«Δικτάτορας με τακούνια»: Έξαλλοι με την Μέγκαν Μαρκλ οι εργαζόμενοί της

Δεν έχει περάσει μέρα που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ να μην κάνουν ένα πέρασμα από τον Τύπο. Ειδικά τους τελευταίους μήνες, αυτό το πέρασμα, μόνο για καλό δεν είναι.

Και τώρα ένα νέο δημοσίευμα του Hollywood Reporter βάζει για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο τη δούκισσα του Σάσεξ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Μέγκαλ Μαρκλ έχει πολύ κακή συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους και υπαλλήλους της, οι οποίοι την κατηγορούν ότι συμπεριφέρεται σαν ντίβα ενώ πίσω από την πλάτη της την αποκαλούν «Δούκισσα Δύσκολη».

Σύμφωνα με το άρθρο και πηγές κοντά στο ζευγάρι, η Μαρκλ είναι μια «δικτάτορας με τακούνια, που τρομοκρατεί τους υπαλλήλους της». Μάλιστα μια πηγή είπε στο Hollywood Reporter «την είδα να κάνει έναν σοβαρό άντρα να βάζει τα κλάματα με τη συμπεριφορά της».

