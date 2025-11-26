Όταν ο Χάρι πρωτοείδε τη Μέγκαν Μαρκλ δεν ήξερε καν ότι είναι ηθοποιός: Για όλα φταίνε τα social media

Δεν περιμέναμε τον γάμο της με τον Χάρι το 2018 για να τη γνωρίσουμε. Όλος κόσμος ήξερε ήδη τη Μέγκαν Μαρκλ ως Ρέιτσελ Ζέιν μέσα από τη σειρά Suits – εκτός από τον 41χρονο πρίγκιπα.

Ο δούκας του Σάσσεξ δεν είδε για πρώτη φορά τη μελλοντική σύζυγό του στην επιτυχημένη σειρά – προφανώς δεν έβλεπε πολύ τηλεόραση. Για την ακρίβεια δεν ήξερε καν ότι είναι ηθοποιός.

Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος μέσω του βιβλίου του Spare για όλα φταίνε τα social media. Ήταν τον Ιούλιο του 2016, όταν σκρόλαρε στο Instagram και έπεσε πάνω στο προφίλ της παιδικής του φίλης Βάιολετ φον Βέστενχολτς. Εκείνη είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο προφίλ της με μια φίλη της, όπου δοκίμαζαν ένα νέο app με κάτι φίλτρα με ζωάκια.

«Η Βάιολετ και η φίλη της είχαν αυτιά σκύλου, μουσούδες, ουρές. Ωστόσο παρά τα πολλά φίλτρα είπα ‘Θεέ μου αυτή η γυναίκα’» έχει γράψει στο Spare. «Παρακολούθησα το βίντεο πολλές φορές και δεν είχα δει κάποια πιο ωραία».

Έτσι αποφάσισε να στείλει μήνυμα στην φον Βέστενχολτς, προκειμένου να μάθει ποια ήταν η φίλη της. «Με έχουν ρωτήσει άλλοι έξι άνδρες αλλά χαίρομαι που ρωτάς κι εσύ» ήταν η απάντηση της Βάιολετ.

Λίγο καιρό μετά η Μέγκαν Μαρκλ του έστειλε μήνυμα στο Instagram για τις ωραίες φωτογραφίες που είχε ανεβάσει από το ταξίδι του στην Αφρική και το νερό μπήκε στο αυλάκι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Prince Harry & Meghan Markle (@harryandmeghan_the_sussex)

Αντάλλαξαν νούμερα τηλεφώνου, άρχισαν να επικοινωνούν καθημερινά και κάποια στιγμή κανόνισαν και το πρώτο τους ραντεβού στο Soho House, λίγο καιρό προτού η Μέγκαν επιστρέψει στον Καναδά για τα γυρίσματα του Suits.

«Άρχισα περίπου μισή ώρα γιατί είχε πολύ κίνηση» θα παραδεχτεί, ωστόσο το ραντεβού πήγε καλά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.