Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας της μόδας, η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, φέρεται να κράτησε ένα πράσινο φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022 για το περιοδικό Variety, ισχυριζόμενη ότι το ρούχο προοριζόταν για το «βασιλικό αρχείο» της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις ενώ η συζήτηση σχετικά με την τήρηση του πρωτοκόλλου και, κυρίως, για την ανάγκη μιας εκατομμυριούχου να κρατά ρούχα χωρίς άδεια.

Νέες πληροφορίες θέλουν τη Μέγκαν Μαρκλ να ενεπλάκη σε μια «παρεξήγηση» γύρω από ένα ακριβό, πράσινο φόρεμα που «εξαφανίστηκε» μετά από μια επαγγελματική φωτογράφιση αναφέρει το Page Six.

Η επανεμφάνισή του σε τρέιλερ της νέας της εκπομπής έχει προκαλέσει σάλο, με το fashion crowd να το σχολιάζει ως παραβίαση των άγραφων κανόνων, ενώ η πλευρά της Δούκισσας ισχυρίζεται πως επρόκειτο για μια καθιερωμένη βασιλική διαδικασία αρχειοθέτησης.

Πρωτόκολλο ή κλοπή;

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Page Six αναφέρουν ότι η Μαρκλ φέρεται να αποχώρησε από μια φωτογράφιση εξωφύλλου για το περιοδικό Variety το 2022, έχοντας μαζί της ένα πράσινο, ακριβό φόρεμα, με την αιτιολογία ότι το ρούχο προοριζόταν για την «αρχειοθέτηση» των εμφανίσεών της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Το επίμαχο κομμάτι είναι ένα σμαραγδί, εξώπλατο φόρεμα Galvan Ushuaia, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 1.695 δολάρια ΗΠΑ.

Η φήμη για την «εξαφάνιση» του φορέματος από τη φωτογράφιση ενισχύθηκε όταν η Μαρκλ εμφανίστηκε με το ίδιο ακριβώς φόρεμα στο τρέιλερ της νέας της εκπομπής, With Love, Meghan Holiday Celebration.

«Fashion foul»

Πηγή από τον χώρο της μόδας δήλωσε ότι η Μέγκαν «πήρε το φόρεμα από τη φωτογράφιση χωρίς να ρωτήσει», επιβεβαιώνοντας τις αρχικές φήμες. Μία δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε επίσης ότι το φόρεμα κατέληξε στην κατοχή της Δούκισσας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. «Δεν είναι ασυνήθιστο. Κάποιες φορές, όταν ένα αστέρι λατρέψει κάτι από μία φωτογράφιση, μιλάει με τους ενδυματολόγους και ζητάει αν μπορεί να το κρατήσει ή να το αγοράσει. Συνήθως προσφέρεται έκπτωση, αν πρόκειται για κάτι που ο σχεδιαστής δεν μπορεί να αποχωριστεί ή για ένα δείγμα που πρέπει να επιστραφεί» είπε γνωστή ενδυματολόγος.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία της Μαρκλ να το κρατήσει χωρίς να ρωτήσει χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον ως «περίεργη».

Στον αντίποδα των καταγγελιών, μία τρίτη πηγή υποστηρίζει πως όλη η αναστάτωση είναι «απλά μια παρεξήγηση». Η πηγή αυτή ισχυρίζεται ότι η Μέγκαν οφείλει να κρατά τα ρούχα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, επικαλούμενη ένα υποτιθέμενο πρωτόκολλο.

«Ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, ήταν υποχρεωμένη να αρχειοθετεί όλα τα look της. Ήταν γνωστό ότι ρούχα που αποσύρονταν μπορεί να μην επιστρέφονταν» σημειώνει.

Ωστόσο ένα τέτοιο πρωτόκολλο δεν φαίνεται να υπάρχει επιμένουν άλλοι βασιλικοί συντάκτες με έμφαση. «Λέει ψέματα!» επιμένουν.

Η Μαρκλ των 65 εκατομμυρίων

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο προηγούμενους ισχυρισμούς. Το 2024, η δημοσιογράφος Βανέσα Γκριγκοριάδις είχε δηλώσει στο podcast Heretics ότι το πρώην μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε «κρατήσει πολλά πράγματα» που είχε φορέσει σε «πολύ υψηλού προφίλ φωτογράφιση».

Η Γκριγκοριάδις, συνεργάτιδα του New York Times Magazine και του Vanity Fair, είχε σχολιάσει την τακτική της Μαρκλ με απορία.

«Αυτό που είναι σοκαριστικό ακούγοντας τέτοιες υποτιθέμενες ιστορίες είναι ότι κάποιος που ζει σε μία έπαυλη αξίας άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ στο Μοντεσίτο, κάποιος που μόλις έχει υπογράψει συμφωνίες 100 εκατομμυρίων δολαρίων, κρατάει αξεσουάρ, κοσμήματα και ρούχα από μία φωτογράφιση που μπορεί σαφώς να αγοράσει» είχε πει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε πρόσφατα σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη φορώντας ένα φόρεμα του οίκου Chanel με το οποίο είχε φωτογραφηθεί το 2022 για το περιοδικό The Cut.

Η περιουσία της Μαρκλ εκτιμάται ότι αγγίζει τα 65 εκατομμύρια δολάρια από την καριέρα της ως ηθοποιός στο επιτυχημένο σίριαλ Suits. Ωστόσο, η οικονομική της δύναμη εκτοξεύτηκε μετά το Megxit και τη μετακόμισή της στις ΗΠΑ, με τη συνολική περιουσία του ζεύγους Σάσεξ να εκτιμάται σε πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στις επικερδείς συμφωνίες-μαμούθ που υπέγραψαν με κολοσσούς όπως η Netflix και το Spotify.