Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Ήταν τον Αύγουστο του 2024 όταν οι βασιλικοί συντάκτες και ο αγγλικός Τύπος άρχισαν να παρατηρούν ένα περίεργο μοτίβο στους στενούς και υψηλόβαθμους συνεργάτες του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Οι περισσότεροι από αυτούς άφηναν τη θέση τους, λίγους μήνες αφού την είχαν αναλάβει.

Είναι η ίδια περίοδος που τα tabloids οργιάζουν για την κακή συμπεριφορά της δούκισσας του Σάσσεξ – σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι υπάλληλοί της έκλαιγαν και άλλοι έφευγαν τρέχοντας, έλεγαν τα ρεπορτάζ. Ο τίτλος της «δούκισσας Δύσκολης» μόλις είχε γεννηθεί.

Και όπως φαίνεται, αυτό το.. μοτίβο δεν έχει αλλάξει έως σήμερα.

Όπως έγινε γνωστό, η διευθύντρια επικοινωνίας του ζευγαριού Έμιλι Ρόμπινσον, αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση της, μόλις τέσσερις μήνες αφού είχε αναλάβει τα καθήκοντά της. Ο εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, μιλώντας στο περιοδικό People είπε ότι έκανε καταπληκτική δουλειά, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει στην καριέρα της αφού ολοκλήρωσε τα projects που είχε αναλάβει.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα

Ο βρετανικός Τύπος άρχισε να ασχολείται με τις πολλές αποχωρήσεις από το επιτελείο του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ, τον Αύγουστο του 2024 όταν ο επιτελάρχης Τζος Κέτλερ αποφάσισε να παραιτηθεί μετά από μόλις τρεις μήνες.

Τον περασμένο Ιούλιο ο αναπληρωτής γραμματέας Τύπου Κάιλ Μπούλια και ο υπεύθυνος Τύπου στη Βρετανία Τσάρλι Γκίπσον πήραν την απόφαση να αφήσουν τις θέσεις τους, ενώ τον ίδιο δρόμο έχουν ακολουθήσει έως τώρα η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Άσλεϊ Χάνσεν, ο (πρώην) μάνατζερ της Archewell Productions Μπένετ Λεβίν, όπως και ο παραγωγός Μπεν Μπράουνινγκ που ήταν επικεφαλής περιεχομένου στην ίδια εταιρεία.

Σύμφωνα με έναν γρήγορο υπολογισμό τότε, περίπου 20 στενοί συνεργάτες του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το ζευγάρι, χωρίς ωστόσο να εξηγήσουν τους λόγους των αποφάσεών τους.