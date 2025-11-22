«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, η οποία μαζί με τον Πρίγκιπα Χάρι απομακρύνθηκε από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, φαίνεται πως απαιτεί να συνεχιστεί το απολύτως επίσημο πρωτόκολλο κατά την είσοδο της σε ένα δωμάτιο ή μια εκδήλωση.

Η Μαρκλ απαιτεί να ανακοινώνεται ο τίτλος της Δούκισσας κάθε φορά που εισέρχεται σε μια αίθουσα, με την περιγραφή της δημοσιογράφου στο περιοδικό μόδας να πυροδοτεί ανελέητο τρολάρισμα στο πρόσωπο της Μέγκαν Μαρκλ που σταδιακά διεκδικεί τον τίτλο του πιο «μισητού μέλους της βασιλικής συμμορίας».

Αν και η συνέντευξη υποτίθεται ότι θα αφορούσε τη μητρότητα, τα όρια και τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες της Μέγκαν Μαρκλ, Δούκισσας του Σάσεξ, μετατράπηκε εν μια νυκτί σε διεθνές θέμα συζήτησης για την «επιτήδευση» και τον «ναρκισσισμό».

Όλα ξεκίνησαν όταν η συγγραφέας Κέιτλιν Γκρίνιτζ, η οποία συνομίλησε με τη 44χρονη για το τεύχος Δεκεμβρίου 2025/Ιανουαρίου 2026 του Harper’s Bazaar, αποκάλυψε πώς η Μαρκλ απαιτεί να ανακοινώνεται επισήμως ως Δούκισσα του Σάσεξ σε κάθε της είσοδο, ακόμα και σε ιδιωτικές συναντήσεις με ένα ή δύο ανθρώπους.

Η απαίτηση της έκανε πολλούς βασιλικούς συντάκτες να υπογραμμίζουν την «ειρωνεία» πίσω από την επιλογή της να κόψει κάθε σχέση με το Παλάτυι της Βρετανίας ενώ επαναφέρει στην επικαιρότητα το κλασικό ερώτημα: ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του ζεύγους που απέρριψε τις βασιλικές υποχρεώσεις τους αλλά όχι τους τίτλους;

@harpersbazaar Watch this exclusive behind the scenes video of the Duchess of Sussex’s winter cover shoot. Head to the link in bio to read the full cover story. ♬ original sound – Harper’s BAZAAR

«Παραληρηματική»

Όπως σχολιάζει το Sky News, η απαίτηση της Μαρκλ πυροδότησε «ανελέητη κατακραυγή, με τη συμπεριφορά της να σοκάρει ακόμα και τους πιο πιστούς θαυμαστές της».

Η 44χρονη είναι το εξώφυλλο του Art Issue του περιοδικού. Η εν λόγω λεπτομέρεια καταγράφηκε κατά τη δεύτερη συνάντηση της Γκρίνιτζ με τη Δούκισσα, σε ένα «μεγαλειώδες καφέ πέτρινο σπίτι» στο Άνω Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι βρισκόταν στην πόλη για να παραλάβει το Βραβείο Ανθρωπιστικής Δράσης της Χρονιάς από τον οργανισμό ψυχικής υγείας Project Healthy Minds.

Η δημοσιογράφος περιγράφει την αναμονή της με τον μπράτλερ του σπιτιού, όσο η Μέγκαν ετοιμαζόταν στον επάνω όροφο. «Όταν εισέρχομαι, ο μπάτλερ ανακοινώνει, ‘Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ’, παρόλο που φαίνεται να είμαστε μόνο εμείς οι δύο στο σπίτι», έγραψε η Γκρίνιτζ. Στη συνέχεια, η Μέγκαν την οδήγησε στον χώρο της συνέντευξης στον δεύτερο όροφο, στον οποίο η πρόσβαση γινόταν «μέσω ενός γυάλινου ανελκυστήρα στο σαλόνι».

Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά. Το άρθρο αποκαλύπτει ότι η Μέγκαν είχε συστηθεί επισήμως και στην αρχική τους συνάντηση στο Λος Άντζελες. «Ένα καροτσάκι του γκολφ σταματά, τα χαλίκια τρίζουν κάτω από τους τροχούς του. ‘Η Δούκισσα του Σάσεξ’, ανακοινώνει κάποιος στο πλήθος», περιέγραψε η Γκρίνιτζ.

«Γιατί κρατάει τον τίτλο;»

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα και χρήστες που δήλωσαν ένθερμοι υποστηρικτές της Μέγκαν εξέφρασαν τον αιφνιδιασμό και την «απέχθεια τους για την αλαζονεία» της Μαρκλ.

«Είμαι ένας τεράστιος υποστηρικτής της Μέγκαν, αλλά αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα να κάνεις όταν έχεις μόνο έναν καλεσμένο», έγραψε ένας χρήστης στο Reddit. «Είμαι βέβαιος ότι η δημοσιογράφος το γνωρίζει πλήρως και δεν χρειάζεται να της υπενθυμίζουν τον τίτλο της».

Άλλοι χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά «υπερβολική» και εξέφρασαν τη σύγχυσή τους σχετικά με τη χρήση των τίτλων, δεδομένης της αποχώρησης του ζεύγους από τα βασιλικά καθήκοντα.

«Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αυτή και ο Χάρι δεν έφυγαν από τη βασιλική οικογένεια; Γιατί κρατούν τους τίτλους τους αν δεν εκπροσωπούν πλέον το Παλάτι;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης. «Και γιατί χρησιμοποιούν αυτούς τους τίτλους όταν αρνήθηκαν να ανήκουν σε αυτή την παρέα; Είναι σαν να εγκαταλείπεις την ιατρική σχολή στη μέση της χρονιάς και να ζητάς ακόμα από όλους να σε αποκαλούν ντόκτορ!».

Οι πιο επικριτικές φωνές ανέβασαν τους τόνους, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Εντελώς παραληρηματική! Το να ανακοινώνεται είναι μια άκρως ναρκισσιστική, αλαζονική και εντελώς αξιοθρήνητη συμπεριφορά».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Θεέ μου, έχει ανθρώπους να ανακοινώνουν τον τίτλο της όταν μπαίνει στο δωμάτιο σαν να είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Είναι ο ορισμός της επιτήδευσης».

«Την κοροιδεύουν στα μούτρα της»

Ο σεβαστός βασιλικός ρεπόρτερ Τομ Σάικς έσπευσε να σχολιάσει το στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral, επαινώντας την Κέιτλιν Γκρίνιτζ για τη λογοτεχνική της επιλογή.

«Είναι μια αριστοτεχνική στιγμή σάτιρας» σχολίασε στο Substack του. Ο Σάικς τόνισε ότι η Γκρίνιτζ δεν χρειάστηκε να σχολιάσει, καθώς «ο παραλογισμός μιλάει από μόνος του. Η οξεία παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση με το πώς η Μέγκαν θέλει ο κόσμος να τη βλέπει και το πώς εμφανίζεται στην πραγματικότητα».

Άλλοι σχολίασαν τη γραφή της Γκρίνιτζ ως «κοροιδία με το γάντι και στα μούτρα της».

Στο θέμα αναφέρθηκε και η δημοσιογράφος επί των θεμάτων της μοναρχίας Ρίτα Παναχί, στο Sky News Australia. «Πρέπει οι άνθρωποι να ανακοινώνουν τους επίσημους βασιλικούς της τίτλους; Ας μην ξεχνάμε ότι αποχώρησε από τα επίσημα βασιλικά της καθήκοντα, οπότε έχει αυτούς τους τίτλους χωρίς να κάνει ουσιαστικά τίποτα για τη μπράντα της μοναρχίας – κι όμως τους χρησιμοποιεί σε αυτόν τον βαθμό; Αμφιβάλλω αν ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ θα τους χρησιμοποιούσε με τόση εμμονή και συχνότητα», είπε η Παναχί.

Η Κίνσεϊ Σκόφιλντ, οικοδέσποινα του podcacst Kinsey Schofield Unfiltered, συμφώνησε ότι η στιγμή ήταν «παράξενη».

Παρά τις αντιδράσεις, η Γκρίνιτζ σημείωσε ότι η Μέγκαν φάνηκε «αξιοσημείωτα άνετη» με τον «σουρεαλισμό της παγκόσμιας διασημότητας», υπογραμμίζοντας: «Στην πραγματικότητα, φαίνεται να το απολαμβάνει».

Μια άνεση που περιλαμβάνει και τη διακοπή της συζήτησης για να φωτογραφίσει την αντανάκλασή της –μια φωτογραφία της ίδιας και του Χάρι από την περιοδεία τους στη Νότια Αφρική το 2019– στον αφρό ενός καπουτσίνο στο Polo Lounge του Beverly Hills Hotel. Η δημοσιογράφος το χαρακτήρισε «ένα υπέροχο και παράλογο προνόμιο της διασημότητας».

Μαρμελάδα της ανδρείας

Σε άλλο σημείο του άρθρου η πρώην ηθοποιός και νυν επιχειρηματίας περιέγραψε την απόφασή της να ξεκινήσει την πώληση μαρμελάδας ως μια πράξη «θάρρους» και «γενναιότητας» που ελπίζει να εμπνεύσει τα παιδιά της.

Οι αντιδράσεις είναι άμεσες και σφοδρές, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να χλευάζουν την απίστευτη αναγωγή της επιχειρηματικής κίνησης σε ηρωική πράξη.

Η δήλωση έγινε όταν η Μαρκλ ρωτήθηκε για το τι ελπίζει να μάθουν τα παιδιά της, παρακολουθώντας την να πλοηγείται ως εργαζόμενη μητέρα και επιχειρηματίας στον κόσμο.

«Ελπίζω να δουν την αξία τού να είσαι γενναίος», απάντησε η Δούκισσα. «Το είδαν όταν η μαρμελάδα ήταν απλώς μια κατσαρόλα που έβραζε».

Η Μέγκαν συνέχισε, συνδέοντας την ηλικία με τον φόβο: «Όταν είσαι νέος, νομίζω ότι είσαι λίγο πιο άφοβος. Καθώς μεγαλώνουμε, χάνουμε ένα μέρος από αυτό».

Η δήλωση έδωσε ακόμη μια αφορμή για να ξεσπάσει ένα νέο κύμα κριτικής και χλευασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να την χλευάζουν βάναυσα καθώς «δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα» και απέδειξε «ότι το ζευγάρι του Μοντεσίτο ζει σε μια εντελώς δική του, προνομιούχα φούσκα».

Εκείνοι που αγωνίζονται καθημερινά για να καλύψουν βασικές ανάγκες, ή εκείνοι που επιδεικνύουν πραγματικό θάρρος σε δύσκολες συνθήκες, έσπευσαν να την κατηγορήσουν ότι απαξιώνει την έννοια της ανδρείας.

Τα σχόλια κατακλύζουν τις πλατφόρμες, επισημαίνοντας την ειρωνεία του να περιγράφει ως «γενναίο» το ρίσκο της πώλησης μαρμελάδας, όταν διαθέτει την οικονομική και κοινωνική ασφάλεια μιας Δούκισσας και πρώην Βασιλικού μέλους.

Χωρίς μέικ απ

Αν και όπως αποδεικνύεται το εξώφυλλο και η συνέντευξη είναι ακόμη μια άτυχη στιγμή για τη Μαρκλ, το τεύχος ήθελε να χαιρετηθεί ως «τολμηρό» με τη Μέγκαν Μαρκλ να ποζάρει χωρίς μακιγιάζ.

Σε άλλη φωτογραφία για το περιοδικό, η Μαρκλ ποζάρει με ένα κόκκινο φόρεμα χωρίς μανίκια και μια εντυπωσιακή κάπα που καλύπτει τον ένα ώμο της με το People να σχολιάζει την επιλογή ως ένα φόρο τιμής στη Νταϊάνα.

Στα highlights της συνέντευξής της είναι όσα είπε για το ρόλο της ως μητέρα («Είμαι μητέρα με παιδιά σε ηλικία που μαθαίνουν συνεχώς κάτι καινούργιο. Τα βλέπω να αντιμετωπίζουν καθημερινά πράγματα που φαίνονται εντελώς ανυπέρβλητα» είπε), τα μαθήματα ζωής από τις αποτυχίες («Μαθαίνεις να μην το ξανακάνεις. Αν όλα πάνε ρολόι, δεν μαθαίνεις τίποτα. Αν δεν μαθαίνεις τίποτα, δεν εξελίσσεσαι» σχολίασε) και το κυνήγι της τελειότητας («Είναι διασκεδαστικό να προσπαθείς να είσαι τέλειος» πρόσθεσε).

«Με αγαπάει»

Στη συνέντευξή της η Μαρκλ αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Πρίγκιπα Χάρι, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2018.

«Με αγαπάει τόσο έντονα, τόσο ολοκληρωτικά, και έχει επίσης μια διαφορετική οπτική γωνία, επειδή βλέπει τα μέσα ενημέρωσης με τρόπο που εγώ δεν θα τα έβλεπα. Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από αυτόν, οπότε ξέρω ότι θα με υποστηρίζει πάντα», είπε η Μαρκλ.

Επιπλέον η Μαρκλ είπε ότι ο Χάρι έβγαλε το παιδί από μέσα της, αναδεικνύοντας την «παιχνιδιάρικη πλευρά» της. «Θέλω να παίζουμε, να διασκεδάζουμε, να εξερευνούμε και να είμαστε δημιουργικοί» πρόσθεσε η Μαρκλ.