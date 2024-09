Πρίγκιπας Χάρι: Γυρνάει την πλάτη του στην Αγγλία και τα βασιλικά του καθήκοντα

Το να είσαι υπεύθυνος Τύπου στο βρετανικό Παλάτι ήταν πάντα μια… ζόρικη δουλειά – πάντα κι ένα σκάνδαλο θα έκανε την εμφάνισή του. Αλλά τους τελευταίους μήνες το κακό έχει παραγίνει, καθώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση ανάμεσα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον αδερφό του πρίγκια Χάρι και τις συζύγους τους, Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ.

Οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια είναι τόσο τεταμένες, που μέσα στο 2024 έχουν βρεθεί μόλις μια φορά στον ίδιο χώρο κι αυτό στην κηδεία του θείου τους, του λόρδου Φέλοους – ακόμα κι εκεί, όμως, κράτησαν τις αποστάσεις τους και δεν μίλησαν σχεδόν καθόλου.

Την ίδια ώρα, τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, έλεγαν ότι ο δούκας του Σάσεξ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από τη ζωή του στην Καλιφόρνια. Δεν βρίσκει τρόπο να γεμίσει τον χρόνο του, ενώ μέχρι και η Μέγκαν Μαρκλ μοιάζει να έχει μετανιώσει για τη φυγή τους από την Αγγλία. Μάλιστα, οι φήμες ήθελαν τον πρίγκιπα Χάρι να ψάχνει μια «πόρτα» ώστε να επιστρέψει αναίμακτα πίσω στη Βρετανία και τα καθήκοντά του.

Prince Harry has ‘no interest’ in returning to Britain to resume royal duties five years after decamping to the United States with Meghan Markle, sources claim – amid reports friends are drafting plans to ‘rehabilitate’ the Duke of Sussex in the UK https://t.co/rB0AFGIXN9 pic.twitter.com/Xpxr608dMA

— Mail+ (@DailyMailUK) September 2, 2024