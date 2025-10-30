magazin
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Οργή στο γήπεδο: Γιούχαραν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ – «Γκαντέμηδες»
Fizz 30 Οκτωβρίου 2025 | 16:01

Οργή στο γήπεδο: Γιούχαραν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ – «Γκαντέμηδες»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εξόργισαν τους φιλάθλους στο Game 4 του World Series με πολλούς να τους κατηγορούν ως «κακότυχους»

Spotlight

Oι «αποστάτες» του Παλατιού, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, ντύθηκαν στα μπλε των Dodgers, θέλοντας να δείξουν την αγάπη τους για το αμερικανικό όνειρο και το λαϊκό θέαμα. Ωστόσο, η αντίδραση του πλήθους στο Game 4 του World Series ήταν πιο σκληρή από ποτέ.

Ο Χάρι και η Μαρκλ αποδοκιμάστηκαν όταν εμφανίστηκαν στη μεγάλη οθόνη του σταδίου με τους οπαδούς να τους βαφτίζουν «γκαντέμηδες» για την ήττα της ομάδας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά δημόσιων ταπεινώσεων, από το Platinum Jubilee μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας πως η διαδρομή των Σάσεξ προς την αποδοχή έχει πάρει επικίνδυνα ολισθηρό δρόμο.

Ένα χρόνο μετά τη χλιαρή υποδοχή και τις γιούχες που δέχτηκαν φεύγοντας από τον Καθεδρικό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της λαϊκής οργής.

Η εμφάνισή τους στο World Series όχι μόνο στιγματίστηκε από τις ηχηρές αποδοκιμασίες των οπαδών, αλλά έφερε και νέες κατηγορίες: το ζευγάρι, που πρόσφατα έχασε πέντε βασικούς συνεργάτες του, κατηγορήθηκε ότι «έφερε την κακοτυχία» στους Dodgers.

Το βίντεο από την εμφάνιση των Σάσεξ, που έγινε γρήγορα viral στο TikTok, κατέγραψε τη στιγμή που εμφανίστηκαν στην οθόνη.

Ηχηρές γιούχες ακούστηκαν από το πλήθος, μια αντίδραση που φάνηκε να αιφνιδιάζει το ζευγάρι. Η Μέγκαν διατήρησε την ψυχραιμία της με ένα επαγγελματικό χαμόγελο, ενώ ο Χάρι αρχικά φάνηκε ενοχλημένος, μέχρι που πρόσεξε την κάμερα και χαμογέλασε -όχι ακριβώς πειστικά.

«Οι Dodgers έπαθαν Μαρκλ»

Οι αντιδράσεις, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Πολλοί φίλαθλοι έσπευσαν να κατηγορήσουν ευθέως το ζευγάρι για την ήττα των Dodgers με σκορ 6-2 από τους Toronto Blue Jays.

«Dodgers got Markled!» (Οι Dodgers έπαθαν Μαρκλ) αναφώνησε ένας με άλλους να ισχυρίζονται πως οι Σάσεξ έφεραν «κακή τύχη» στην ομάδα.

Άλλοι πάλι, χαρακτήρισαν την εμφάνιση ως The Meghan Show, κατηγορώντας το ζευγάρι για «απροκάλυπτη και απελπισμένη προσπάθεια για να προσελκύσουν τη δημοσιότητα».

@yahoosports Prince Harry and Meghan Markle watching Game 4 at Dodger Stadium 🤩 #baseball #worldseries #dodgers #bluejays ♬ original sound – Yahoo Sports

«Πρέπει να φύγουν»

Άλλοι ενοχλήθηκαν από τη θέση των Χάρι και Μαρκλ στις κερκίδες του Dodger Stadium καθώς βρέθηκαν να κάθονται στην πρώτη σειρά και μπροστά από αρκετούς θρύλους του αθλητισμού.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τον αγώνα, ο Χάρι και η Μέγκαν φαίνονται να κάθονται μπροστά από τον θρύλο του NBA και συνιδιοκτήτη των Dodgers, Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος καθόταν στη δεύτερη – πίσω από εκείνους.

«Ο Μάτζικ Τζόνσον είναι η πραγματική βασιλική οικογένεια», έγραψε χρήστης στο X.

Επίσης, πίσω από το ζευγάρι, καθόταν ακόμα ένας θρύλος του μπέιζμπολ. Ο τέσσερις φορές νικητής του World Series και μέλος του Hall of Fame Σάνφορντ Κούφαξ.

«Ο πρίγκιπας Χάρι και η γυναίκα του κάθονται ΜΠΡΟΣΤΑ από τον Σάντι Κούφαξ; Απίστευτο!» με άλλον να προσθέτει «Πρέπει να φύγουν!».

«Πλήρωσαν;»

Το κοινό αποδοκίμασε το ζευγάρι για την προνομιακή μεταχείριση ενώ σχολιάστηκε και το κόστος των εισιτηρίων των θέσεων τους.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το ζευγάρι πλήρωσε για τα εισιτήρια ή αν προσκλήθηκε ως VIP από την ομάδα.

Άλλοι πάλι επέλεξαν να επιτεθούν στη Μαρκλ γιατί δεν υποστήριζε την ομάδα του Τορόντο, παρά το γεγονός ότι έζησε εκεί για χρόνια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Suits. Στο παρελθόν, μάλιστα, έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές φορώντας καπέλο των Blue Jays.

Ο Χάρι, από την άλλη, έχει και εκείνος στενούς δεσμούς με τον Καναδά, όπου είχε εκπαιδευτεί με τις ένοπλες δυνάμεις και είχε φιλοξενήσει τους Αγώνες Invictus.

Ένα χρονικό δημόσιων ταπεινώσεων

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αντιμετωπίζουν την έντονη αποδοκιμασία του πλήθους.

Το περιστατικό έρχεται μόλις έναν χρόνο μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Platinum Jubilee της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

YouTube thumbnail

Τότε, όπως κάλυψε και το Business Insider, το ζευγάρι δέχτηκε γιούχες από το πλήθος έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, όπου είχαν παραστεί στη λειτουργία των Ευχαριστιών.

Η ψυχρότητα συνεχίστηκε και εντός του Καθεδρικού, με αναφορές να κάνουν λόγο για παντελή έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του Χάρι και της Μέγκαν με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, επιβεβαιώνοντας τη ρήξη ανάμεσα στα αδέλφια μετά την πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021.

«Μα που πήγαν όλοι;»

Η εμφάνιση στο World Series, η οποία υποτίθεται ότι ήταν μια χαλαρή βραδιά για το ζευγάρι, επισκιάστηκε από πρόσφατες επιχειρηματικές τους ατυχίες.

Το «δράμα» των Dodgers ακολούθησε την αιφνίδια αποχώρηση της Διευθύντριας Επικοινωνίας του ζεύγους, Έμιλι Ρόμπινσον, μόλις τέσσερις μήνες μετά την πρόσληψή της.

Η έξοδος της Ρόμπινσον ήταν η πέμπτη αποχώρηση υψηλόβαθμου υπαλλήλου μέσα σε σύντομο διάστημα.

YouTube thumbnail

Η βασιλική σχολιάστρια Χίλαρι Φόρντγουιτς χαρακτήρισε την παραίτηση ως εξαιρετικά σοκαριστική, δηλώνοντας: «Η εικόνα είναι αποκρουστική, καθώς πραγματικά ενισχύει την αρνητική εικόνα του χαοτικού ελέγχου επωνυμίας στην καλύτερη περίπτωση, καθώς και της φθίνουσας επιρροής της Μέγκαν».

Το ζευγάρι συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονη κριτική για την απόφασή του να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020 και να μοιραστεί «σκληρές κατηγορίες» κατά της βασιλικής οικογένειας.

Η τελευταία δημόσια ταπείνωση στο γήπεδο του μπέιζμπολ επιβεβαιώνει αυτό που οι ίδιοι δεν θέλουν να παραδεχτούν, οι ΗΠΑ δεν τους αγαπάνε ιδιαίτερα πολύ.

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο