«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στις οθόνες μας με την εορταστική της εκπομπή, With Love, Meghan: Holiday Celebration. Το σόου προβάλλεται στο Netflix, αλλά η υποδοχή από τους Βρετανούς κριτικούς μόνο «θερμή» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Το βρετανικό πνεύμα, που παραδοσιακά είναι επιφυλακτικό απέναντι στην υπερβολική ευτυχία και τις εκρήξεις συναισθημάτων, βρήκε στον νέο τηλεοπτικό σόου της Δούκισσας ένα εύκολο στόχο. Η κριτική είναι τόσο δηλητηριώδης, που οι αναγνώστες προτρέπονται να λάβουν «όσα αντιεμετικά επιτρέπει η ιατρική».

Η εκπομπή ξεκινά με τη Μέγκαν να «χοροπηδά κυριολεκτικά» μέσα σε μία φάρμα χριστουγεννιάτικων δέντρων, ενθουσιασμένη που «μία φορά τον χρόνο μπορείς να κάνεις το δέντρο!».

Η διακόσμηση του δέντρου «συμπυκνώνει την ιστορία της οικογένειάς σου» υπερασπίζεται η Μαρκλ ενώ αποκαλύπτει πως της αρέσει να τοποθετεί τις μπάλες έτσι ώστε «να βρίσκουν το φως τους».

Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα για την τηλεκριτικό Λούσι Μάνγκαν ξεκινά με το Advent calendar, το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης που η Μαρκλ επιλέγει να γεμίσει τις 24 θήκες του όχι με σοκολατάκια αλλά με «μικρές χειρονομίες, μικρά ευρήματα» για τα παιδιά της.

«Γράφω σημειώσεις που λένε ‘Σ’ αγαπώ επειδή είσαι τόσο ευγενικός!’ και ‘Σ’ αγαπώ επειδή είσαι τόσο γενναίος!’ Αναρωτιέμαι αν τα παιδιά ανταποδίδουν με σημειώματα του τύπου: ‘Μήπως να ξεχάσουμε κάθε ελπίδα για μια σοκολάτα πού και πού, Μητέρα;’» γράφει η Μάνγκαν.

Σύμφωνα με τη Μαρκλ, οι «μικρές στιγμές δημιουργούν την ενέργεια που επιθυμείς για τις γιορτές», και αυτό επιτυγχάνεται πλάθοντας κουλουράκια και «αναβαθμίζοντας τα πάντα», από το περιτύλιγμα των δώρων με βουλοκέρι, μέχρι το να χαρακτηρίζεις τα πάντα «darling» ή/και «absolutely darling».

Στην εκπομπή η Μαρκλ φιλοξενεί μια σειρά από καλεσμένους. Κάποιοι είναι φίλοι, άλλοι είναι «διασημότητες που λάτρευε [η Μέγκαν] από τότε που γεννήθηκε».

Η πιο «εμετική» για την Μάνγκαν συνάντηση είναι με τον επιχειρηματία εστιατορίων Γουίλ Γκουιντάρα.

YouTube thumbnail

Η Μέγκαν δημιουργεί για τον καλεσμένο της cacio e pepe gougères (γαλλικά τυροπιτάκια που παρασκευάζονται από ζύμη για εκλέρ και τυρί, συνήθως Gruyère ή Comté και σερβίρονται συχνά ως ορεκτικό με κρασί ή σαμπάνια) και reindeer chow (δημοφιλές, εορταστικό σνακ που περιλαμβάνει ένα μείγμα από δημητριακά, πρέτσελ, σοκολάτα, φυστικοβούτυρο και ζάχαρη άχνη ανάμεσα σε άλλα) για να πάρει σπίτι στη σύζυγό του, η οποία «λατρεύει τις γλυκές, νοσταλγικές λιχουδιές».

«Ελπίζω να της αρέσουν ακόμα κι αν μοιάζουν με πραγματικές κουτσουλιές ζώων, γιατί αυτό ακριβώς παίρνει» σημειώνει η τηλεκριτικός.

«Αυτή και ο Γουίλ φτιάχνουν κράκερ και ανταγωνίζονται για το ποιος θα πει τις περισσότερες ανοησίες. Οι γιορτές αφορούν τη ‘σύνδεση’, λέει η Μέγκαν. Εκείνος το βλέπει αυτό και την ξεπερνά λέγοντας ότι στα καλύτερα δείπνα δεν θυμάται τι έφαγε, αλλά θυμάται ‘ότι έφυγε με καρδιά γεμάτη’. Μετά από μερικές αδύναμες προσπάθειες από τη Μέγκαν, εκείνος δίνει το τελειωτικό χτύπημα: ‘Αυτό που πραγματικά θα το ξεχωρίσει  [το κράκερ], είναι η αγάπη που νιώθουμε για το άτομο για το οποίο το φτιάχνουμε.

Οι φίλες είναι η Λίντσεϊ και η Κέλι. Οι τρεις τους γνωρίζονται χρόνια. Φωτογραφίες τους από την εφηβεία και τη δεκαετία των 20 παρουσιάζονται ως απόδειξη. Τρώνε ένα γλυκό με κανέλα, quiche cups και ψητά αχλάδια, πίνουν αφρώδες ποτό με σιρόπι ροδιού και φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα στεφάνια.

‘Είμαι περίεργη να δω πώς όλα θα φαίνονται διαφορετικά!΄ λέει η Μέγκαν, μια δήλωση τόσο παράξενη που δεν έχω σταματήσει να τη σκέφτομαι από τότε.

Η Ναόμι Οσάκα, η τενίστρια και πρώτη διάσημη καλεσμένη της Μέγκαν, είναι σαν μια βουτιά σε κρύα λίμνη μετά από μία καυτή σάουνα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάποιον πιο απελπισμένο να γυρίσει σπίτι. Περνάει το μεγαλύτερο μέρος των γιορτών όχι χαλαρώνοντας, αλλά ‘κυνηγώντας την κόρη της’. ‘Αλλά αυτό είναι βάλσαμο για την ψυχή’, λέει η Μέγκαν, σφίγγοντας τα μάτια της με χαρά.

Η Ναόμι την κοιτάζει με ευγενική αμηχανία. Ζωγραφίζει ένα πιάτο, πολύ άσχημα, και φεύγει. Ορκίζομαι αιώνια πίστη σε εκείνη.

Δεύτερος καλεσμένος είναι ο κορυφαίος σεφ του Top Chef Τομ Κολίκιο, αλλά ποιος νοιάζεται, γιατί καθώς ετοιμάζει την παραδοσιακή οικογενειακή του εορταστική σαλάτα με παντζάρια, ελιές, μάραθο, τουρσιά, αντζούγιες και αλατισμένο μπακαλιάρο, εμφανίζεται ποιος άλλος; Ο Χ! Ή, όπως τον ξέραμε παλιά, ο πρίγκιπας Χάρι.

Πιο φαλακρός από ποτέ, αλλά εξακολουθεί να είναι γοητευτικά άνετος και ευλογημένα ήρεμος.

Απεχθάνεται τα παντζάρια, τις ελιές, τον μάραθο, τα τουρσιά, τις αντζούγιες και τα ψάρια, κάτι που σχεδόν σε κάνει να νιώθεις περήφανος που είσαι Βρετανός. Οπότε είναι καλό που η Μέγκαν έχει φτιάξει και το chicken gumbo της μαμάς της, αν και είναι τόσο καυτερό που τον κάνει να ιδρώνει. Και αυτό, ευτυχώς, είναι το τέλος.

Νιώθω και προσβεβλημένη και πληγωμένη, αλλά στο πνεύμα της καλής θέλησης θα προσθέσω ένα αστέρι στη βαθμολογία μου από ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι τουλάχιστον είμαστε ασφαλείς τώρα μέχρι του χρόνου. Ο Θεός να μας ευλογεί, όλους μας» καταλήγει η Μάνγκαν που βαθμολογεί την εκπομπή με 2 στα 5, οπότε με 1 + 1 το δώρο.

Αυτή είναι μια από τις πιο επιεικείς κριτικές για το χριστουγεννιάτικο comeback της Μαρκλ στις οθόνες.

«Κάνει λες και είναι αυτή που επινόησε τα Χριστούγεννα»

Ο ειδικός σε θέματα βασιλικής οικογένειας Χιούγκο Βίκερς μίλησε στη βρετανική The Sun και ήταν καταπέλτης ενάντια στη Μέγκαν Μαρκλ λέγοντας:

«Κάνει λες και είναι αυτή που επινόησε τα Χριστούγεννα. Ειλικρινά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επίσης πού είναι το αληθινό, γνήσιο πνεύμα των Χριστουγέννων; Απλά δεν υπάρχει. Είναι μια εκδοχή των Χριστουγέννων πολύ υψηλής πολυτέλειας. Τεχνητή, ακριβή, άσχετη με την πραγματικότητα, και τελικά, ναι, αμήχανη» .

Στη συνέχεια επιτίθεται στη Μαρκλ λέγοντας πως «οικειοποιείται Βρετανικές παραδόσεις» για να υποστηρίξει τον «τίτλο που δεν της ανήκει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το With Love, Meghan είναι ένα διχαστικό τηλεοπτικό προϊόν με κριτικούς και θεατές να επικρίνουν την οικοδέσποινα ως «αποκομμένη από την πραγματικότητα».

