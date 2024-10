Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Νέα αποχώρηση από την ομάδα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ήταν πριν από περίπου δύο μήνες όταν ο Τζος Κέτλερ αποφάσιζε να αφήσει τη θέση του επιτελάρχη του πρίγκιπα Χάρι μετά από 90 ημέρες στο πόστο και έβαζε με αυτόν τον τρόπο το όνομά του σε μια μεγάλη λίστα ατόμων που εγκατέλειπαν το πριγκιπικό ζευγάρι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μίντια πήραν φωτιά και άρχισαν να αναρωτιούνται γιατί οι συνεργάτες του δούκα και της δούκισσας του Έσεξ δεν τους αντέχουν.Φυσικά, δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους διάφορες αποκαλύψεις για την κακή συμπεριφορά της Μέγκαν Μαρκλ – φήμες έλεγαν ότι το νέο παρατσούκλι της 43χρονης πρώην ηθοποιού είναι «Δύσκολη Δούκισσα», ενώ πολλοί την αποκαλούν «δικτάτορα με τακούνια».

Το πρώτο άτομο που έσπευσε να υπερασπιστεί τη δούκισσα του Έσεξ ήταν η Άσλεϊ Χάνσεν. Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του ζευγαριού, σε συνέντευξή της στο US Weekly, είχε τονίσει ότι «μου συμπεριφέρονται με ευγένεια και ενδιαφέρον, σαν στοργικοί γονείς. Εκτός από εμένα, έχουν καθημερινή επαφή και με τον σύζυγό μου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς δείχνουν ότι είναι δίπλα μας».

Για αυτό και η χθεσινή της ανακοίνωση, ότι αποφάσισε να αφήσει τη θέση της από την ομάδα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ξάφνιασε πολλούς. Ωστόσο, όπως φαίνεται, έχεις τις ευχές του δούκα και της δούκισσας.

Η Άσλεϊ Χάνσεν αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της εταιρεία δημοσίων σχέσεων και -μην πέσετε από τα σύννεφα- οι πρώτοι της πελάτες θα είναι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς θα συνεχίσει να τους συμβουλεύει.

Ashley Hansen, Meghan Markle and Prince Harry’s current head of communications, is starting her own firm—and the Duke and Duchess of Sussex will be her first clients. https://t.co/ug10eyUEQI

— VANITY FAIR (@VanityFair) October 3, 2024