στην εκπομπή, η οποία ήταν μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία φέρνοντας 17,1 εκατομμύρια θεατές στο CBS.

Μετά τη συνέντευξη, φήμες στον κόσμο των εκδόσεων μιλούσαν για μια κούρσα για τα πνευματικά δικαιώματα και την έκδοση του αποκαλυπτικού βιβλίου του πρίγκιπα Χάρι. Ήδη ενοχλημένο από τη συνέντευξη στο CBS, το Netflix προσέγγισε το ζευγάρι για να συζητήσει πώς μια πιθανή συμφωνία βιβλίου θα επηρέαζε την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ.

Πηγές λένε ότι η Mέγκαν υποβάθμισε το θέμα, λέγοντας στον Σαράντος ότι «οποιαδήποτε έκδοση θα ήταν στο μακρινό μέλλον, αν συνέβαινε καθόλου». Εκπρόσωπος της Mέγκαν διέψευσε πως ειπώθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. «Είναι κατηγορηματικά αναληθές – υπήρξε ανοιχτή επικοινωνία με το Netflix μήνες πριν από την κυκλοφορία του Spare για να συντονιστεί ο χρόνος μεταξύ βιβλίου και σειράς».

Η έκδοση των απομνημονευμάτων του Χάρι ήταν επίσης μια πρωτοβουλία των Σάσσεξ που άφησε έκπληκτο το Netflix. Ποιο ήταν το πλάνο τους;

Την άνοιξη του 2021, πηγές αναφέρουν ότι το Netflix αιφνιδιάστηκε ξανά από την είδηση ​​ότι η Penguin Random House όντως προχωρούσε σε δημοσίευση των απομνημονευμάτων του Χάρι και σχεδίαζε να το κάνει κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Δύο πηγές λένε ότι ο Σαράντος εξοργίστηκε όταν το άκουσε αυτό κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησης με ένα στέλεχος της Penguin. Άλλος insider του Netflix λέει ότι ο συν-διευθύνων σύμβουλος δεν συνάντησε ποτέ κανέναν στον εκδοτικό οίκο σχετικά με το βιβλίο. Η Penguin θα ανακοίνωνε επίσημα το έργο τον Ιούλιο του 2021, ορίζοντας μια κυκλοφορία στα τέλη του 2022.

Το Netflix, θέλοντας να διεκδικήσει την ιογενή δημοφιλία των Σάσσεξ πριν από άλλους, μπήκε σε κούρσα για να προβληθεί ολόκληρο το Χάρι & Μέγκαν πριν το βιβλίο κυκλοφορήσει στα ράφια, λένε οι πηγές.

Η Penguin μετέθεσε την κυκλοφορία του στον Ιανουάριο του 2023. Το Spare έγινε το πιο γρήγορα ευπώλητο non fiction βιβλίο όλων των εποχών, σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία κέρδισε 40 εκατομμύρια δολάρια από αυτή τη συμφωνία. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο Netflix λέει ότι το σχέδιο ήταν πάντα να προβληθεί το Xάρι & Μέγκαν τον Δεκέμβριο του 2022, αν και δύο πηγές λένε ότι τα σχέδια τελικά άλλαξαν για να προλάβουν τα απομνημονεύματα.

Ταυτόχρονα με το περιστατικό της κυκλοφορίας του βιβλίου, η παραγωγή του ντοκιμαντέρ αποδείχθηκε δύσκολη με τον Σαράντο να επεμβαίνει προσωπικά για να βρεθεί σκηνοθέτης μετά από δύο (φημολογούμενες) αποχωρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του μοντάζ της σειράς ντοκιμαντέρ, δύο πηγές αναφέρουν ότι η Μέγκαν απηύθυνε έκκληση στη ντοκιμαντερίστρια Λιζ Γκάρμπους να αφαιρεθούν πλάνα, ότι «κάποια αποσπάσματα και εξομολογήσεις θα αναστατώσουν τη βασιλική οικογένεια» – ειδικά δεδομένου ότι η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ είχε πεθάνει δύο μήνες πριν από το ντεμπούτο της σειράς και το ζευγάρι βρισκόταν σε περίοδο πένθους.

Εσωτερικά στο Netflix, πηγές αναφέρουν ότι η αίσθηση μεταξύ ορισμένων στελεχών ήταν ότι η πραγματική πρόθεση του ζευγαριού ήταν να διασφαλίσει ότι τα επερχόμενα απομνημονεύματα του Χάρι θα περιείχαν αποκλειστικά νέα και πληροφορίες που θα ικανοποιούσαν τον εκδότη του.

Το Χάρι & Μέγκαν θα σηματοδοτούσε το υψηλότερο ντεμπούτο ντοκιμαντέρ ποτέ για το Netflix, με 81,55 εκατομμύρια ώρες προβολής τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορίας.

Την ίδια χρονιά που υπογράφηκε η συμφωνία με το Netflix, οι Σάσσεξ προχώρησαν σε αποκλειστικό συμβόλαιο για podcast με το Spotify. Ήταν σύντομη. Οι Σάσσεξ παρέδωσαν μόλις ένα podcast show, το Archetypes της Mέγκαν, το οποίο είχε υψηλή βαθμολογία- ενώ σε ένα επεισόδιο του δικού του podcast τον Ιούνιο του 2023, ο επικεφαλής στρατηγικής του Spotify, Μπιλ Σίμονς, αποκάλεσε το ζευγάρι «γ@μημένους απατεώνες».

Ωστόσο, οι τηλεθεάσεις για το Χάρι & Μέγκαν έφεραν την πολυπόθητη επιτυχία για το ζευγάρι και μια απόδοση της επένδυσης του Netflix. Υπήρχε μια αίσθηση δυναμικής στα γραφεία του Archewell ωστόσο, παρά την ανανεωμένη αισιοδοξία, το ζευγάρι δυσκολεύτηκε να συνδεθεί με την δημιουργική κοινότητα του Χόλιγουντ.

Τα κορυφαία ταλέντα και οι σκηνοθέτες δίσταζαν να συνεργαστούν με το ζευγάρι, αναφέρουν πηγές. Οι περισσότεροι τους απέφευγαν μετά από τα σχόλια του Σίμονς και του στελέχους της United Talent Agency, Τζέρεμι Τσίμερ. «Αποδείχθηκε ότι η Mέγκαν Μαρκλ δεν ήταν και κάνα σπουδαίο ταλέντο ποτέ σε τίποτα», είχε πει σε ένα συνέδριο του 2023 στις Κάννες. «Το ότι είσαι διάσημος δεν σε κάνει σπουδαίο σε κάτι».

Τα μυθοπλαστικά projects – συμπεριλαμβανομένης της σειράς κινουμένων σχεδίων Pearl, για ένα κορίτσι που ταξιδεύει στο χρόνο και συναντά διάσημες γυναίκες σε όλη την ιστορία – απορρίπτονταν. Σχεδόν έξι χρόνια μετά από τη συμφωνία τους με το Netflix, οι Σάσσεξ δεν έχουν παράγει ούτε ένα έργο μυθοπλασίας.

Η Mέγκαν Μαρκλ υπέγραψε με το πρακτορείο ταλέντων WME τον Απρίλιο του 2023, με την ελπίδα να ανανεώσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας απάνεντι της. Πηγές του πρακτορείου λένε, ωστόσο, ότι αυτό που την ενδιέφερε ήταν να χτίσει τη μπράντα της, το As Ever.

Παράλληλα η εταιρεία των Σάσσεξ προσπαθούσε να διεκδικήσει τη συμπαραγωγή σε άλλα projects, πέρα από τη μυθολογία των Σάσσεξ, για να χτίσει την παλέτα των προϊόντων της. Η Archewell εξέφρασε ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Skywalkers: A Love Story και του ντοκιμαντέρ του Κρίστοφερ Ριβ, Super/Man στο Sundance του 2022. Δεν κατάφερε να κλείσει καμία, παρά τις προσφορές τους.

Το ντοκιμαντέρ του Ριβ τελικά πήγε στην εταιρεία DC Films της Warner Bros. για 15 εκατομμύρια δολάρια, λιγότερο από ό,τι θα πλήρωνε η ​​Archewell, και το Skywalkers: A Love Story πήγε στο Netflix, χωρίς την Archewell ως δεύτερο συνεργάτη.

Φέτος, το ζευγάρι πήγε ξανά στο Sundance για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ των Girl Scouts Cookie Queens στο οποίο ήταν εκτελεστικοί παραγωγοί. Το ντοκιμαντέρ αυτό δυσκολεύτηκε να πετύχει πώληση πριν το αγοράσει η Roadside Attractions σχεδόν δύο μήνες μετά την πρεμιέρα του στο Sundance.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2025, ήταν σαφές ότι το Netflix και η Archewell είχαν αλλάξει κατεύθυνση. Με τη μυθοπλασία να μην προχωράει, η ώρα να επανεξεταστεί η συμφωνία των δύο είχε πλέον φτάσει.

«Νομίζω ότι η Mέγκαν έχει υποτιμηθεί όσον αφορά την επιρροή της στον πολιτισμό», δήλωσε ο Σαράντος στο Variety τον περασμένο Μάρτιο.

«Όταν δημοσιεύσαμε το τρέιλερ για τη σειρά ντοκιμαντέρ Χάρι & Μέγκαν, όλα όσα παρουσιάζονταν στην οθόνη αναλύονταν στον τύπο για μέρες. Τα παπούτσια που φορούσε ξεπούλησαν σε όλο τον κόσμο. Η κουβέρτα Hermès που βρισκόταν στην καρέκλα πίσω της ξεπούλησε παντού στον κόσμο». Ο Σαράντος πρόσθεσε ότι η Μέγκαν και ο Χάρι «απορρίφθηκαν υπερβολικά».

Στην ίδια συνέντευξή του ο Σαράντος, επιβεβαίωσε ότι το Netflix ήταν ένας «παθητικός» συνεργάτης στην επωνυμία As Ever, την οποία χαρακτήρισε «ένα μεγάλο μοντέλο επιχειρηματικότητα που ανακαλύπτουμε».

Το With Love, Meghan ξεκίνησε την παραγωγή. Την ίδια στιγμή, η As Ever έχτιζε τους κωδικούς και τα προϊόντα της. Το σόου της Μέγκαν έκανε το ντεμπούτο του στο Netflix Top 10.

Παράλληλα η Μέγκαν υπερασπίζεται με σθένος την αξία της στο Χόλιγουντ που αποκαλεί και «βασίλειό της». Σε εικονικές και προσωπικές συναντήσεις με συνεργάτες, η Μαρκλ μοιάζει να αναδιατυπώνει τις σκέψεις του πρίγκιπα Χάρι, μερικές φορές ενώ αυτός βρίσκεται στη μέση της πρότασης, λένε αλλά ο δικηγόρος της, στην επιστολή του προς το Variety, λέει ότι αυτός ο ισχυρισμός «φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στον μισογυνιστικό χαρακτηρισμό της ότι διέταζε τον σύζυγό της».

Ωστόσο, η Mέγκαν Μαρκλ φέρεται να είχε προβλήματα συμπεριφοράς στη συνεργασία της με συνεργάτες λένε τρεις πηγές. Η Μαρκλ «εξαφανιζόταν» για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια κλήσεων Zoom με το Netflix. Μετά έμαθαν πως η απουσία της οφειλόταν στο ότι είχε προσβληθεί από κάτι που ειπώθηκε.

Ο δικηγόρος της Μέγκαν λέει ότι η δούκισσα «εργάζεται από το σπίτι, είναι μητέρα μικρών παιδιών ηλικίας 4 και 6 ετών και συχνά συναντά (όπως κάνουν πολλοί γονείς που εργάζονται από το σπίτι) παιδιά που εισέρχονται στον χώρο απροσδόκητα κατά τη διάρκεια μιας συνάντηση».

Σε παράλληλο χρόνο η ανταπόκριση των καταναλωτών στη σειρά lifestyle της Μέγκαν και στα προϊόντα As Ever ήταν ανάμεικτη. Η Archewell ανέφερε ότι ξεπούλησε το απόθεμά της μετά την κυκλοφορία του σόου, αν και το Newsweek ανέφερε τον Ιανουάριο ότι ένα σφάλμα στον ιστότοπο της εταιρείας αποκάλυψε έναν μεγάλο όγκο απούλητων προϊόντων.

Μετά την πτώση της τηλεθέασης του δεύτερου κύκλου επεισοδίων του With Love, το Netflix έχασε την πίστη του στην πρώην βασιλική οικογένεια. Ενώ η είδηση ​​για την αποεπένδυση του Netflix στο εμπορικό σήμα έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγες ημέρες, δύο πηγές λένε ότι ήταν στα σκαριά από το περασμένο φθινόπωρο.

Τότε ήταν που η Μέγκαν αποφάσισε να αναθέσει τη μπράντα σε ανεξάρτητο σύμβουλο και δημιουργικό διευθυντή, τον Ντέβιν Πέντζγουοτερ ο οποίος είχε συνεργαστεί με την Goop της Γκουίνεθ Πάλτροου γνωρίζοντας πως το Netflix θα εγκατέλειπε το κοσοβόρο εγχείρημα της.

Η Archewell έχει δύο project μυθοπλασίας στα σκαριά για το Netflix. Μια διασκευή του μυθιστορήματος The Wedding Date, και μια ταινία βασισμένη στο βιβλίο της Κάρλι Φόρτσουν Meet Me at the Lake. Ένας σεναριογράφος-σκηνοθέτης για το τελευταίο έργο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ανέφεραν δύο πηγές. Όσον αφορά το As Ever, η Μέγκαν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διερευνά τρόπους για να προσφέρει πιο σύντομο περιεχόμενο, όπως δίλεπτα κλιπ συνταγών.

Αλλά μετά από μισή δεκαετία ασυνέπειας, στρατηγικών αλλαγών, λανθασμένων ξεκινημάτων, εσωτερικών τριβών και μειωμένης επιρροής, το όνειρο των Σάσσεξ να κατακτήσουν το Χόλιγουντ μοιάζει μετέωρο και το Netflix ρίχνει χώμα επάνω από το φέρετρο μιας μπράντας που είναι μονίμως στο κόκκινο.